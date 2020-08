Novinařinu pohlcuje clickbaiting, kritika Applu a ban za prsakoule

Zdarma dostupný internet požírá sám sebe , píše Jesse Weaver v Instagram and the Cult of the Attention Web: How the Free Internet is Eating Itself a základem je postupná algoritmizace toku příspěvků na sociálních sítích. Tedy přechod od chronologického zpřístupnění všeho, co jste si „objednali“, k filtraci ovlivnitelné tím, kdo zaplatí více, abyste ho viděli. Postřeh o ekonomii založené na tom, aby vás připravila o čas a inzerenty o peníze, je také docela trefný. Internet založený na udržení pozornosti a zájmu uživatelů je určitým způsobem opravdu cesta do pekel.

Jak budovat dobré mobilní aplikace se řeší v The Chrome Distortion: how Chrome negatively alters our expectations . Tedy až poté, co autor přestane nadávat na Google Chrome a vyzdvihovat Safari. A taky dal vysoké hodnocení Edge, u kterého ale píše, že s ním vlastně nijak dlouho nepracoval, aby mohl hodnotit. Ale zbytek článku by se vám mohl hodit, tipy vypadají dost prakticky.

Novinařinou obchází strašidlo clickbaitingu. Poslední rok až dva to nejde nevidět a vClickbait Obsession Devours Journalism to ukazují i na praktických příkladech a datech. Totožné titulky, psané totožným otravným způsobem. Sice to prospívá službám jako je Nuzzel (dokáže velmi hezky deduplikovat), ale řešení to není. S výše uvedeným článkem nesouhlasím v tom, že jde o „chytrý algoritmus sociálního hlasování“. Podstatné je, že všichni soutěží o to, aby lapili čtenáře, a dělají pro to maximum nikoliv obsahem, ale co nejpitomějším titulkem.

Za dva a půl roku z Netflixu zmizelo více než 2 500 titulů. Chcete-li to jinak, tak zmizela třetina obsahu, který Netflix nabízel (pro ty, kdo mají štěstí a jsou v USA). Viz Netflix’s US Catalog Has Shrunk by More Than 2,500 Titles in Less Than 2.5 Years , kde píší, že za to může i stále silnější konkurence v této oblasti.

Linuxu je 25 let. Linux at 25: Why It Flourished While Others Fizzled řeší tak trochu záhadu, proč je to zrovna Linux, kterému se v celém spektru Un*xových systémů podařilo přežít a vlastně i dost uspět. Prima čtení.

Tinder pro rychlovky a jednohubky, nebo pro vážné seznámení? Jasná odpověď na to není, byť v The Tinder Dating Pool Isn’t Completely Shallow zjistíte, že se tam odehrávají i nějaké ty vážné věci. Ale to nakonec může být stejné na jakékoliv seznamce či nástroji na seznamování. Vracejí se tam ale k „ dating apocalypse “ z roku 2015, která je stále značnou součástí pověsti a reputace Tinderu.

SOFTWARE

Microsoft se prý poučil ze selhání „umělé inteligence“ jménem Tay. Pokud netušíte, o co šlo, tak viz Chatovací bot Tay od Microsoftu se proměnil v rasistického trolla a je to opravdu výživné. V Learning from Tay’s introduction se dočtete ale spíše to, jak Tay vznikl, než něco konkrétního. Přesto je tam alespoň přiznání toho, že „podcenili“ sílu trollů na Twitteru.

Transmission míří do Windows, byť neoficiální verze v podobě Transmission-QT už tu nějaký ten pátek je. Transmission je jeden z těch lepších klientů pro bittorenty. Viz Windows users finally have a good BitTorrent client, a pokud tápete v tom, jak stahovat torrenty, tak Co používat pro stahování torrentů? třeba dobře poradí.

Blokování inzerce prý Microsoft doplní přímo do prohlížeče Edge. Ale až poté, co konečně Edge bude umět rozšíření a řadu dalších základních věcí (třeba i historii prohlížení, jak píší v Microsoft will bake ad-blocking right into its Edge browser). Edge v prosinci 2015 používalo 1 % lidí celosvětově a Internet Explorer je jenom na 15 procentech.

Blokování inzerce ale prý Microsoft NEDOPLNÍ přímo do MS Edge. Viz Edge won’t have native ad blocking but will support third party extensions, kde zjistíte, že to sice bylo jasně uvedeno v dokumentaci, ale inženýr od Microsoftu tvrdí, že to tak není a že jen umožní 3rd party blokátory.

What the iPad Pro teaches us about user experience je poučné čtení člověka, který „chtěl milovat iPad Pro“. Osobně bych o „nejhorší koupi“ asi nepsal, ale Paul Boag má postřehy, které jsou zajímavé. Píše o nesplněném očekávání, což padá plně na hlavu marketingu od Applu. Ale hlavně o tom, že představa Applu o „náhradě notebooku“ vychází z předpokladu, že všechno, co jste doposud dělali (a roky se učili), najednou budete dělat jinak (ano, zásadní nedostatek souborového systému je neštěstí). Souhlasím i s tím, že pro „náhradu laptopu“ pro profesionály chybí odpovídající software, stejně dobrý a snadno použitelný, jako můžete mít na OS X. Souhlasím i s tím, že co funguje na telefonu, je na tabletu často katastrofální (a potýkám se s tím na iPadu už několik let).

Ještě zpět ke zmínce o Bashi pro Windows, protože ono je to celé hodně zajímavé v tom, že to není jenom Bash, ale také nativní binárky z Ubuntu (tedy ty, které se týkají příkazové řádky). Celé to nepotřebuje žádnou virtualizaci ani rekompilování (jako třeba Cygwin), ale funguje to nad Windows Subsystem for Linux (WSL) vyvinutém v Microsoftu a schopném přímo překládat systémová volaní z Linuxu na ta z Windows. Viz Here's how Windows 10's Ubuntu-based Bash shell will actually work a od Microsoftu přímo Run Bash on Ubuntu on Windows. A jenom dodatek, plný Linux (Ubuntu) to samozřejmě není (GUI už vůbec ne) a míří to hlavně na vývojáře.

HARDWARE

Další selhání Applu, říká TechCrunch a fanouškům Applu se to líbit nebude. Ve With another Apple failure, it’s time to forget about hardware si moc servítky s ohledem na poslední nic-moc představení nových produktů neberou. A zmiňují onu podstatnou věc, která byla dost vidět: Apple neměl co říct a snažil se to nahradit prázdným marketingem a superlativy o vlastnostech hardwaru. Jenže dnes už nikoho gigahertzy, gigabajty a megapixely neohromují. Ale ještě než tohle napsali v Techcrunchi, psal jsem o tom na Dotyku vApple. Exkluzivní cenou. Stále méně kvalitou. Jablíčkáři to nerozdýchali, o jejich modle se kriticky mluvit prostě nesmí. A to je v obou článcích dost pozitivních věcí.

MARKETING A KOMUNIKACE

Něco na tom bude, že Twitter je jednou z nejvíce zviditelňovaných společností a stejně mu to není nic platné. Viz Twitter Might Be The Most-Advertised Company In History — And They’re Still Fucking It Up, kde říkají i to, že tisk je mrtev a zároveň každý novinář, který používá Twitter, je vlastně jeho zaměstnancem – ať chce či nechce. Zajímavý pohled nejenom na Twitter – najdete tam i nějaký ten břitký komentář k mrtvému Facebooku.

Googlu se aprílový vtípek v Gmailu poněkud nepovedl. Knoflík umožňující reagovat na nezáživnou komunikaci animovaným GIFem prý lidem přinesl spíš problémy. Viz Gmail’s ‘Mic Drop’ April Fools’ Prank Goes Terribly Wrong, kde se ale neubráníte dojmu, že si stěžovatelé z Googlu aprílově vystřelili. Těžko říct, jak to nakonec je. A viz též Introducing Gmail Mic Drop a páteční Google to s Aprílem přehnal, svůj vtip v Gmailu musel zrušit.

Apple Music má nový reklamní spot:

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Ransomware se nově šíří i přes TeamViewer a má příhodné jméno „Surprise“ neboli „překvapení“. Nejenom podle toho, že budete překvapeni, ale také podle toho, že k zašifrovaným souborům přidá právě příponu .surprise. Viz Surprise Ransomware Installed via TeamViewer and Executes from Memory, kde zjistíte, že se ransomware v podobě Surprise.exe ocitl na uživatelově počítači poté, co ho někdo nahrál právě přes TeamViewer.

Lada Brůnová dostala jednodenní ban na Facebooku za #prsakoule. Tedy konkrétně za umělohmotnou maketu prsou, jasnou na první pohled. A kdyby u Facebooku konečně začali posuzovat obsah ti, co aspoň vzdáleně tuší, co posuzují, tak by museli vědět, že tohle je hodně užitečná aktivita. Hloupé je, že další ban bude třídenní, pak sedmidenní a pak ji prostě smažou. A nikdo se s ní o tom nebude bavit, nikdo jí neumožní se odvolat, nic. Ono i tiskové oddělení Facebooku roky vůbec nereaguje.

Pořád si myslíte, že nepotřebujete HTTPS? Ve Still think you don't need HTTPS? se vám to Scott Helme pokusí vysvětlit. Nutno dodat, že má hodně dobrých argumentů ve prospěch HTTPS a zdaleka to není jenom o bezpečnosti a soukromí. Byť ty bych osobně považoval za hodně zásadní.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram je BBS z minulého století, říká Cory Doctorow v Instagram is a dialup BBS. A má sakra pravdu, protože tahle sociální síť je fakt zásadně nepřátelská vůči uživatelům. A pokud o Facebooku říkáme, že je walled garden, tak Instagram tohle dotáhl k dokonalosti. Ani stáhnout fotku si nemůžete. Pokračování v Instagram Hates The Internet taky vůbec není marné čtení.

Facebook se omlouvá za chybné Safety Check pro neštěstí v Pákistánu. Poněkud se jim nepovedlo vychytat geolokaci, takže se Safety Check nabízel uživatelům na zcela jiných místech, zejména v USA a ve Velké Británii. Navíc uživatelům posílal SMS s dotazem, zda byli zasaženi výbuchem. Jinak řečeno, až tak legrační to zrovna není. Safety Check by vůbec potřeboval dotáhnout, je možné ho příliš snadno zneužít, aniž byste byli v místě neštěstí. Facebook navíc stále nemá jasná pravidla, kdy Safety Check aktivuje a kdy ne.

Instagram prodlužuje videa, z 15 sekund na šedesát. Což je docela milá zpráva, původní délka byla docela dost málo. Viz Coming Soon: Longer Video on Instagrama a vimeo.com/160762565. Na iOSu navíc budete moci spojit více existujících videí do jednoho. Kdy se dočkáte delších videí, není známo, píší tam, že to bude trvat „měsíce“.

18 % uživatelů sociálních médií si změnilo profilovku v rámci nějaké události či kauzy. Nejvíce v tomto ohledu zabral útok teroristů v Paříži v listopadu 2015, profilovku si změnilo 42 % z nich. Patří sem ale i změna na LGBT barvy a řada dalších věcí. Viz 18% of Social Media Users Have Changed Profile Pictures for Issues, Events (Survey).

MOBILNÍ APLIKACE

iOS 9.3 zamrzá a padá po kliknutí na odkaz. Nejvíce se to týká iPhone 6s a 6s Plus a děje se to nejenom v prohlížeči, ale i v dalších aplikacích. Viz A lame iOS 9.3 bug is freezing and crashing devices when links are tapped a někdy na konci týdne Apple vypustil nový opravený iOS.

Průměrný uživatel iPhonu z USA za rok utratí 35 dolarů za aplikace. A to jak přímo za aplikace, tak skrz placení v aplikacích. Na mobilech najdete v průměru 10,5 stažených her, 3,4 video/foto aplikací, 3,3 sociálních sítí, 2,7 zábavných aplikací a 2,3 lifestyle aplikací. Hry z celkové částky představují 25 USD, hudební aplikace pouze 2,40 USD. Viz U.S. iPhone Users Spent an Average of $35 on Apps in 2015.

STARTUPY A EKONOMIKA

Uber je v USA ziskový, v Číně ale ročně ztrácí 1 miliardu dolarů. Na druhou stranu, podle Travise Kalanicka (CEO Uberu) třicítka největších měst v Číně je v profitu právě o onu 1 miliardu dolarů. No, hlavně když si to umíte dobře vnitřně zdůvodnit. Viz Travis Kalanick says Uber is “sustainably” losing $1 billion a year in China, kde najdete i další zajímavé věci – třeba to, že Uber je dnes v 400 městech v 59 zemích. A že v Číně je největším konkurentem Didi Kuaidi.

Proč selhávají startupy? Z 42 % proto, že to, co dělají, trh nepotřebuje. Asi nepřekvapí, že devět z deseti startupů to nedá. Why startups fail, according to their founders je sice už starší, ale za připomenutí to rozhodně stojí.

Čína coby mezinárodní nástroj na praní peněz? Je to zajímavé čtení v How a tech CEO scammed everyone by laundering money through China a nejenom o tom, jak je snadné přes Čínu vyprat miliardy eur, ale také o tom, jak se dá podvádět, být odsouzen v nepřítomnosti na několik let a spokojeně žít v jiné zemi. Dlouhé čtení, nezvykle dlouhé na Mashable.

Krevní testy Theranosu jsou často mimo a možná budou muset skončit. Nutno dodat, že aféra okolo společnosti Theranos mezitím zdánlivě utichla, ale není to až tak pravda. Na světě je 121 stránková zpráva, ze které vyplynulo, že ony skvělé krevní testy ve skutečnosti ve skoro 30 % případů nevyhoví kontrolám kvality. Theranos je startup, který vloni způsobil velké pozdvižení, protože jejich zařízení jménem Edison mělo být schopné až 200 krevních testů za zlomek nákladů a jen z pár kapek krve z prstu. Což vedlo k ohodnocení společnosti až na 9 miliard dolarů. Konec je ale dost neslavný. Viz Theranos blood tests often wildly wrong and may be shut down by feds.

Inkubátory a Coworking v CR je užitečná Google Sheet tabulka s přehledem inkubátorů a coworkingů v ČR, kde můžete pomoci doplněním chybějícího (můžete využít třeba komentáře). Autorem je Michal Andera a nezapomeňte, že ta tabulka má víc listů.

INFOGRAFIKA

THE ULTIMATE GUIDE TO CYBER SECURITY FOR EMPLOYEES je dlouhá, vydatná a užitečná.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

