Nvidia používá špičkové technologie z ČR, za kolik Onsemi koupila procesory z Brna, AI počítač na Měsíci

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa internetu a technologií. Co se událo v tomto týdnu?
Onsemi dokončila odkup části brněnského návrháře procesorů Codasip. Transakce vyšla na 14,5 milionu dolarů, asi 320 milionů korun. Je to hodně, nebo málo a takzvaně “za odvoz”, jak místy zaznívá? Podle Codasipu jde o výhodný obchod. Prodat se měla pouze menší část firmy, tedy procesorová jádra s nízkou spotřebou, a pouze licence na EDA nástroj Codasip Studio (nikoliv IP jako takové). Do Onsemi přešlo necelých 30 lidí z asi 260. Codasip také nabírá miliardové dotace, ty podle firmy z velké části také zůstávají v neprodané části. Codasip se zabývá jádry RISC-V, mimo jiné se podílí na vývoji procesoru pro evropské superpočítače. Onsemi získala část, na níž posiluje tuzemský návrh, chce low-power procesory do automobilů nebo průmyslu.
Je RISC-V skutečnou konkurencí ARMu? Podle slyšení u soudu moc ne. Tedy alespoň v datových centrech. Během vleklého sporu mezi firmami ARM a Nuvia zaznělo, že RISC-V má stále nerozvinutý ekosystém a ARM ani x86 zatím příliš neohrožuje. Ale snahy samozřejmě vidíme a zesilují, třeba Alibaba je v tomto ohledu hodně akční.
A firma Tenstorrent získala investici 1,5 miliardy dolarů. Ohodnocena byla na 6,2 miliardy dolarů. Tenstorrent vyvíjí AI akcelerátory právě na RISC-V, a to pro trénink i inferenci. Dodává k tomu i softwarová stack, takže lze kooperovat s frameworky typu PyTorch a TensorFlow. Firmu založila legenda Jim Keller.
Konec Orbánovy korupce otevírá dveře IT dodavatelům, jásá šéf polského jednorožce zakotveného v Česku. Fidesz v Maďarsku rozděloval IT zakázky chobotnici blízkých lidí a firem. Nová vláda po auditech předala policii k šetření kauzy za stovky miliard forintů. Teď se trh otevírá dalším hráčům a například Asseco, které je aktivní i na našem trhu, se z toho velmi raduje.
Nvidia staví budoucnost AI i na českých mozcích. Používá špičkové technologie několika tuzemských firem. Jde například o software/algoritmus pro zpracování obrazu, špičkový multimetr pro analýzu čipů, součástí výrobních procesů čipů, senzory pro monitoring firemních budov nebo součástí vysokorychlostních konektorů.
V Berlíně proběhla akce Nvidia GTC Europe a bylo oznámeno několik novinek. Nokia, Nvidia a T-Mobile uskutečnily první hovor přes AI-RAN. Ke konceptu AI-RAN se připojují další operátoři z Evropy. Zdejší neocloudy Nebius a Nscale nasazují servery s procesory Vera. Představeny byly racky DSX POD. Google Cloud spouští instance Vera Rubin NVL72. Knihovna cuDSS je k dispozici, stejně jako architektura OpenShell. Nvidia investovala do dalších německých AI startupů. Přednáška Jensena Huanga je zde.
Hewlett Packard Enterprise chce dostat AI počítač na Měsíc. Půjde o stroj HPE Spaceborne Computer-4. Nasazen bude na roveru Astrolab FLIP při nadcházející misi. Firma zatím neuvedla mnoho technických detailů, je to i kvůli bezpečnosti. Součástí bude low-power procesor, grafika SSD disky Kioxia. NASA chce na Měsíci provést testy kolem LLM nebo použití lidarů a senzorů.
Je zde další kopie Photoshopu, tentokrát jako konkurence pro český nástroj Photopea. Služba ImageFlow běží ve webovém prohlížeči. Je to dílo jednoho autora za použití AI. Nástroj umí hromadu funkcí.
Česká Photopea má milion spuštění denně. Množící se AI klony Photoshopu zatím uživatele nepřetahují
Asi čtvrtina pull requestů do linuxové jádra je nekvalitní AI slop. Odhaduje do The Linux Foundation. Zároveň vývojáři říkají, že AI snižuje vstupní bariéry. Výzkum organizace rovněž uvedl, že AI má potenciál zkracovat dobu vývoje na polovinu.
Čistá ztráta Anthropicu v posledním pololetí činila více než 80 miliard dolarů. Mezi důvody patří účetní úpravy, předchozí pololetí byla ztráta 13 miliard dolarů. Anthropic chce investovat další až stovky miliard dolarů do infrastruktury.
Čuprová nová AI firma se dostala do elitního programu Microsoftu. Z programátorů prý přestanou být programátoři
SpaceX udělala čtvrtletní zisk 4,4 miliardy dolarů. Před rokem byla ve ztrátě. Čísla táhl zejména Starlink a ze ztráty pomohla i AI. SpaceX také prozkoumává možnost sloučení s Teslou.
Nvidia vydala AI model Nemotron 3.5 Super VL. Je otevřený a má 120 miliard parametrů. Podle testů je často výrazně rychlejší než DeepSeek 4.1 Flash, Muse Glimmer nebo Qwen3.8 27B. Nvidia ho doporučuje hlavně pro agentní operace.
Škoda spojila síly s Průšou, příslušenství do aut si lze vytisknout zdarma. Češi to nabízí jako první na světě
OpenAI koupila firmu Orchestra Bio. Půjde o posílení schopností AI od OpenAI v oblasti biotechu. Firma vytváří AI agenty pro objevování léků.
Nvidia a Cisco představily síťový modul pro AI s rychlostí 12,8 Tb/s. Jde o optický transceiver s rozhraním USFP. Na jednu linku podporuje 400 Gb/s. První verze bude mít 16 duplexních linek, v budoucnu půjde o 32 linek a více.
Amazon provedl další útok na Nvidii. Firma vydala nástroj TorchNeuron, který umožňuje vývojářům spouštět existující kód na čipech AWS Trainium, tedy na konkurenci pro čipy Nvidia běžící v cloudu AWS. Hardware od AWS jsme ukázali zde. K tomu se připojuje Google s jeho TorchTPU. Díky tomuto nástroji je možné nativně provozovat PyTorch na čipech TPU. Ty jsme na Lupě rovněž ukázali.
Takto vypadají čipy a servery, které se obejdou bez monopolu Nvidie. Nervózní jsou také Intel a AMD
Grafické karty AMD asi zdraží. AMD zvyšuje ceny pamětí GDDR6. Řetězec funguje tak, že AMD výrobcům karet (Sapphire a další) dodává čipy GPU i s paměťmi. Tito výrobci tak zvýšené náklady zřejmě promítnou do koncových cen. Důvodem zdražování jsou opět investice do AI infrastruktury. AMD nyní těží z toho, že oproti Nvidii prodává karty levněji. Například Radeon RX 9070 XT je výkonem srovnatelný s RTX 5070 Ti, ale výrazně levnější.
AMD vydává FSR 4.1 také pro starší grafické karty. Konkrétně pro Radeony 6000, APU, handheldy, Ryzeny AI 9 a AI Max a konzole Xbox.
Český operátor spouští levnější konkurenci Applu či Googlu pro ukládání obrázků a dokumentů v cloudu
AR brýle od Mety nahrávaly zvuky bez vědomí uživatelů. Mělo jít o bug, který firma opravila, s reputací Mety v této oblasti se ale takové věci těžko obhajují a vysvětlují.
Spotify opět bude přísnější při sdílení rodinných tarifů. Může se začít objevovat QR kód, který si další členové zapojení do tarifu musí naskenovat. Tím se má potvrdit, že údajní členové rodiny skutečně žijí na jednom místě.
Česko pomáhá rozhýbat evropský čipový průmysl. Nová služba vývojářům ušetří hromadu práce
Na Netflixu je k dispozici druhá sezóna seriálu Cyberpunk: Edgerunners. Jde o anime zasazené do světa hry Cyberpunk 2077 plné kybernetických implantátů, hackování a tak dále.
Čínský TP-Link chce investovat miliardu dolarů v USA a částečně tam vyrábět. Jde o reakci na omezení ze strany amerických úřadů, které se obávají bezpečnosti, napojení na čínský stát a tak dále. TP-Link má přitom kolem 65 procent amerického trhu s běžnými routery.
USA ho zakázaly, ČR před ním varuje. Čínský kolos přesto dál v Česku vydělává miliardy
Během pouličních nepokojů ve Francii bylo vykradeno i sídlo e-sportovního klubu. Útočníci z počítačů Team Vitality vytáhli operační paměti RAM.
Hraní na Linuxu bude o něco jednodušší, přichází podpora Easy Anti-Cheatu. Epic Games i díky tomu vydají Fortnite pro tento operační systém. Firma zároveň vydala testovací verzi svého launcheru, který je dlouhodobě strašný a pomalý.
Výrobce špičkových routerů a modemů z Vysočiny má rekordní tržby. Většinu vyváží do světa
Evropa a Kanada vybudují nový podmořský internetový kabel. Nebudou v něm zapojeny USA. Povede z Norska a dlouhý bude 4,6 tisíce kilometru. Projekt řeší norská firma Bulk Infrastructure. Zapojit se mají i další investoři a partneři.
Čínskému hackerovi se pomocí AI agentů podařilo nabourat asi sto webů. Stačilo zadat krátké instrukce a agenti provedli zbytek práce. Dotklo se to i některých firem.
Největší česká služba pro online daňové přiznání mění majitele. Umožní nahrát výpisy z investičních aplikací
Triumf Intelu v zakázkové výrobě čipů se nepodařil. Firma měla pomocí svého 1,8nm procesu dělat nové AI akcelerátory Microsoft Maia 300, nakonec ale zakázku opět získala TSMC. Kvalita Intelu zatím stále není dostatečná.
SK Hynix chce postavit čipovou továrnu v USA, po Američanech chce ale ústupky vůči Číně. Projekt na produkci pamětí 3D NAND by měl řešit podnik Solidigm. USA na Čínu uvalili polovodičové sankce, to se ale řadě hráčů včetně SK Hynixu nelíbí, protože v Číně mají své investice a podobně. Solidigm v Číně dělá 3D NAND se 192 vrstvami pro SSD disky v serverech a chce tam více investovat.
Brax Wink je nový modulární telefon s QWERTY klávesnicí. Tu lze odendat. Součástí je BraxOS postavený na Androidu, ovšem bez služeb Googlu. Telefon cílí na soukromí a bezpečnost, umožňuje i změnu IMEI.
Evropa vypustila nový satelit pro počasí, nově nabízí 3D snímky. Jde o Meteosat-13 a takzvaný sounder. Novinka by kromě jiného měla předpovídat bouřky.
Velké změny u Cambium Networks. Technologie pro fixní bezdrátové produkty kupuje Airspan. A zbytek získává indická firma Univastu. Cambium, která vznikla na částech Motoroly, se dostala do involvence a řešila finanční problémy.
OnlyOffice 10 je zde. Kancelářský balík byl na pozadí z velké míry přepsán. To má dopad i na nastavení, ne všechno se do nové verze přenese. Software nově může komunikovat přes MCP.
Vyšlo OpenBSD 8.0. Přibyla například podpora grafických karet Intel Arc A, arm64 umí hibernaci a například Qualcomm má lepší podporu včetně 802.11n.
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