 »  NIX.CZ překonal 800 Gb/s, LibreOffice přináší ribbon, Amazon bude vyrábět Wi-Fi routery

Čínská Alibaba pokračuje v expanzi na západ . Tento týden skrze svůj podnik Ant Financial koupila londýnskou firmu WorldFirst, podle TechCrunche za 700 milionů dolarů. WorldFirst se soustředí na převody peněz mezi zeměmi za nižší poplatky. Alibaba zase provozuje mobilní platební systém Alipay, který se především kvůli čínským turistům prosazuje na západě a platit s ním lze i na některých místech v Praze. Alibaba zároveň oznámila, že do konce dubna bude možné pomocí Alipay platit v sedmi tisících obchodech amerického řetězce Walgreens .

Bloomberg přichází s citací jednoho z šéfů Huawei, který říká, že situace kolem zákazů a varování prozatím nemá na obchodní výsledky firmy vliv . Zároveň ovšem uvádí, že se to do budoucna může změnit. Zakladatel Huawei už každopádně dříve uvedl, že letos firma dosáhne na tržby ve výši 125 miliard dolarů, loni přitom poprvé dala stovku.

Český peeringový uzel NIX.CZ se přehoupl přes osmistovku a zaznamenal nový rekord datového toku, konkrétně 822 Gb/s . „Seznam zřejmě pustil nějaké nové video, O2 pravděpodobně streamovalo nějaký přenos a Twitch měl také svůj podíl. Šlo tedy o videoobsah, který do sítě proudil z různých směrů. Na podzim jsme připojili Facebook, ten se k tomu také přidal,“ řekl webu Root.cz šéf NIXu Adam Golecký.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Google chce opravdu hodně se svým cloudem proniknout také k velkým společnostem. Nedávno proto najal bývalého produktového šéfa z Oraclu Thomase Kuriana. Ten nyní oznámil plán, jak se k enterprise klientům dostat – podle Bloombergu chce výrazně posílit obchodní tým a ten vytrénovat na jednotlivé vertikály. Google Cloud se prozatím dařilo prodávat takzvaným „digital natives“, a nikoliv konzervativnějším klientům.

Activision Blizzard propustí osm procent svých zaměstnanců, jde řádově o stovky lidí. Oznámení, které více rozebírá Bloomberg, přišlo společně s finančními výsledky za poslední kvartál. Tržby 2,84 miliardy dolarů nedosáhly na očekávané tři miliardy. Activision také říká, že prodeje posledního Call of Duty a také mikrotransakce v Overwatch a Hearthstone jsou zklamáním.



Autor: Google Jak se ve Spojených státech díky 13 miliardám dolarů rozroste Google v roce 2019

Google rozjel velký investiční program za 13 miliard dolarů. Za ně chce letos po Spojených státech postavit nová datová centra a také otevřít kanceláře. Firma chce najmout desítky tisíc lidí. Google rozšíří přítomnost do 24 amerických států. Reuters zase píše, že Google potichu nabírá řady inženýrů, kteří pracují na vývoji čipů. To potvrzuje ambice Google více si dělat vlastní serverový hardware, ale také možné ambice v koncových zařízeních.

TechCrunch rozebírá, že Facebook chtěl koupit engine Unity. Bylo to poté, co si firma pořídila Oculus a vrhla se do oblasti virtuální reality. Právě v ní hraje Unity důležitou roli.

IBM oznamuje, že nástroje postavené na Watsonovi jsou nyní dostupné pro jakékoliv cloudové prostředí. Jde třeba od Watson Assistant. Využívá se integrace s IBM Cloud Private for Data.

Technologický web TechCrunch spouští službu Extra Crunch – tedy paywall. Ten ovšem nenabízí pouze zpoplatněné články, ale také různé rady od odborníků a další servis pro ty, kdo budují vlastní startup. Běžné zpravodajství je mimo prémiové články nadále zdarma.

DigitalOcean spouští vlastní managed databázi. Prozatím takto nabízí pouze PostgreSQL, ještě letos ale přidá podporu MySQL a Redisu. Ceny startují na 15 dolarech za měsíc (1 GB RAM, 1 CPU, 8 GB storage).

AMD investorům zpřístupnilo několik zajímavých čísel týkající se podílů na trhu. Podíl v serverech ve čtvrtém kvartálu 2018 narostl na 3,2 procenta, u desktopů je to 15,8 procenta a u notebooků 12,1 procenta. Vychází se z čísel IDC.

Symantec kupuje firmu Luminate Security, její technologii určenou pro cloudové řízení přístupů bude integrovat do svého Cyber Defense Platform. Carbonite zase za 618,5 milionu dolarů získává společnost Webroot. V tomto případě proběhne integrace do zálohovací a recovery technologie.