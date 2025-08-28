Nenávistné útoky i kritika Rady ČT. Pořad Chi Chi na gauči ukázal hlubší problém

Na zasedání Rady České televize se ve středu 27. srpna 2025 stala předmětem ostré diskuse internetová talk show „Chi Chi na gauči“, která již dříve vyvolala vlnu kontroverzí a nenávistných reakcí na sociálních sítích. Pořad, uváděný na platformách iVysílání a YouTube, moderuje první česká drag queen Chi Chi Tornado, občanským jménem Petr Vostárek.
Dohromady vzniklo sedm dílů pořadu. „Chi Chi na gauči je zábavná talk show, která má publikum nejen pobavit, ale přiblížit mu stále kontroverzní druh umění, které je však v současnosti celosvětovým fenoménem. Prostě ho pozveme do zákulisí světa, kam se málokdo může podívat, ale kde pozná, že svět a život nejsou černobílé škatulky, ale pořádně barevná a různorodá škála duhy,“ řekla Chi Chi Tornado před uvedením prvního dílu.
Scenáristkou a režisérkou je Petra Chaloupková. „Témata queer práv a coming outu jsou v českých médiích často neviditelná nebo negativně zkreslená. Proto jsme chtěli vytvořit pořad, kde se může každý cítit bezpečně a svobodně. Takový, aby nepoučoval ani neobhajoval, ale přijímal všechny lidi takové, jací jsou, s naprostou samozřejmostí,“ zdůvodnila natáčení pořadu.
Několik členů Rady České televize však pořad kritizovalo pro údajný nedostatek veřejnoprávnosti, nízkou kvalitu a nevhodnou formu. Vedení České televize v reakci přiznalo dílčí pochybení a představilo systémové změny, které mají do budoucna zajistit jednotnou kontrolu kvality pro veškerý obsah, včetně toho internetového.
Kde je veřejnoprávnost?
Debatu iniciovala radní Ivana Chmel Denčevová, která zpochybnila, jaké konkrétní prvky veřejnoprávnosti pořad naplňuje. Podle ní série postrádala hlubší vhled a odborný kontext, který by divákům přiblížil danou subkulturu z historického či sociologického hlediska. Domnívá se, že talk show byla pouze zábavou bez přidané hodnoty, přičemž jeden z dílů označila za „obzvlášť ‚výživný‘, když se v něm rozebírá, jak si v rámci převlékání nasimulovat přirození“.
Připomněla, že podle chystaného memoranda o veřejné službě České televize by veřejnoprávní zábava měla především přispívat ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně diváků.
„Ačkoliv rozumím, že je správné, aby se veřejná služba v rámci rozmanitosti věnovala i okrajovým skupinám, ptám se, zda Česká televize plánuje v podobném rozsahu připravovat i pořady o dalších minoritních subkulturách, které tvoří třeba jen promile naší populace. Pokud se chceme vydat touto cestou, což já osobně vítám, zajímá mě, jestli existuje nějaký konkrétní plán či projekt,“ ptala se Chmel Denčevová.
K její kritice se důrazně připojil i radní Lubomír „Xaver“ Veselý, který prohlásil, že v pořadu selhaly všechny profese, od námětu přes režii až po grafiku. Podle jeho názoru pořad komunitě, které se měl věnovat, ve skutečnosti škodí.
„Neexistuje nic, co by víc škodilo LGBT, než muž napatlaný za ženu, který neumí položit souvislou otázku,“ uvedl Veselý. „Neobstojí ani tvrzení, že to bylo děláno pro YouTube. Pořad v takové kvalitě, jaký vyrobila Česká televize, dnes za jedno odpoledne vytvoří každý šestnáctiletý youtuber, když přijde ze školy,“ přisadil si moderátor známý z internetové televize XTV.
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek uvedl, že se s pořadem musel nejprve seznámit, jelikož vznikl za minulého vedení. On sám je ve funkci teprve od července. Přehrál si několik dílů a přestože se s formátem osobně neztotožňuje, na základě Kodexu ČT se domnívá, že takový pořad na obrazovku patří a není v rozporu s principy televize. Náklady na jeden díl vyčíslil na 33 tisíc korun.
Nízkonákladový formát
Programový ředitel Milan Fridrich upřesnil, že „Chi Chi na gauči“ vznikl primárně pro YouTube a iVysílání jako nízkonákladový online formát a nikdy nebyl určen pro klasické televizní vysílání. Projekt byl podle něj schválen již před dvěma lety a jeho nasazení bylo načasováno na dobu konání srpnového festivalu Prague Pride. Fridrich připustil, že dramaturgicky tento pořad nebyl stoprocentní.
Už 13. srpna se Česká televize pořadu zastala v reakci na vlnu nenávistných projevů, které cílily na tvůrce a protagonisty. Televize tehdy v tiskovém prohlášení zdůraznila, že „kritická diskuse je legitimní a vítaná, musí však vždy probíhat kultivovaně, bez osobních útoků, nenávisti a zastrašování“.
Vedení ČT na zasedání rady přislíbilo několik opatření. Od září dojde k integraci divize Program, divize Digitální služby a divize Obsah. „Supervizi nad všemi pořady, které dosud vznikaly v digitálních službách bez dohledu klasických dramaturgů z televizního vysílání, převezmou právě tito lidé,“ slíbil Fridrich s tím, že cílem je sjednotit standardy kvality napříč platformami.
„Jak už jsem zmínil, ten pořad vznikal dávno a já ho nebudu hájit. Myslím si, že mnoho z toho, co řekl pan Veselý i paní radní Chmel Denčevová, je pravda. Historii už ale nevrátíme. Mohu pouze garantovat, že se podobné věci v budoucnu dít nebudou,“ prohlásil Fridrich.
|Epizoda
|Datum vydání
|Zhlédnutí na YouTube (27. 8. 2025)
|1. díl
|31. 7. 2025
|73 510
|2. díl
|2. 8. 2025
|17 284
|3. díl
|7. 8. 2025
|13 936
|4. díl
|9. 8. 2025
|11 961
|5. díl
|14. 8. 2025
|9323
|6. díl
|16. 8. 2025
|8215
|7. díl
|21. 8. 2025
|8337
Problém není téma, ale forma
Část radních se na pořad dívala smířlivěji. Například Petr Šafařík uznal, že je úkolem ČT pokrývat i hraniční kulturní prostor a oslovovat publikum, které komerční sektor nebere v potaz. Ocenil například, že host Ondřej Gregor Brzobohatý v jednom z dílů formuloval teze na podporu tolerance. Zároveň však radní Šafařík kritizoval vulgarity, které v předtáčeném pořadu zazněly, a apeloval na dodržování Kodexu ČT.
„Problém není v obsahu ani v tématu. Já vítám mapování subkultur i rozmanitost a jsem přesvědčená, že téměř jakékoliv téma lze zpracovat formou, která nebude hloupá, vulgární, arogantní či podpásová – a mohla bych pokračovat,“ namítla znovu Ivana Chmel Denčevová. „Pro mě je to zkrátka na mnoha místech vulgární a nesmyslná žvanírna, která nepřináší nic z historie dané subkultury, nic ze současnosti, žádné vysvětlení,“ dodala.
Česká televize se při natáčení talk show inspirovala v zahraničí. „Jde o formát, který se vysílal v mnoha zemích – v Británii má tuším sedm nebo osm řad, objevil se i ve Skandinávii. Je to specifická, minoritní záležitost, která ale s dobrým poměrem value for money (cena/výkon, pozn. red.) oslovuje svými tématy určitou úzce vymezenou skupinu diváků,“ vysvětlil programový ředitel Milan Fridrich.
„Význam online platforem neustále roste, čemuž nasvědčuje i novela zákona. V tuto chvíli je možná menší než význam klasického vysílání, ale dříve či později se tento poměr překlopí. Proto mi přijde klíčové, že se k online obsahu bude přistupovat se stejnou vážností jako k obsahu pro lineární vysílání – a tím nemyslím jen to terestrické,“ vyzdvihl radní Tomáš Řehák plánovaný dramaturgický dohled nad internetovými pořady. Označil to za důležitý moment a skvělou zprávu.
Radní David Brabec pak pochválil reakci České televize na dřívější vlnu nenávistných útoků. Podle něj televize bravurně zvládla krizovou komunikaci, když se na sociálních sítích jasně ohradila proti osobním útokům a „digitálnímu lynčování“ účinkujících.
Terčem slovních útoků se stal především moderátor Petr Vostárek, který v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV potvrdil, že byl zaskočen „hlubokou nenávistí a útoky za hranou lidskosti“. Intenzita útoků ho podle jeho slov vedla až k úvahám o ukončení svého působení v roli Chi Chi Tornado.
V talk show přitom se svými hosty, jako jsou Ondřej Gregor Brzobohatý, zpěvačka Miss Petty nebo režisérka La Cuntessa, probíral témata jako coming out, šikana či duševní zdraví. Zpěvák a skladatel Ondřej Gregor Brzobohatý na základě internetových ohlasů oznámil, že přestane veřejně vystupovat v kostýmu svého alter erga Tiffany Richbitch.
