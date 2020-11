Nejčastější heslo je 123456, youtube-dl se vrací na GitHub, Huawei prodalo Honor

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Nejčastější hesla jsou stálice jako 123456, password, 123123 a spol. V analýze 275 milionů uniklých hesel to zjistila společnost NordPass. Unikátních hesel je pak 44 procent.

Na internetu je k dispozici únik Cit0Day, který obsahuje téměř 227 milionů e-mailových adres, domén nebo hesel. Najdou se i stovky domén .cz.

Nástroj YouTube-dl se vrací na GitHub. Před zhruba třemi týdny ho nechala stáhnout organizace RIAA na základě zákona DMCA. Uváděla, že tento software slouží ke stahování autorsky chráněných děl. Na internetu se pak strhla mela a nástroj se šířil mnoha různými cestami. Změnou v obnoveném repozitáři je odstranění testů, které stahovaly autorsky chráněná hudební videa.

Microsoft představil čip Pluton. Jde o bezpečnostní koprocesor, který by se v budoucnu měl začít objevovat jako součást běžných čipů. K podpoře už se přihlásily AMD, Qualcomm a Intel. Pluton lze přirovnat k bezpečnostnímu čipu Apple T2, který byl v případě M1 integrován také přímo na SoC. Pluton bude sloužit k ukládání bezpečnostních klíčů, které by nikdy neměly opouštět procesor. Půjde tedy o náhradu současného TPM. Microsoft už Pluton nasazuje do Azure Sphere, což jsou IoT čipy s jádrem Linuxu napojené na Azure.

SUSE se chystá na burzu, emise akcií má vynést šest miliard dolarů, píše Bloomberg. SUSE je nyní (po odkupu Red Hatu ze strany IBM) největší nezávislá společnost zaměřená na Linux a open source. Po mnoha změnách majitelů (Novell, Attachmate, Micro Focus) se před dvěma lety dostala pod křídla švédské investiční skupiny EQT, která SUSE získala za 2,5 miliardy dolarů. IPO by tedy znamenalo pěkné zhodnocení. Vstup SUSE na burzu by měl dopady i na Česko, tato německá společnost zde totiž provozuje důležité vývojové centrum a IT centrálu.

AMD vydává serverovou grafickou kartu AMD Instinct MI100. Je postavená na 7nm architektuře RDNA2, má 32 GB paměti HBM2, 7680 stream procesorů, 120 výpočetních jednotek a nabízí výkon 184,6 TFLOPS (FP16), 46,1 TFLOPS (FP32) a 11,5 TFLOPS (FP64).

Zprávy z minulého týdne se potvrdily a Huawei skutečně prodává Honor. Novým majitelem se za 15 miliard dolarů má stát Zhixin New Information Technology, což je uskupení velkých distributorů vedené vládou v Shenzhenu, kde Huawei sídlí. Honor se tímto krokem chce vyhnout sankcím USA a Huawei zase získat přísun hotovosti. Není ale jasné, jak se USA k takovému obchodu postaví.

Potvrzuje se také zpráva, že Qualcomm získal výjimku a může dodávat čipy Huawei. Týká se to ovšem pouze 4G, a nikoliv 5G. Huawei má sice vlastní 5G modemy, ty mu ale nemůže vyrábět TSMC. Doručení 5G telefonů a dalších zařízení na trh tak pro firmu nadále bude obtížné.

Uskupení připravující se na 6G sítě se rozrostlo o Apple a Google. Jmenuje se Next G Alliance a lze v něm vidět významná západní jména jako Nokia, Cisco, Facebook, Microsoft, Intel, HPE a řadu dalších. Cílem je zkoumat, jak bude 6G vypadat. Zároveň zřejmě půjde o postavení protiváhy vůči Číně, která už 6G rovněž zkoumá a současný vývoj nenaznačuje tomu, že by mělo dojít k nějakému většímu sbližování.

Čínský polovodičový sektor se během patnácti let zvětšil čtrnáctinásobně a Čína tvoří asi čtyřicet procent světového čipového trhu. Vlastní plnohodnotná produkce má ale stále řadu překážek, citují Global Times závěry technologické konference v Číně.

Chrome 87 zrychluje. Start má být o 25 procent svižnější, načítání stránek o sedm procent a prohlížeč má rovněž konzumovat méně paměti. Podobně zrychluje i Firefox 83. Načítání stránek má být rychlejší až o 15 procent.

Webový engine Servo se od Mozilly přesouvá pod křídla The Linux Foundation. Mozilla má dlouhodobě problémy a osekává náklady a projekty. Pod novou organizací Servo získá zázemí, technický řídící výbor a podobně. Servo lze najít na GitHubu.

Adobe vydalo betaverzi Photoshopu pro počítače s Windows 10 běžící na ARMu. Stejně tak se bety dočkaly Macy s ARM čipem M1. Testovací verze je k dispozici předplatitelům Creative Cloudu. Tlak na Intel ze strany softwarových výrobců tak postupně zesiluje.

Firma Kaspersky dokončila stěhování infrastruktury do Švýcarska, kde nyní data ukládá a zpracovává ve dvou datacentrech. Mimoto má také technologie v Kanadě a USA. Ruská společnost se pro tento krok rozhodla ze sílícího negativního postoje západních entit vůči Rusku.

Slovenská společnost Tachym obnovila nábory lidí v Bratislavě a Silicon Valley. Tachyum připravuje univerzální procesor Prodigy, který se pomalu chystá do výroby. Pauza v přijímání hardwarových inženýrů byla způsobena situací kolem covidu.

Nvidia vydává DGX Station A100, což je desktopová bedna s grafikami A100 a 320 GB grafické paměti. Stroj cílí na takové to lokální AI počítání.

IBM kupuje firmu TruQua, získává tak partnera SAPu zaměřeného na finanční procesy a analytické nástroje. IBM rovněž získává startup Instana. Jeho cloudový nástroj slouží pro správu a měření výkonu aplikací. Pro Big Blue o posílení v jeho otočce směrem k hybridním cloudům.

Google Cloud spouští Database Migration Service. Tato služba slouží k jednoduchému migrování databází MySQL, PostgreSQL a SQL Server do Cloud SQL.

Autodesk za 240 milionů dolarů kupuje firmu Spacemaker. Její technologie pomáhá například architektům v designování, a to za pomocí prvků umělé inteligence.

Vychází Knot Resolver 5.2.0 od Laboratoří CZ.NIC. Má nový modul pro DNS-over-HTTPS, vyznačuje se zejména vyšším výkonem. Podporuje pouze HTTP/2 přes TLS.