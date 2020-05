 »  Ochrana soukromí v eRoušce podrobně. Jaká data sbírá a jak čelí rizikům?

Vzhledem k tomu, že se pro ukládání serverových dat používají cloudové služby společnosti Google (konkrétně Firebase), budou tato data fyzicky uložena mimo Českou republiku. Mohou se dostat do USA a do těch zemí EU, kde má Google svoje servery . Ke zvážení pro tvůrce určitě je, jestli je využití služeb společnosti Google a lokalizace dat v USA nejšťastnějším řešením a nebylo by vhodnější – místo zpracování dat v rámci tzv. Privacy Shield – zvolit řešení, které garantuje zpracování dat v rámci EU, a tudíž plně v dosahu pravidel GDPR.

Z textu dále nepřímo vyplývá, že se sbírají navíc ještě „náhodná identifikační čísla“. Tato čísla jsou ve zdrojovém kódu označována jako „TUID“ a ukládají se jak do telefonu, tak na server.

Jako u každé mobilní aplikace musíte i u eRoušky počítat s tím, že si vezme nějaké místo v úložišti vašeho telefonu (řádově desítky MB) a při provozu nepatrně sníží životnost baterie. Specifikem eRoušky je to, že nebude fungovat správně, pokud ji váš telefon bude na pozadí vypínat kvůli optimalizaci výkonu. V takovém případě musíte přidat výjimku do nastavení telefonu .

Už od začátku dubna 2020 si můžete do svého chytrého telefonu stáhnout aplikaci eRouška , jejíž používání má zpomalit šíření nákazy COVID-19 a při tom chránit vaše soukromí. Otázky ochrany soukromí patří mezi hlavní zájmy naší organizace, a proto jsme se rozhodli podrobit eRoušku přísnější technické analýze. Využili jsme informace získané z oficiálních webových stránek projektu, ze zdrojových kódů aplikace a také přímo od lidí ze společnosti Keboola, kteří se na vývoji aplikace podíleli.

Z informací o setkáních a telefonních číslech lze teoreticky zkonstruovat graf interakcí, tedy jakousi sociální síť všech nakažených lidí a jejich společných známých (a to včetně těch, které se hygienická stanice rozhodne nekontaktovat, protože jejich setkání nebylo epidemiologicky významné). Aby k tomuto zneužívání nedocházelo, je v podmínkách uvedeno prohlášení, že informace o setkání budou smazána „do 12 hodin od jejich odeslání z vašeho telefonu“.

Sledování telefonu

Jak je na oficiálních stránkách zdůrazňováno a podloženo nezávislými audity, eRouška nesleduje vaši polohu.

Nicméně telefon s aktivní eRouškou již z principu vysílá do svého okolí Bluetooth signál a kóduje do něj již zmíněné TUID. Za specifických okolností lze tento signál zneužít ke sledování vašeho telefonu. Tři způsoby takového sledování se nyní pokusíme popsat.

Všechny tyto typy sledování lze zneužít nezávisle na tom, jestli je uživatel zdravý, nebo už byl označen za COVID-19 pozitivního.

Všechny popsané situace fungují pouze tehdy, pokud váš telefon s eRouškou přijde do blízkého kontaktu se zařízením nebo zařízeními subjektu, který vás chce sledovat. Může to být člověk s telefonem, ale například taky obchodní dům nebo dopravní terminál, který by se rozhodl s pomocí sítě přijímačů Bluetooth sledovat pohyb osob.

1. Sledování počtu osob v okolí

Nezávisle na TUID lze již ze samotného Bluetooth signálu odhadnout, kolik zařízení, a tedy i kolik osob se v okolí nachází. Na veřejném prostranství není takové sledování problematické, ale v prostředí domova by takto mohl například zvídavý soused zjistit, zda je u vás někdo doma.

2. Detekce pohybu a opakovaného kontaktu

Pokud si někdo v minulosti spojil vaše TUID s vaší identitou (například ze záznamů bezpečnostní kamery a ze své eRoušky), může vás v budoucnu rozpoznat jen na základě TUID a sledovat, kudy se váš telefon pohybuje.

Proti tomuto typu sledování existuje v eRoušce ochranný mechanismus, který funguje tak, že vysílané TUID pravidelně mění. Tato ochrana bohužel není zcela dokonalá, protože všechna TUID, která vaše eRouška může použít, jsou předem vygenerována. Po nějakém čase tedy může váš telefon stejné TUID použít znovu.

Ve výchozím nastavení se generuje 50 TUID a vždy jednou za hodinu se z nich vylosuje jedno, které se začne vysílat (konkrétní nastavení si aplikace načítá z Firebase Remote Config a uživatel aktuální hodnoty nevidí). Pokud by váš telefon byl sledován po dobu více než 8 hodin, je šance, že se stejné TUID objeví dvakrát, větší než 50 %.

3. Přímá identifikace uživatele

Databáze eRoušky, uložená v Google Firebase, umožňuje propojit jakékoliv TUID registrovaného uživatele s jeho telefonním číslem. Tato čísla se používají pro hygienickou stanici a neměla by se používat k žádnému jinému účelu.

Pokud by ovšem data z databáze dostal do rukou neoprávněný subjekt, mohl by je zneužít k tomu, aby v reálném čase zjišťoval telefonní čísla všech uživatelů eRoušky ve svém okolí.

Alternativní přístupy

Ne všechny z výše uvedených nevýhod jsou nevyhnutelné. Projekt DP^3T ukazuje, že sledování kontaktů (contact tracing) pomocí Bluetooth lze řešit i jiným způsobem, ovšem za jinou cenu:

Aplikace by nemusela sbírat telefonní čísla uživatelů už při registraci; namísto toho by mohla uživatele, kteří přišli do styku s nakaženou osobou, upozornit pomocí push notifikace nebo po otevření aplikace. Odpadlo by tím riziko vyzrazení telefonních čísel. Autoři eRoušky argumentují tím, že pro hygienickou stanici je jednodušší zavolat na telefonní číslo a že u push notifikací mohou nastat problémy s doručením.

Generování náhodných identifikátorů by mohlo probíhat opakovaně a staré identifikátory by mohly být po čase mazány. Snížilo by se tak riziko opakování stejných identifikátorů a zmenšilo by se časové okno pro sledování uživatelů v případě úniku dat z databáze. Aplikace by pak ale musela trochu častěji používat datové přenosy, aby si mohla stahovat nové identifikátory.

Aplikace by si mohla náhodné identifikátory generovat sama. Tento přístup se označuje jako decentralizovaný, neboť žádný centrální server nezná identifikátory všech uživatelů. Tento model nabízí silnější ochranu soukromí. Zato vyžaduje, aby si aplikace pravidelně stahovala seznam nakažených zařízení a porovnávala ho s lokálně uloženým seznamem kontaktů, což je náročnější na baterii a data.

Je možné, že zmíněné alternativy budou používat zahraniční aplikace pro sledování kontaktů. V takovém případě jsou autoři eRoušky slovy Petra Šimečka „připraveni změnit model fungování tak, aby byl kompatibilní se zbytkem EU“.

Důsledky vašeho rozhodnutí

Pokud stále nevíte, zda eRoušku používat, zvažte, jaký význam pro vás mají rizika popsaná v tomto článku. Je možné, že už jste zvyklí podobná (a možná i větší) rizika podstupovat, když například používáte Bluetooth na propojení svého telefonu s fitness náramkem nebo když používáte služby Google pro sledování své polohy. Používáním eRoušky navíc neohrožujete soukromí nikoho dalšího. Naopak tím můžete ostatním pomoci.

Používání eRoušky je stále dobrovolné a věříme, že je to tak správně. Rozhodnutí je na vás.