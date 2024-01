Občanka, řidičák a pas v mobilu? Aplikace eDokladovka je připravená, stát ji ale nechce

V České republice by v krátké době mohly začít fungovat elektronické doklady, jako jsou občanský a řidičský průkaz nebo cestovní pas. Státní tiskárna cenin (STC) vyvinula funkční prototyp aplikace eDokladovka, která je schopna uchovávat elektronické kopie těchto dokladů. Hotová je také aplikace, pomocí níž by mohly instituce jako policie nebo pošta totožnost ověřovat. Nasazení ovšem brání neexistující legislativa a nečinnost i nezájem ministerstev a dalších institucí.

Aplikace by neměla nahradit fyzické doklady, šlo by pouze o digitální dvojčata. Občané by si tak mohli nosit pouze chytrý telefon s mobilní aplikací (Android a iOS) a fyzické dokumenty nechat doma. V praxi by to vypadalo tak, že by bylo možné si při předání nového dokladu nechat aktivovat i digitální verzi a tu pak zobrazovat aplikaci. Ta by si údaje načetla z centrální databáze, a to za využití kryptografie.

Policie a další autority by digitální doklady načítaly přes QR kód (podobně jako to funguje třeba u Lítačky) a Bluetooth. Ověřování má fungovat i bez připojení k internetu a uživatelé si mohou nastavit, jaké údaje chtějí poskytovat (například u prodeje alkoholu stačí věk a fotografie, policie bude mít přístup ke všemu). Aplikace podporuje elektronické obrazy občanek, řidičáků, pasů, karet digitálního tachografu, průkazů pro osoby se zdravotním postižením a povolení k pobytu pro cizince. Napojovat lze i další, třeba kartičky pojištěnce, zbrojní průkaz, rodný list a podobně.

Nutnost digitalizovat

Státní tiskárna cenin se do vývoje eDokladovky vrhla z vlastní iniciativy. Její fungování je dlouhodobě postavené na „offline výrobě“, do které spadají i české osobní doklady, jež tvoří kolem 60 procent produkce státního podniku.





„Přichází ale digitalizace. Lítačku už lze například pořídit a přenášet v chytrém telefonu. Tisk tohoto dokladu je tak jedním z byznysů, o který postupně přicházíme. Podobně už budou fungovat elektronické dálniční známky, digitalizují se stravenky a tak dále. Musíme na tyto změny reagovat,“ popisuje pro Lupu ředitel STC Tomáš Hebelka.

Od srpna tak v tiskárně cenin začne fungovat nový digitální úsek a digitalizace byla schválena jako součást strategie státního podniku. STC si dle svých slov schopnost jít směrem k digitalizaci ověřila na systému Track&Trace určeného pro sledování tabákových výrobků v Evropské unii s tím, že ho chce rozšířit i na maso nebo hnojiva. Dalším interním projektem je právě eDokladovka. Prototyp byl včetně analýz zhotoven za asi půl roku.

Aplikace je funkční a STC ji dle svých slov může spustit v krátké době. „Investice by činila řádově desítky milionů korun plus provoz. Nechceme po státu žádné miliardy, pouze legislativu. Výsledkem by konečně byl produkt e-governmentu, který by byl populární i u občanů,“ věří obchodní ředitel tiskárny cenin Radek Muška.

Všem se to líbí, nikdo nic nedělá

Právě legislativa je problém, který spuštění eDokladovky blokuje. STC už se nějakou dobu snaží obcházet instituce a jednotlivce, kteří by s tvorbou zákonů či novel již existujících zákonů mohli pomoci. Prezentace podle informací Lupy proběhly v Poslanecké sněmovně a dále pro zástupce ministerstva vnitra a dopravy, policii či vládního ICT zmocněnce Vladimíra Dzurillu. „Všem se to líbí, ale nikdo pro to nic konkrétního prozatím neudělal,“ krčí Hebelka rameny.

Například předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek v červnu eDokladovku označil za „aplikaci budoucnosti“, na dotazy Lupy o dalším postupu ale nereagoval.





„Komunikace ztroskotala na ministerstvu vnitra, měli připomínky k technologické stránce, konkrétně k zabezpečení aplikace,“ popisuje pro Lupu poslankyně Barbora Kořanová (ANO), která se eDokladovky ujala na půdě sněmovny.

Státní tiskárna cenin ovšem tuto část má minimálně částečně vyřešenou. Prototyp aplikace prověřil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Lukáš Kintr z NÚKIBu uvádí, že prototyp „využívá standardy vyplývající z ISO normy a zároveň používá NÚKIBem doporučené algoritmy. Z dostupných informací a faktů zatím nevyplývá žádná bezpečnostní komplikace, technický prototyp se nejeví nijak problematicky.“ Ukládání a výměna dat jsou konkrétně postaveny na normě ISO 18013/5.

Kybernetický úřad ale zároveň dodává, že „bude nezbytné ověřit kybernetickou bezpečnost celého konečného řešení aplikace, včetně návaznosti na ostatní procesy. Bezpečnost výsledného řešení tedy bude záležet na definici procesů a finální implementaci.“

Ministerstvo vnitra ani státní zmocněnec pro ICT Vladimír Dzurilla na dotazy Lupy nijak nereagovali. Poslankyně Kořanová chce v srpnu na vnitru komunikaci na téma eDokladovky obnovit s tím, že by se pak případně začalo pracovat na změně legislativy.

„Bylo by nejlepší, kdyby na tomto vnitro spolupracovalo. Pokud se tak nestane, pokusíme se najít jiné řešení, abychom se mohli v oblasti digitalizace nadále posouvat. Elektronické doklady se používají například ve Finsku, USA, Austrálii, ale i v Jižní Koreji. Nevidím tedy důvod, proč bychom je nemohli užívat i u nás,“ vzkazuje Kořanová.

Ministerstvo dopravy o zavedení neuvažuje

Ministerstvo dopravy, pod které spadá agenda řidičských průkazů, o eDokladovku zájem nemá. „Rozhodli jsme se zvolit jinou cestu. Aplikace eDokladovka by byla duplicitním řešením k vydávání dokladů, jedná se o relativně nákladné řešení se spornými přínosy,“ uvádí resort dopravy pro Lupu.

Úřad Lupě zaslal několik připomínek, v podstatě na všechny ale lze hned reagovat. „Problematické by mohly být například nefunkčnosti zařízení (z důvodu nedostupnosti signálu, vybité baterie, systémové výpadky aplikace atp.),“ píše například ministerstvo dopravy. STC ovšem uvádí, že eDokladovka funguje i bez připojení k internetu. Policie si také čtecí zařízení může nabíjet ve vozech.

„Není jasné, jestli by kontrolní orgány nemusely investovat do speciálních čteček, aby ověřily pravost údajů v mobilním telefonu,“ uvádí dále doprava. Reakce STC je následující: „Doklady uložené v eDokladovce je možné kontrolovat (číst) pomocí kontrolní aplikace na mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení, kterým jsou kontrolující osoby vybaveny. Doklad přečtený z aplikace eDokladovka se kontrolnímu orgánu zobrazí v kontrolní aplikaci, která dále umožňuje například další online lustraci dokladu v registrech. Primárně se jedná o mobilní aplikaci, může být ale vyvinuta i pro PC platformu.“

Ministerstvo dopravy dále argumentuje bezpečností (využívá se ovšem již zmiňovaná kryptografie, aplikace byla prověřena NÚKIBem, při čtení údajů lze nastavovat různé úrovně a pro přihlašování se využívá biometrie a PIN) a tím, že by eDokladovka fungovala pouze na území České republiky. V Evropské unii už se ale rozjela pracovní skupina, která pro digitální řidičáky připravuje jednotnou normu a STC je připravena ji následně integrovat.

Resort dopravy dále dodává, že by vývoj a správa aplikace „vyžadovala jednak finanční prostředky v řádech desítek milionů korun a zároveň další akci ze strany jednotlivých občanů. Stát by pravděpodobně musel vynaložit i další finanční prostředky na rozvoje systémů veřejné správy, které by musely data o řidiči do aplikace zasílat.“

Zde lze poukázat například na čerstvou zprávu Národního kontrolního úřadu, která říká, že v letech 2012 až 2019 bylo na digitalizaci veřejné správy (Portál občana a spol.) vynaloženo téměř 300 milionů, služby ale využívá minimum lidí. Důvodem je mimo jiné fakt, že v podstatě není co využívat, případně jsou služby uživatelsky nepřívětivé. Dřívější zpráva NKÚ zase říká, že na státní IT šlo 75 miliard, rozvoj služeb pro občany je ale pomalý.

Přitom právě elektronické řidičské průkazy by dle Státní tiskárny cenin bylo nejjednodušší do eDokladovky začlenit, protože „neprorůstá“ do tolika zákonů.

„Stát nechce připravený produkt, na kterém by šlo lehce získat politické body,“ míní ředitelé ze Státní tiskárny cenin. Dodávají, že by eDokladovka šla využít i jako autentizační prostředek občanů ke službám státu v souladu s eIDAS.