Nová verze Wi-Fi 6, vážná bezpečnostní chyba ve WordPressu a hackeři na Discordu

Chyba při zálohování připravila univerzitu o 77 TB cenných dat. Podrobnosti nejsou známy.

Norton 360 řeší pozdvižení kolem nástroje na těžbu kryptoměn, který je součástí jeho antivirového balíčku. Z vytěženého si nechává 15% podíl. Někteří uživatelé si stěžují, že do těžby byly zahrnutí bez ptaní, Norton ale tvrdí, že je to volitelná součást a uživatel si to musí aktivovat. Antivirus a antimalware, který má v počítačích detekovat a odstraňovat právě těžbu kryptoměn, místo toho těžbu umožňuje. Nic absurdnějšího snad už ani nejde. Nehledě na to, že těžba je nákladná spotřebou energie a dostat vytěžené ETH od Nortonu je obtížné a drahé.

Internet má novou zálibu. Wordle. Na první moment se vám asi nebude zdát až tak návyková, ale zdání klame. Všem pochopitelně komplikováno angličtinou.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Longform ukončuje službu poskytující doporučení na články. Podcasty pokračují.

Je Web3 podvod? Co to vlastně je Web3? Těžká odpověď, protože nikdo vlastně neví, co to je. Ale v následujících článcích je hodně užitečných postřehů na téma Web3. Hodně z nich vyvrací řadu častých mýtů:

Podcasty vs. rádio? Šest a půl hodiny poslechu rádia vs. jedna hodina poslechu podcastů. To asi tolik k uvědomění si skutečnosti, že podcasty jsou stále niche. Což pochopitelně nic nemění na tom, že jsou populární a užitečné.

Signal má plány na přidání kryptoplateb. Může to ale přinést problémy. Pokud by Signal přidal nesledovatelné finanční transakce s kryptoměnou (MobileCoin), mohlo by to vyvolat značný zájem kriminální sféry a následně by to dopadlo na Signal v podobě regulací a komplikací.

HARDWARE

Jak vypadá Nintendo Game Boy podrobený CT? Fantastický pohled na několik modelů, včetně Nintendo DSI i Nintendo Switch.

Kosovo zakázalo dolování kryptoměn, stát se potýká s energetickou krizí. V zemi se s ohledem na nízké ceny energií stala těžba kryptoměn velmi oblíbenou.

Asus letos uvede 17" ohebný OLED laptop.

Amazon má nový bridge pro Sidewalk, tedy pro IoT síť doposud používanou pouze různorodými zařízeními od Amazonu – vedle Echo reproduktorů a zvonků Ring sem patří i Tile sledovátka. Podrobnosti viz Amazon sidewalk Bridge Pro.

Wi-Fi 6 se dočkalo Release 2, novější verze, která neudržuje roky používané pojmenování pomoci čísla standardu. Takže se máte čas naučit, že 802.11n = Wi-Fi 4, 801.11ac = Wi-Fi 5 a 802.11ax = Wi-Fi 6 (a Wi-Fi 6E). Šestkové Wi-Fi používá dvě frekvence (2,4 GHz a 5 GHz) a umožní tak až 3,5 Gb/s v jednom streamu a 14 Gb/s při využití čtyř streamů. Wi-Fi 6E přidává pásmo 6 Ghz a Wi-Fi 6 release 2 jen přidává další funkce.

SOFTWARE

Bill Gates měl v září 1996 obavy z toho, kam směřuje Java. Zajímavé věci, jako je tato, zveřejňuje účet Internal Tech Emails na Twitteru.

Prohlížeč Brave má přes 50 milionů měsíčních aktivních uživatelů (MAU), 15,5 milionu denních. V roce 2021 měl 24,1 milionu MAU.

Hackensack Meridian Health přešel na Google Workspace s 40 tisíci zaměstnanci. Včetně pořízení tisíců Chromebooků. Použití Chrome OS má důvod i v bezpečnosti.

Jádro WordPressu obsahuje vážnou bezpečnostní chybu. Pokud máte nějaký ten WordPress, aktualizujte na 5.8.3 – přímo vývojářům jádra se podařilo zpřístupnit SQL injection hned na dvou místech, a k tomu ještě další dvě chyby.

Dwarf Fortress je 700 tisíc řádků kódu, dvacet let práce a jeden vývojář. Fascinující. Zajímavé čtení.

Firma Meta byla donucena ukončit XROS, operační systém pro AR/VR zařízení. Pracovalo na něm na tři sta lidí a projekt začal v roce 2017. Konec následoval po odchodu šéfa týmu – Mark Lucovsky navíc uvádí, že se k odchodu rozhodl poté, co se seznámil s informacemi od Frances Haugen. Viz též Meta Platforms Halts VR and AR Operating System Project.

Popcorn Time definitivně končí. Nikdo o něj nemá zájem. Přitom to není tak dlouho, kdy tahle služba pro pirátské sledování filmů a seriálů byla nesmírně populární, musela se stěhovat ze zrušených domén a objevila se v několika reinkarnacích. Popcorn Time vznikl v roce 2014 a využíval torrenty pro filmový/hudební streaming.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook chtěl v Nizozemsku vybudovat obrovské datacentrum. Narazil. A to přitom používal různé metody, jak zakrýt všechny nevýhody. Možná ale doplatil na to, že žádal, aby jeho projekt byl označen jako projekt „národního významu“. Zajímavé čtení v Operation Tulip: Inside Facebook’s Secretive Push To Build Holland’s Biggest Data Center, kde zjistíte, že ovlivňování místních lidí začalo už někdy před dvěma roky a ovlivňovaní vůbec netušili, že jde o Facebook.

Instagram zablokoval #IWillLightACandleToo připomínající výročí sestřelení ukrajinského letadla po startu z Teheránu v roce 2020. Později se Facebook omluvil, že k zablokování došlo omylem. Hovoří se o tom, že to byl Írán, kdo masivním nahlašováním přiměl roboty k automatické blokaci. A to jak v anglické, tak perské verzi.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Záměrně změněné zařízení s Apple HomeKit může odstavit iPhone do nekonečného restartování. Nepomůže ani obnova, po přihlášení do iCloudu začne restartování znovu. Objeveno před měsíci, nahlášeno Applu, stále nevyřešeno.

OpenSea zmrazilo šestnáct ukradených Bored Apes za 2,2 miliony dolarů (615 ETH). Praktická ukázka toho, že ke „krádeži“ NFT stačí málo, a zároveň toho, že NFT rozhodně nejsou decentralizované.

Google a Facebook ve Francii dostanou pokutu. Neumožňují uživatelům jednoduše zakázat ukládání cookies. Google má zaplatit 150 milionů eur, Facebook 60 milionů. Za každý den prodlení uložení nápravy pak dalších 100 tisíc eur, pokud k opravě nedojde do tří měsíců.

Hromadná žaloba tvrdí, že Google platí Applu za to, že mu nekonkuruje ve vyhledávacím byznysu.

Google neoprávněně použil technologie reproduktorů Sonos u pěti patentů. Společnost nebude smět dovážet do USA výrobky, které porušují patenty společnosti Sonos, včetně chytrých reproduktorů, zařízení pro streamování videa a některých počítačů a telefonů.

Spor se Sonos připraví reproduktory Google Home o funkčnost. Jde o tak základní a běžnou věc, jako že už nebude možné nastavit hlasitost reproduktorů spojených do skupiny najednou. Budete muset nastavit hlasitost každého zvlášť. Mimo to se ještě mohou uživatelé setkat s komplikacemi při použití reproduktorů jiných značek.

Žaloba Cydia na Apple u soudu skončila zamítnutím. Cydia viní Apple z toho, že využil svého monopolního postavení proti alternativním obchodům. Pro Cydii i další to znamenalo konec existence.

Rok 2021 a malware pro Mac. Dlouhý přehled virů a malwaru pro macOS i toho, jak fungují.

Discord je novým hřištěm pro hackery cílící na krádež kryptoměn. Včetně využívání popularity NFT a klasické důvěřivosti a hlouposti lidí. Popisovaný příklad přinesl hackerům 150 tisíc dolarů v prvním a 1,3 milionu dolarů v druhém příkladu. Viz též Scammers steal $150K worth of crypto from NFT project with Discord hack a Hong Kong NFT project Monkey Kingdom loses $1.3M in phishing hack, launches compensation fund.

Hackeři posílají USB s malwarem do amerických společností. Malware na USB se přitom tváří jako dárek. Starý trik, ale šance na úspěch je vysoká. V některých případech se USB klíčenky vydávají za důležitý obsah od ministerstva zdravotnictví týkající se koronavirových opatření.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter trvale zakázal osobní účet americké političky Marjorie Taylor Green. Důvodem je opakované zveřejňování covidových dezinformací. Stala se tak první členkou Kongresu, které byl natrvalo zablokován účet. Reagovala na to označením Twitteru za „nepřítele Ameriky“ a nezapomněla do toho zamíchat i „komunistické Demokraty“. V červnu přirovnávala požadavky na nošení roušek a vakcinaci k holocaustu. Následně se musela omluvit.

TikTok chystá možnost sdílet cizí příspěvky. Repost má ale v prvotní podobě poněkud komplikovaná pravidla pro to, co půjde sdílet i kdo to vlastně uvidí. Repostované věci navíc nezůstanou součástí vašeho profilu.

Facebook opět přináší nové Privacy Center. Jde o místo, kde se uživatelé mohou dozvědět, jak věci okolo soukromí a bezpečnosti fungují. Těžko říci, kolikátá podoba to už je, ale dvě věci jsou jisté. První, že důraz je nově na omalovánky. Druhá, že na Facebooku nemůžete mít soukromí, ať jsou omalovánky sebelepší.

Používáte na Instagramu karusel? Pokud ne, měli byste. Je to jeden z nejlepších formátů na engagement (zapojení). Je to logické, protože většina lidí se chce podívat, co je v dalších pozicích. A Instagram zapojení miluje, takže na tom vyděláte.

Eric Schmidt: Společnosti provozující sociální média „maximalizují pobouření“ kvůli příjmům. Dřívější CEO Googlu neříká nic nového, tohle už víme roky. A Schmidt to musel vědět už dřív, protože Alphabet provozuje YouTube.

MOBILNÍ APLIKACE

Malware může uživateli iPhonu předvést „fake reboot“ a zůstat tak na zařízení. Může tak obejít obvyklou obranu před malware na iPhone – reboot totiž podobné věci odstraní. Detaily v Meet “NoReboot”: The Ultimate Persistence Bug

STARTUPY A EKONOMIKA

Mozilla po nepříznivých reakcích přerušila příjem darů v kryptoměnách. Jeden ze zakladatelů Mozilly Jamie Zawinski označil kryptoměny za Ponziho podvody, které spalují planetu. Nesouhlasně se vyjádřila i řada dalších osobností. Mozilla se to snaží vysvětlovat a žehlit v sérií tweetů.

Nepokoje v Kazachstánu zasáhly Bitcoin. Země je druhým největším místem těžby a protesty doprovází vypínání internetu.

Parler získal 20 milionů dolarů investic. Jde o stále stejnou snahu, aby konzervativci měli vlastní sociální média, do čehož patří i Gettr, Rumble či Truth Social.

Alex Jones se svými Infowars Store vydělal za tři roky 165 milionů dolarů. Dostatečně dokreslení toho, jak se vydělává na lžích, dezinformacích a konspiracích. Na e-shopu prodává doplňky stravy a vybavení pro přežití. A zároveň své příznivce zaplavuje prosbami o peníze, protože „mu jde o přežití“.

Podle ředitele Stravy Michaela Horvatha vzrostly příjmy aplikace v roce 2021 meziročně o 68 %, což naznačuje příjmy ve výši přibližně 170 milionů dolarů a základnu placených předplatitelů ve výši 2 až 3 milionů.

