Nové chromebooky, lepší ochrana před šmírováním a další novinky ze světa prohlížečů

Google Chrome se dere na trůn, Microsoft tlumí nadšení

Neděle 18. března 2012 se zapisuje do historie jako den, kdy se poprvé dle mediálně ostře sledovaných statistik StatCounter prohlížeč Google Chrome stal tržní jedničkou. Pomohli mu k tomu víkendoví uživatelé v Indii, Rusku a Brazílii. Google Chrome si tento den ukousl z tržního koláče 32,7 procenta. Internet Explorer na druhém místě ztrácel dvě deseti procentního bodu.

V pondělí se čísla vrátila k číslům obvyklým pro poslední měsíce, kdy si prohlížeče Internet Explorer a Google Chrome opět pozice prohodily. Přesto se nabízí otázka, jestli to není náznak výměny na trůnu, tedy jestli se Google Chrome skutečně nedere na absolutní vrchol a po hodně dlouhých letech nesesadí z vedoucí pozice Internet Explorer.

Microsoft však rychle přispěchal na obranu svého prohlížeče a tvrdě zaútočil na důvěryhodnost statistik StatCounter. Podle odborníků z Microsoftu totiž Google Chrome v rámci svých zrychlujících mechanismů skrytě otevírá řadu stránek, které nakonec nemusí uživatelů vůbec navštívit, čímž je statistika silně zkreslena.

Google toto tvrzení nijak nekomentoval, tedy ani nedementoval. Ostatně nijak ostentativně neslavil ani vítěznou neděli. Microsoft radí novinářům a vývojářům sledovat raději statistiky od Net Applications, které prý triky Google Chrome prokouknou. Ostatně zde také tento prohlížeč je až třetí za Internet Explorerem a Mozilla Firefoxem. StatCounter mu přitom už delší dobu přisuzuje jasné druhé místo na globálním trhu.

Firefox 12 Beta: tentokrát jen drobné změny

Jak již jsme podrobně referovali, v půli měsíce vyšel ostrý Firefox 11. Vzápětí Mozilla uvolnila k testování Firefox 12 Beta. Tentokrát uživatele nečeká nějaká záplata novinek, takže si pojďme shrnout alespoň ty drobnosti, které si tvůrci prohlížeče tentokrát nachystali. Na vývojáře čekají dvě drobné novinky: počítání řádků v prohlížeči zdrojového kódu a logování času události v chybové konzole.



Prohlížeč zdrojového kódu ve Firefoxu 12 konečně ulehčuje vývojářům život a počítá řádky jako všechny jen trochu lepší editory zdrojového kódu.

Dále lze zmínit, že aktualizované jádro Gecko drobně vylepší podporu CSS (implementací column-fill a podporou text-align-last). Další změna se týká uživatelského rozhraní, z něhož opět zmizí jedno ne vždy potřebné tlačítko. Konkrétně tlačítko z pravé strany záhlaví pro otevření seznamu otevřených panelů. Nově se bude objevovat jen při větším množství otevřených panelů, jejich výčet se již nevejde na lištu s panely.

Lehce se změní proces aktualizace prohlížeče, který již nebude podléhat kontrole uživatelských účtů ve Windows Vista a Windows 7. Znamená to, že při aktualizaci ubude jeden dotaz na uživatele. Jde samozřejmě o další krůček k přechodu na tiché aktualizace, které má Mozilla dlouhodobě naplánované. Opět ale opakujeme, že půjde o volitelnou záležitost.

Mozilla posílí soukromí uživatelů při vyhledávání

Už skoro dva roky vyhledávač Google podporuje přístup skrze zabezpečený protokol HTTPS slibující vyšší úroveň soukromí při vyhledávání, protože komunikace mezi počítačem a vyhledávačem je šifrována. Mozilla dostala nápad toto bezpečnější vyhledávání nabídnout jako primární vyhledávací modul ve svém prohlížeči.

Po konzultaci s Googlem, který si za pozici vyhledávače číslo jedna ve Firefoxu platí vysoké sumy, se rozhodlo, že nápad bude realizován. Není prý nic, co by tomu bránilo. Pokud Mozillu někdo nepředběhne, bude Firefox prvním prohlížečem preferujícím šifrovaný přístup k vyhledávači Google.

Mozilla dále chystá ochranu nastavení vyhledávače. Hodlá učinit přítrž uživatelem nepovoleným změnám nastavení vyhledávače, které provádějí různé reklamou dotované bezplatné programy a řada dalšího drzého softwaru. Nejde jen o změnu modulu ve vyhledávacím poli, kterou si uživatelé umí sami snadno opravit.



Vyhledávač tlačený poštovním programem IndediMail, který se pasuje role výchozí prohlížeče bez jakéhokoliv dotazu na uživatele. Není ani zdaleka jediným

Firefox má na vyhledávač stále napojený i adresní řádek. Pokud do něj uživatel nevloží korektní URL, prohlížeč si vložený text vyhodnotí jako vyhledávací dotaz, se kterým se obrátí na výchozí vyhledávač. Ten různé adwarové programy často mění a pro uživatele není vůbec jednoduché změnu anulovat (je nutný zásah do about:config).

H.264 a Firefox? Peklo možná zamrzne na mobilech

Mozilla při prosazování multimediálních možností HTML 5 dlouhodobě bojkotuje H.264 jako uzavřenou a potenciálně problémovou technologii. Původně vsadila na kodek OGG Theora, jehož vývoj Mozilla finančně podporuje. Později s radostí sáhla po projektu WebM s otevřeným kodekem VP8, který uvolnil Google jako lepší alternativu právě za zmíněný kodek OGG Theora.

Teď se však začíná šuškat, že podpora pro H.264 by nakonec mohla přijít. Mitchell Baker, nejvyšší šéfka Mozilly, na stránkách svého blogu přemítá, že vzhledem k situaci na trhu by podpora pro H.264 mohla být navzdory ideologii v prohlížeči nutná. Konkrétně mluví o Firefoxu pro Android. Firefox pro osobní počítače má prý více možností, jak problémy s kodeky řešit bez nativní podpory H.264 v základní výbavě.

Podobně hovoří Brendan Eich, technologický šéf Mozilly. Podle něj by podporu pro H.264 měl dostat i projekt Boot2Gecko alias Open Web Platform, tedy alternativa k chytrým mobilním systémům, kterou letos Mozilla představila ve spolupráci s nadnárodní telekomunikační skupinou Telefónica na akci Mobile World Congress v Barceloně.

Opera Wahoo: práce jsou tiché, ale pokračují

Zatímco vyšla Opera 11.62, která opravuje problémy s WebM nebo Facebook Chatem, objevil se i další snapshot očekávaného prohlížeče Opera 12 vznikajícího pod kódovým názvem Wahoo. Norští vývojáři znovu potvrdili, že pro tuto verzi chystají pro uživatele MS Windows oddělený běh plug-inů pro posílení stability samotného prohlížeče a také 64bitovou verzi slibující o něco lepší výkon a bezproblémovou alokaci i většího množství paměti.



Zdá se, že Opera 12 bude konečně k dispozici v 64bitové variantě pro uživatele MS Windows. Zatím je na ní ovšem hodně práce, takže uživatelé si ještě počkají.

Pracuje se i na vylepšování jádra Presto. Z HTML 5 přibude podpora drag&drop (táhni a pusť), kterou už uživatelé znají z konkurenčních prohlížečů. Zlepší se i podpora CSS 3. Nový snapshot přidává experimentální podporu CSS Animations a vylepšenou podporu CSS Transitions. Zatím ale není vůbec jasné, kdy vyjde ostrá verze. Prozatím nejsme ani ve fázi betatestování.

Prohlížeče se učí zobrazovat PDF dokumenty

Dalším prohlížečem, který se bez potřeby doinstalovat nějaké příslušenství naučí zobrazovat PDF dokumenty, bude Firefox. Mozilla zatím pracovala na PDF prohlížeči jako na odděleném projektu, ale nyní se jej chystá zařadit přímo do prohlížeče. Mohl by jej nabídnout Firefox 14, ale vzhledem k řadě nedořešených problémů se spíše objeví v pozdější verzi.

Mozilla vytvořila prohlížeč založený na webových technologiích HTML 5 a JavaScript. Má jít o bezpečnější, jednodušší, stabilnější a pružnější náhradu za plug-in programu Adobe Reader. Funkci PDF prohlížeče ze současných prohlížečů má jen Google Chrome, který ovšem šel poněkud tradičnější cestou a zvolil technologii společnosti Foxit Software, která konkuruje Adobe již řadu let.

AVG zavádí aktivní Do Not Track

Před několika měsíci téměř všechny prohlížeče zavedly podporu technologie Do Not Track. Uživatel může jejím prostřednictvím předat webovým stránek požadavek, že si nepřeje být sledován v rámci různých reklamních, analytických a monitorovacích systémů. Je však na provozovateli webu, jestli bude přání uživatele respektovat. To z Do Not Track dělá trochu naivní funkci.

Výrobce antivirů AVG Technologies do produktové řady 2012 včetně bezplatného produktu AVG Free Antivirus nově integroval aktivní obdobu technologie Do Not Track. Ta do prohlížečů přináší funkci s možností zablokovat jednotlivé sledovací nástroje. Je k dispozici pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox a také pro Google Chrome, který standardní „pasivní“ Do Not Track nepodporuje.

Lištička portálu Seznam.cz nyní i pro Google Chrome

Česká portálová jednička Seznam.cz nově uvolnila nástrojový panel nebo tentokrát spíše nástrojovou sadu Lištička pro uživatele webového prohlížeče Google Chrome. Přichází například se snadným přístupem k e-mailové službě Email.cz, která je mezi českými uživateli nejpoužívanější. Další funkcí je upozornění na nově došlé e-maily.



Pod značkou Lištička přináší Seznam.cz do prohlížeče Google Chrome několik svých vylepšení včetně snadného přístupu k populární službě Email.cz

Lištiška nahrazuje v prohlížeči chybějící tlačítko Home, takže přichází s vlastním tlačítkem, které rychle přesune uživatele na domovskou stránku portálu Seznam.cz. Ta stále patří k nejčastěji nastavovaným home page mezi českými uživateli.

Lištička pro Google Chrome má také napojení na slovník. Na rozdíl od integrované spolupráce s Google Translate namísto často velmi nepřesného překladu celé webové stránky nabízí překlad jen vybraných slov na webové stránce, kterým uživatel nerozumí.

Chrome OS čeká druhá vlna počítačů

Nedávno jsme vás informovali, že Google nadále dává projektu Chrome OS zelenou a šéf projektu se dokonce vyjadřuje, že je z něj nadšen. Je však veřejným tajemstvím, že první dva veřejně a komerčně nabízené netbooky s Chrome OS se neprodávají příliš dobře. Bylo tedy otázkou, jestli nadšení z Chrome OS dokáže Google ještě přenést na výrobce počítačů.

Zdá se, že se dílo podařilo. Chromebook druhé generace podle dostupných informací chystá Samsung. Uživatelé si dříve nejčastěji stěžovali na slabý výkon. Proto procesor Intel Atom N570 má nahradit čip z řady Intel Celeron. Ne, že by to bylo nějaké terno, ale o zlepšení půjde určitě. Další novinkou má být SSD disk o kapacitě 16 GB.

Dojde konečně prý i na stolní počítače. Samsung též chystá chromebox, tedy vysoce kompaktní stolní počítač vybavený Chrome OS. O jeho hardwarové konfiguraci se toho zatím moc neví. Každopádně by měl umožňovat připojení standardních periférií jako klasický stolní počítač. Obě zařízení mají být v prodeji v druhé polovině roku za 399 dolarů.

Chrome OS má také zamířit na zařízení postavená na ARM architektuře. První vlaštovkou údajně bude zařízení rovněž od korejského výrobce. Použit má být údajně procesor ARM Cortex-A15 (nepotvrzená informace). Dále si podle zákulisních informací japonské Sony u americké FCC nechalo schválit zařízení s Chrome OS, které bude zřejmě pohánět procesor nVidia Tegra 2 T25.

Uvidíme tedy, jestli je problém malého zájmu o zařízení s Chrome OS je v jejich úzké nabídce, nízkém výkonu nebo spíše ve filozofii samotného systému v kombinaci s vysokou cenou zařízení. To se mě osobně zdá nejpravděpodobnější. Webový prohlížeč za 400 dolarů je trochu drahá legrace. Druhá generace prozradí, co je blíže pravdě.