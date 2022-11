Novinařina (skoro) hrou. Na Twitchi může uspět i zpravodajství

Španělský novinář Emilio Doménech žije v New Yorku a o dění v Americe informuje například čtenáře deníku El País nebo diváky televize La Sexta. Vyzkoušel ale také netradiční kanál pro šíření zpráv – herní platformu Twitch. A zjistil, že je to zajímavý způsob, jak přiblížit roztěkanému internetovému publiku i velmi složitá témata.

Na Twitch se přihlásil pod přezdívkou Nanisimo na začátku roku 2020. Tuto šanci mu nabídl španělský startup Newtral, který se věnuje ověřování informací. Svět zápasil s první vlnou koronavirové pandemie a všichni byli zavření doma. Ve stejnou dobu se na Twitch hromadně přesouvali hráči počítačových her, protože na rozdíl od YouTube tam mohli při živém vysílání dostávat finanční příspěvky od svých fanoušků.

Takže se nabízelo vyzkoušet, jestli by uživatelé přispívali i na vysílání o aktuálních událostech. Při pandemii bylo pořád o čem diskutovat. Zároveň to byla příležitost zjistit, jak se v tomto prostředí šíří informace o společenských a politických tématech.

„Rok 2020 byl úplně šílený, když si vezmete, co všechno se dělo,“ vzpomínal Emilio Doménech při své návštěvě Prahy. Amerikou předloni hýbaly masové protesty odstartované smrtí George Floyda při policejním zákroku. Také proběhly prezidentské volby, ve kterých Donald Trump prohrál, ale výsledek odmítl uznat. Naopak začal živit konspirativní teorie o zmanipulovaných volbách.

Novinář tato témata probíral na svém kanálu a diskutoval o nich s připojenými fanoušky. Těm třeba názorně v reálném čase ukazoval, s pomocí jakých nástrojů je možné ověřit pravost videonahrávek z demonstrací a identifikovat konkrétní místo, kde video vzniklo. Zároveň získával tipy na další metody ověření od uživatelů, kteří znali místní poměry ve svém okolí. „Ve většině živých přenosů, které jsem tehdy dělal, jsem se snažil vyvrátit to, co tvrdil Trump,“ řekl Doménech na konferenci News Impact Summit.





„Tématem amerických voleb jsem úplně posedlý,“ přiznal mladý novinář. Na Twitchi také popisoval, jak funguje dělení volebních okrsků, jaké mají demografické složení a jak to může být rozhodující faktor pro volební zisk republikánů nebo demokratů. „Vážně, na Twitchi s vámi lidi hodinu vydrží, když se snažíte vysvětlit problematiku šestého volebního okrsku ve státě Georgia. O něco takového se třeba na TikToku nebudou lidi zajímat ani náhodou,“ přiblížil rozdíly mezi sociálními sítěmi.

Na Twitchi ho sleduje přes 38 tisíc uživatelů, na TikToku má přes pět tisíc odběratelů, přes 34 tisíc zájemců se přihlásilo k odběru videí na YouTube. Streamy na Twitchi sleduje od 300 do 4000 diváků. Když se věnoval volbám v Brazílii a pozval si k tomu několik hostů, dívalo se přes tisíc lidí. „To je pro novináře na Twitchi dobré publikum. Herní streamy mají 20 nebo 30 tisíc diváků,“ tvrdí.

Naprostou většinu jeho publika tvoří Španělé žijící ve Španělsku, asi 85 % všech připojených uživatelů. Jejich věk se pohybuje od 24 do 36 let, a i kvůli politickým tématům jsou to spíš muži.

Každé živé vysílání na Twitchi doprovází chat, na který je připojeno padesát až dvě stě lidí. Vidí obraz z novinářovy kamery a ten s nimi také sdílí obrazovku svého počítače. „Komunikace s publikem je jedním z hlavních pilířů Twitche, a díky tomu je upřímný. Upřímnost je důležitým rysem žurnalistiky na této platformě. Diváci okamžitě vidí, jak reagujete na zprávy, na aktuální dění. Není to jako v tradičních médiích, kde k vám někdo jenom mluví,“ zdůraznil Doménech.

„Na sociálních sítích a platformách, jako je Twitch a TikTok, diváci odměňují právě takové autentické autory. Ta pravdivost a bezprostřednost je klíčová, nejsou zvědaví na předzpracované věci,“ pokračoval novinář.

„Lidé vás odmění za to, že s nimi trávíte čas živě. Proto si musíte vydobýt jejich respekt a důvěru, protože oni vám posílají předplatné a předplatné je to, co vás drží při životě. Kromě toho můžete usilovat o různá firemní partnerství nebo reklamy,“ vybídl.

„Vysílání můžu zahájit kdykoliv. Mám svůj mikrofon, mám kameru se stativem, mám svůj počítač, a to je všechno, co potřebuji k živému vysílání. Taky je dobré mít kvalitní osvětlení, ale obecně stačí těchto pár věcí a můžete živě vysílat. Není to jako v televizi, kde na to potřebujete alespoň šest lidí,“ dodal.

Emilio Doménech na konferenci News Impact Summit v Praze Autor: European Journalism Centre

Živě vysílal i letos 24. února, když Rusko napadlo Ukrajinu. „My nevěděli, že Rusko chystá invazi. Ale dívali jsme se na Mapy Google a já vím, že to zní šíleně, ale byla tam dopravní situace, ze které bylo jasné, že se spousta lidí chystá vstoupit na Ukrajinu – přitom tam byly tři hodiny ráno. Silnice byly na té mapě úplně červené, protože asi hodně ruských vojáků kontrolovalo TikTok nebo nějaké jiné sítě, takže mobily hlásily jejich polohu,“ popsal zvláštní přímý přenos.

Každý den v týdnu má jeho vysílání jiné téma. V pondělí je to obvykle mezinárodní dění, v úterý americká politika, ve středu celebrity. „Já totiž dřív psal o celebritách,“ vysvětlil Doménech. Páteční streamy jsou o filmech. Ale když se objeví naléhavé mimořádné téma, dostane přednost.

„Od herních streamerů se liším tím, že já se na vysílání potřebuju připravit. Není to tak, že bych se připojil na internet a hned o něčem mluvil z hlavy. Musím si nejdřív přečíst hodně materiálů, abych bezpečně věděl, o čem mluvím, a mohl se s diváky bavit třeba o Brazílii nebo amerických primárkách. Herní streamer může vysílat pět hodin, aniž by se na to musel chystat. Já potřebuju tři až čtyři hodiny příprav, abych naplnil hodinový přenos,“ popsal svůj pracovní rytmus.





Obsah vytvořený pro Twitch recykluje na dalších kanálech – každý den rozesílá předplatitelům e-mailový newsletter, videozáznamy se objevují na YouTube, sestříhané segmenty na TikToku a Instagramu. „Každá platforma si zaslouží vlastní přístup. TikTok je úplně jiný než Twitch nebo YouTube. Na TikToku musíte obsah pojmout jako meme. Je tam navíc spousta proruských účtů. Natočil jsem video, kde půl minuty řvu, že Rusko lže, a mělo to tam velký úspěch,“ sdělil pražskému publiku.

Twitter, Instagram a další sítě chápe jako nástroje, jak upozornit na to, co dělá. Neživí ho jen finanční příspěvky fanoušků, stále tvoří obsah i pro Newtral, rozesílá také newsletter LaWikly. „Asi by mě uživila jenom jedna z těch věcí, ale baví mě to,“ řekl. „Třeba z TikToku není moc konverzí, ale i když se tam najdou jenom dva nebo tři lidi měsíčně, kteří začnou odebírat newsletter, tak je to pořád dobré,“ uzavřel.