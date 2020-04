 »  Na Slovensku odstartovala koronavirová televize. Děti se učí se Školským klubem

Joj podobně jako Markíza zaplnila uvolněný prostor koronavirovými speciály, do kterých si zve jak zástupce vládních stran, tak nejrůznější odborníky. Do vysílání navíc také nasadila odlehčenější formát Zostali sme doma , který obsahem a formou připomíná český pořad Nova je s vámi.

Z programu díky tomu mohla stáhnout původně vysílané seriály Susedia, Červené pásky, Pán profesor nebo Horná Dolná. Z obrazovek dočasně zmizel také oblíbený podvečerní seriál Oteckovia, který televize původně plánovala vysílat alespoň v omezeném režimu třikrát do týdne. Nakonec jej úplně nahradila reprízami Rodinných prípadů.

Zvláštní prostor na všech televizních stanicích dostávají zpravodajské speciály věnující se koronavirové nákaze. Nejvíce jich do vysílání zařadila Markíza, která jimi v týdnu vyplnila hned tři večery.

Kvůli pozastavenému natáčení a také obavě z výpadku části příjmů z reklamy televize z vysílání postupně stáhla premiérové epizody všech aktuálně vysílaných formátů. Některé novinky navíc ani nestihla do vysílání nasadit.

Reprízy místo plánovaných premiér a několik mimořádných zpravodajských formátů v hlavním vysílacím čase týdně. Také do programu slovenských televizních stanic výrazně promlouvá aktuální koronavirová pandemie. Managementy televizí musely za krátkou dobu kompletně přehodnotit své plány na jarní televizní sezonu, nejradikálněji do programu sáhla slovenská televizní jednička Markíza.

Na vítěze si však bude muset počkat třeba folklórní show Zem spieva. Televizi totiž zbývají odvysílat poslední dva přímé přenosy, které však kvůli vysokému počtu natáčení přítomných diváků prozatím odložila na neurčito. Stejně tak zatím neodvysílá přímý přenos slavnostního vyhlášení výsledků ankety Osobnost televizní obrazovky.

Slovenské veřejnoprávní médium v uplynulých dnech podobně jako Česká televize posílilo programovou nabídku určenou dětem. Kvůli zavřeným školám instituce nejprve na Dvojce rozšířila dopolední pásmo dětských seriálů, později ho doplnila novým téměř hodinovým pořadem Školský klub určeným školákům.

„Nejde o klasické vyučování, ale o interaktivní a zábavný způsob, jak se něco nového a zajímavého dozvědět i mimo školy, které jsou zavřené. RTVS jako veřejnoprávní vysílatel reaguje na mimořádnou situaci relací plnou nových objevů z oblasti zdraví, přírodopisu, matematiky či zeměpisu,“ představil nový formát šéfdramaturg dětské tvorby RTVS Vladimír Balko.

Až s koncem března se podoba Školského klubu výrazně přiblížila české UčíTelce. Televize formát prodloužila na téměř dvě hodiny a rozdělila ho do několika bloků podle školních ročníků, každý den je navíc věnovaný jinému předmětu.

Odstartoval kanál o koronaviru

RTVS se však aktuálně potýká s jiným problémem. Management televize na červen naplánoval spuštění dlouho odkládaného sportovního kanálu Šport. Hlavními taháky nové stanice mělo být třeba Mistrovství Evropy ve fotbale nebo letní olympijské hry v Tokiu. Kvůli pandemii koronaviru však organizátoři většinu sportovních akcí naplánovaných na letošní rok odložili, nebo úplně zrušili.

Protože by stanice, podobně jako další sportovní televize, měla problém vůbec vysílací prostor využít, RTVS start kanálu dočasně odloží.

„V čase vrcholících příprav na vznik Športu, když jsou rozběhlé stavební práce, technologické obstarávání, skladba programu, nákup licencí a výběrová řízení nových lidí, jsme se dostali do obrovské nejistoty. Nedokážeme předpovědět, jak se situace vyvine a kdy začne sport na Slovensku a ve světě naplno fungovat,“ uvedl ředitel sekce sportu RTVS Matej Halko.

Přímé přenosy sportovních událostí dosud RTVS vysílala na Jednotce nebo Dvojce, což často znamenalo značné zásahy do běžné programové skladby stanic. Diváci RTVS, kteří sport sledovat nechtěli, tak neměli moc na výběr a museli odejít ke komerčním stanicím.

Televize už investovala do nových vysílacích prostor, jako jsou střižny, studio, nebo také do nových kanceláří. Halko to za problém nepovažuje, RTVS připravené prostory využije jinak.

Přestože se slovenští diváci sportovního kanálu prozatím nedočkají, programovou nabídku obohatí jiný nový kanál. Na Slovensku totiž v uplynulých dnech začal vysílat volně dostupný zpravodajský kanál Corona Virus Info TV. Za stanicí stojí operátor ANTIK Telecom, který na obsahu programu spolupracuje s Tiskovou agenturou Slovenské republiky.

Stanice, jak také z názvu vyplývá, vysílá aktuální informace o vývoji onemocnění a s ním souvisejících opatření. Ve vysílání se mají objevit rozhovory s odborníky nebo také zkušenosti se zvládáním pandemie v jiných zemích.

„Naším cílem je přinést na Slovensko množství zkušeností s vývojem onemocnění COVID-19 a jeho zvládnutí pomocí komunikace s veřejností, které naše společnost a já osobně získali během epidemie v Číně. Z nedávno osobně získané zkušenosti vím, jak důležité je neustále občanům zdůrazňovat jednoduché rady, hlavně co se týká hygieny a maximálního omezení pohybu mimo domov,“ řekl generální ředitel ANTIK Telecom Igor Kolla.