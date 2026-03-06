Nejlevnější MacBook v historii, Sony a Panasonic končí s výrobou TV, Google snížil poplatky v Play Store

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Apple představil nejlevnější MacBook v historii. Jde o model MacBook Neo, který vyjde na 16 990 (256 GB), respektive 19 990 korun (512 GB). Je možné čerpat studentské slevy a dostat se na 14 290 a 16 990 korun. Pro běžné výrobce notebooku toto nebude jednoduchá situace, zejména v době, kdy jsou drahé RAM a musí se hledat kompromisy. MacBook Neo má čip A18 Pro známý z iPhonů, který by měl dostačova na běžné kancelářské práce. Součástí je 8 GB RAM, což dříve u Applu byla výchozí volba. Zní to děsivě, ale na kancelářskou práci to v případě macOS dostačuje. Jsou zde i další kompromisy jako 13” displej s 60 Hz nebo absence podsvícení klávesnice. Design je až na tlustší rámečky podobný aktuálnímu MacBooku Air.
Apple dále pouští na trh MacBooky Air s čipem M5. Základní úložiště má nyní 512 GB. Přibyl síťový čip N1 podporující Wi-Fi 7 a bluetooth 6. Ceny startují na 29 990 korunách. Přibyly rovněž nové modely MacBook Pro. Ty mají nové čipy M5 Pro a M5 Max. Opět je zde N1, 1 TB v základu a PCIe 5.0 pro SSD. Cenu jsou od 46 990 korun, zde se tedy zdražovalo.
Tím novinky Applu nekončí. Aktualizovaný iPhone 17e má současný design, čip A19 a startovací cenu 16 990 korun. Tablety iPad Air jsou nyní dostupné s čipy M4. A monitor Apple Studio Display XDR zvládá 120 Hz a nabízí miniLED, ovšem cena je 84 990 až 91 990 korun.
Sen o revolučním slovenském čipu upadá. Firma dluží na výplatách, odvodech i nájemném, týká se to i Česka. Tachyum odvrátilo insolvenci českého vývojového centra, když zaměstnancům doplatilo dlužné mzdy, jinak se ale dál potýká s vleklými problémy a tape-out čipu nikde.
Japonské legendy Panasonic a Sony v podstatě vzdaly výrobu televizorů, přebrala jí Čína. Produkci Panasonicu převzala čínská firma Skyworth, která na své výrobky japonskou značku pouze nalepí (něco jako teď funguje Philips). Japonci mají ještě nějakou dobu asistovat. Aktivity od Sony zase přebírá TCL, rychle rostoucí značka. Vznikl joint-venture, kde Číňané budou držet 51 procent. TCL zajistí výrobu, design či prodej. Postupem času lze čekat kompletní převzetí. Číně nadále zvládá konkurovat Jižní Korea skrze Samsung a LG. Samsung zároveň zavírá výrobu televizorů na Slovensku. Pracuje v ní 800 lidí. Je to kvůli situaci na trhu nebo vysokým cenám energií.
Google snižuje poplatky pro vývojáře v Google Play Store. Doposud šlo o 30 procent, od poloviny roku půjde o 15+5 procent pro nové instalace a 20+5 procent pro stávající instalace. Půjde také platit skrze alternativní zprostředkovatele. Tlak Epic Games zabral.
OpenAI od investorů vybrala dalších 110 miliard dolarů. Hodnota firmy by měla být 840 miliard dolarů. V posledním kole nejvíce investoval Amazon, a to 50 miliard dolarů. Nvidia a SoftBank poslaly po 30 miliardách dolarů. OpenAI v rámci dealu použije dva gigawatty kapacit čipů AWS Trainium (o nich jsme psali tady).
Jsou zde další ukázky toho, že AI firmy mohou generovat slušné peníze. Cursor údajně dosáhl na roční tržby ve výši dvou miliard dolarů. Tempo růstu navíc zrychluje. Suno, které slouží pro generování hudby, má dva miliony předplatitelů a 300 milionů dolarů v ročních tržbách.
Evropa a Čína dosáhly na gigabitová spojení na geostacionární satelity. Evropské vesmírné agentuře ESA se podařilo spojení na dálku 36 tisíc kilometrů s rychlostí 2,6 gigabitu za sekundu. Čína zvládla na vzdálenost 40 tisíc kilometrů rychlost jednoho gigabitu za sekundu.
Podcast na Živě, kde jsem byl hostem, rozebírá technologickou závislost Evropy na USA. Jde o cloudy, čipy, koncové služby a tak dále.
Předseda představenstva Intelu Frank Yeary konečně končí ve funkci. Šlo o žábu na prameni, která byla u většiny špatných rozhodnutí Intelu v posledních érách, což firmu přivedlo do aktuální situace. Na Lupě jsem o tom psali zde. V Intelu také končí Kevin O'Buckley, který dva roky vedl divizi Intel Foundry zaměřenou na zakázkovou výrobu. Rozhodl se odejít do Qualcommu. Foundry je pro Intel aktuálně strategickou sekcí, s 1,8 a 1,4nm procesy chce konkurovat TSMC a údajně očekává velké dealy. Intel zároveň představil procesor Xeon 6+ vyrobený právě pomocí 1,8nm procesu. Má 12 čipletů a 288 jader. Cílovkou jsou hlavně 5G a 6G sítě.
Apple iPhone a iPad jsou prvními spotřebími zařízeními, které získaly certifikaci pro nasazení v rámci NATO. Lze je používat pro práci s utajovanými informacemi, jde o nálepku NATO RESTRICTED. Stalo se tak díky Secure Enclave v rámci čipů Apple Silicon a dalším aspektům.
Paměti RAM nyní tvoří zhruba 35 procent nákladů počítačů. Uvedla to finanční ředitelka HP. Nedávno to dělalo 15 až 18 procent. Růst cen sráží poptávku zákazníků, takže se očekává dvouciferný pokles trhu s PC.
Americká vláda dělá další vytáčky kolem čínských pamětí. Výrobci CXMT (DRAM) a YMTC (NAND) by neměli mít přístup do tamních vládních organizací a systémů. USA nedávno tyto firmy smazaly ze sankčního seznamu, takže lze zřejmě čekat jejich pronikání do západních zařízení (dlouhodobě se jedná s Applem). Mě dorazil PCIe 5.0 SSD disk s čipy od YMTC, na Lupě bude brzy test.
Herních archiv Myrient s 390 TB dat končí. Důvodem je finanční neudržitelnost, dary od komunity nepokryjí provoz. Roste i cena hardwaru, jde tedy o další důsledek drahých pamětí. Někteří uživatelé také vytvořili stahovací nástroje a na Myrientu parazitovali.
Accenture za 1,2 miliardy dolarů kupuje provozovatele služby Speedtest. Jde o firmu Ookla, která provozuje také Downdetector, Ekahau nebo RootMetrics. Accenture se tak více zapojí do konzultačního byznysu kolem telco sítí nebo AI.
Největším zákazníkem TSMC už není Apple, ale Nvidia. Ta se na tržbách tchajwanského producenta čipů loni podílela částkou 23,2 miliardy dolarů, zatímco Apple se dostal na 20,5 miliardy dolarů.
Huawei chce začít prodávat své AI čipy a celé clustery mimo Čínu. Na MWC v Barceloně vystavovala svůj systém plný čipů Kunpeng a Ascend. Slibuje rychlé dodávky. Nebude to ale lehké, ekosystém kolem toho všeho není zase tak moc rozvinutý a západ má dostatek různých alternativ.
Poslední ovladače Nvidie zastavovaly větráky na grafikách, což mohlo vést k přehřátí. Firma proto ovladač stáhla (595.59) a vydala novou verzi 595.71.
Zřejmě se vrátí webová verze LibreOffice. Práce na této zdarma dostupné alternativě k Microsoftu byly obnoveny. Komunita byla vyzvána k účasti na LibreOffice Online.
Motorola bude spolupracovat s GrapheneOS. Na trh zřejmě dodá telefon s tímto systémem zaměřeným na soukromí a bezpečnost. Lenovo, pod něhož Motorola patří, se zároveň stalo partnerem nadace GrapheneOS.
Startup Ayar Labs získal 500 milionů dolarů na rozvoj fotoniky v AI systémech. Půjde o náhradu mědi, viz tato analýza. Nvidia zase poslala po dvou miliardách dolarů do firem Coherent a Lumentum zaměřených na síťovou fotoniku.
Ve věku 78 let zemřel Paul Brainerd, tvůrce prvního softwaru pro DTP. Založil firmu Aldus Corporation, která vydala software Aldus Pagemaker. V roce 1995 to celé přešlo pod Adobe a vznikl InDesign.
