 »  Odchod zakladatelů Instagramu, rozdělení internetu na dva a potíže Evernotu

Je budoucností vyhledávání Googlu přibližování se sociálním médiím? Probírají to v The future of Google search looks a lot like social media a jde o novinky oznámené v rámci „20 let Googlu“. Myšlenka je to popravdě dost děsivá – personalizované „Discover“, AMP příběhy, vyhledávání v obrázcích upřednostňující recepty a DYI. Otázkou je, kam to povede, zejména s ohledem na to, že poslední snaha o „sociální“ síť v podobě Google+ skončila dost neslavně.

Evernote sliboval, že tu vydrží 100 let. Aktuálně to tak nevypadá: deset let od spuštění je tu krize, odchod lidí z vedení, propouštění. A značné pochyby o tom, jestli tu Evernote ještě příští rok bude. Viz Evernote and the folly of forever apps a možná je opravdu čas si udělat export všeho obsahu, než náhle zmizí.

Jaké to asi je psát pro servery typu Parlamentní listy, AC24, Sputnik či další ze záplavy fake news webů? Jak to ti lidé ustojí a nezblázní se z toho? Kdy budou potřebovat psychiatra a jak to dokáží zdůvodnit vlastnímu svědomí? V Confessions of a Fake News Writer přinášejí svědectví člověka, který fake news tvořil. Poučné čtení.

Upozornění od aplikací vám lžou, píší na LifeHacker.com v Your Notifications Are Lying to You . Rozebírají hlavně to, že masivní nekonečný přísun upozornění z aplikací neslouží uživatelům, ale právě a jenom aplikacím. Snaží se přimět uživatele, aby šel do aplikace, zvýšil čas v aplikaci trávený, viděl více reklamy. Nutno navíc dodat, že Facebook má dlouhodobou historii zobrazování upozornění, která nejsou skutečná, a opakovaného zobrazování starých věcí. Tinder je také dokonalý v tom, že čím méně ho používáte, tím srdceryvnější dostáváte upozornění. Takže, ve finále, víte co s těmi upozorněními máte dělat, že? Všechno vypnout.

Eric Schmidt předpovídá rozdělení internetu na dva. Jeden z nich bude mít pod palcem Čína. Ten druhý by měl být pod vedením USA. Zvláštní nápady. Viz Former Google CEO predicts the internet will split in two — and one part will be led by China.

Anonymita se mění a pro hackery už není tím, čím bývala. Viz For Hackers, Anonymity Was Once Critical. That’s Changing.

Microsoft Office 2019 je tady a bez předplatného se nedostanete k plné funkčnosti. Upozorňují na to v You’ll now need a subscription to get the best of Microsoft Office, a pokud jste to nepochopili, Microsoft chce všechny dostat pod Office 365.

Sony kapitulovalo a může za to Fortnite. Konec s odmítání hraní napříč platformami, přichází zásadní změna a Fortnite bude první hrou, kde hráči na Sony herních konzolích přestanou být izolování od všech ostatních. Nutno dodat, že tenhle přístup mělo Sony ojedinělý. „Cross-platform“ hraní je mezi ostatními platformami běžné. Viz Sony Is Finally Allowing Cross-Play On The PS4 [Update].

Safari 12 vám možná odstranilo nějaká rozšíření. Souvisí to se změnami, které Apple oznámil už v červnu. Možná nepřekvapí, že vám ze Safari zmizely věci jako Adblock Plus či Ghostery. Automaticky, byť vám to Safari alespoň oznámilo. Viz Safari users: Where did your extensions go?

Firefox Monitor je venku. Ve spolupráci s Have I Been Pwned vám pomůže včas zachytit, že se váš e-mail a nějaké to heslo objevily v některém úniku. V základní podobě funguje prakticky stejně jako haveibeenpwned.com. V rozšířenější se zaregistrujete a služba vám pošle varování při nově objeveném úniku.

Pokémon: The 20-year fad se věnuje dvěma desetiletím pobláznění okolo Pokémonů. Japonský výstřelek, který se reálně do povědomí v USA dostal až v prosinci 1997. Ale největší vliv získal až s pomocí Nintenda.

John C. Dvorak na Twitteru napsal o tom, že po 30 letech dostal padáka z PC Magazine. Tweet mezitím zmizel (reakce na něj samozřejmě ne): Yesterday I was fired from PC Magazine under the bogus notion that the columns were put on hiatus and I could call next year. So after 36 years of loyalty I get no phone calls from „friends“ Vivek Shah or Dan @dancosta but a curt email telling me I'm out. It's rude. Některá média jeho konec doslova oslavují, viz PC Magazine unceremoniously jettisons bloated gasbag John Dvorak a jiná to komentují poněkud realističtěji, viz PC Mag puts Apple gadfly John Dvorak out to pasture.

Největší pro-Trumpovský subreddit na Redditu je zaplavený ruskými trolly a propagandou. Je to podobné situaci na českém Twitteru, kde ovšem značná část „ruských trollů“ jsou ve skutečnost „čeští vlastenci“, kteří se dobrovolně do práce zpravodajských služeb zapojují. Viz Reddit's Largest Pro-Trump Subreddit Appears To Have Been Targeted By Russian Propaganda For Years.

Když se přihlásíte do YouTube či Gmailu, tak se také přihlásíte do Chrome. Divné věci dělá ten Google a ještě divnější jsou výmluvy, které k tomu poskytuje. Viz When users log into Gmail or YouTube, they’re now also logged into Chrome, kde je mimochodem zajímavá zmínka, že to snad dělá, protože chce dohonit Facebook v cílení. Toho by se bát neměl, má nesrovnatelně lepší cílení než Facebook. Ten je v cílení běžně zcela mimo.

Facebook dává inzerentům přístup ke stínovým informacím o uživatelích i neuživatelích. Nově je tak potvrzeno to, co se už dlouho řeší – pokud někdo nahraje na Facebook vaše telefonní číslo, bude na něj možné cílit. Totéž platí u e-mailu a řady dalších informací. Dostávají se tam většinou tak, že je tam nahraje někdo z vašich přátel či kontaktů. Platí to i o telefonním čísle, které použijete pouze pro dvoufaktor, nikoliv jako součást účtu. Nemáte možnost to ovlivnit, nemůžete to zakázat, prostě nic. Údaje nahrané „cizími“ lidmi už vůbec nemůžete ovlivnit ani vidět, Facebook na to má výmluvu, že „tyto údaje vlastní tito lidé“. Viz Facebook Is Giving Advertisers Access to Your Shadow Contact Information a Yes Facebook is using your 2FA phone number to target you with ads.

Spotify vyrazilo proti zneužívání rodinných tarifů. Chce geolokační data pro ověření, že se rodina nachází na stejném místě. V Podmínkách užívání je uvedeno, že dva až pět lidí „v rodině“ musí žít na stejné adrese. Viz SPOTIFY IS ASKING FAMILY-PLAN USERS FOR GPS DATA TO PROVE THEY LIVE AT THE SAME ADDRESS.

V Brazílii se vám může Uber pěkně prodražit, řidiči podvádějí a nechávají jízdu zapnutou. Když to budete chtít reklamovat, narazíte na jazykovou bariéru i nepřívětivost reklamačního postupu. Viz Uber Scam In Brazil (Drivers Have Challenges Ending Trips).

Facebook blokoval zpravodajství o vlastní zásadní bezpečnostní chybě. Té, kterou sám oznámil a kvůli které se 90 milionů uživatelů bude muset přihlásit a k 50 milionům účtům se dostali cizí lidé. Chybu si přitom způsobil vlastní nezodpovědností kombinovanou s neudržitelně komplikovaným systémem „práv“ a „přístupů“. Těžko se tedy chápe, proč Facebook znemožňoval uživatelům sdílet odkazy na zpravodajství právě o této chybě. Vysvětlení od Facebooku nakonec je, že prý mělo jít o příliš aktivní anti-spamový filtr. Viz Facebook briefly blocked breaking news stories about its security breach — and that’s a problem.

Kevin Systrom a Mike Krieger, jedni ze zakladatelů Instagramu, ve firmě končí. Odcházejí z Facebooku, kde působili šest let po jeho akvizici Instagramu. Viz Statement from Kevin Systrom, Instagram Co-Founder and CEO a počítejte s tím, že Instagram bude ještě více nabírat směr podle zájmu Facebooku, a ne podle zájmu uživatelů. Kevin Systrom byl navíc šéfem (CEO). A hodně povedený přehled najdete v Instagram’s CEO.

Příběhy (Stories) používá 300 milionů DAU na Facebooku a v Messengeru (kombinovaně). Tvrdí to samozřejmě Facebook a věřit tomu je spíš rozumné. Na Instagramu je to prý 400 milionů, na WhatsApp dokonce 450 milionů. A Facebook neopomněl upozornit, že celý Snapchat má pouze 188 milionů uživatelů. Viz Inside Facebook Stories’ quest for originality amidst 300M users.

Bojkot Nike v souvislosti s Colinem Kaepernickem podporovaly ruské účty. Prostě když už máte vybudovanou „troll factory“, tak je potřeba, aby nevyšla ze cviku. Ovlivňování veřejného mínění v dalších zemích je pro Rusko ostatně historicky dost zásadní nástroj. Viz Here's proof that Russian-backed accounts pushed the Nike boycott.

Disney ruší Club Penguin Island. Důvod jsou náklady, a pokud si trochu pamatujete, tak jde o původní Club Penguin, tedy něco jako pokus o dětskou sociální síť. Ten skončil již loni, ale byl proměněn v mobilní aplikací. Viz Disney shuts down kid-friendly Club Penguin Island to cut costs a Thank You, Penguin Family.

Brian Acton byl pro Facebook problém, a to je také důvod, proč akvizice WhatsApp dopadla, jak dopadla. Tedy odchodem Briana a nastolením „nových pořádků“ podle Facebooku. Těch pořádků, které Acton nemohl rozdýchat a které jsou klasicky v neprospěch uživatelů. Viz Why the WhatsApp acquisition ended with everyone mad at each other, kde poukazují i na dost zásadní podvod, který Facebook udělal. Data z WhatsApp kompletně využil pro Facebook a „přestal“ to dělat, až když to zakázala EU. Těch zajímavých věcí je v článku ale podstatně víc. Ne všechny ale až tak příznivé pro Briana Actona.

Spotify je nejrychleji rostoucí přehrávač hudby, píší v Data Shows Spotify Fastest-Growing Audio Market Player: +45%. Samozřejmě je to trochu nepřesné, nikdo vlastně neví, jak je to s trhem klasických přehrávačů, ale pořád má Spotify 36% meziroční růst příjmů z inzerce. V článku navíc zmiňují meziroční růst příjmů Pandory (45 %). A nejspíš Pandoru jako hudební přehrávač neberou, protože jinak by to měli celé špatně. Nebo to možná mají špatně. Nebo možná sčítají ta procenta, těžko říct. Každopádně zajímavý pohled.

Podle zprávy The State of Mobile Video je Česko na prvním místě v kvalitě mobilního videa. Prvenství je skvělé, samozřejmě. Ale je k tomu potřeba prostudovat zbytek téhle zprávy od společnosti OpenSignal, ve které jasně říkají, že kvalita a rychlost ještě nejsou všechno. A navíc, někde se prostě online video používá méně a tím pádem jsou na tom lépe. Proč asi? Viz The State of Mobile Video (September 2018).

Pokémon Go překročil 2 miliardy dolarů příjmů a představil nového Pokémona. Na mobilní hru, o které se na počátku pochybovalo, je to dost sakra dobrý výsledek. Viz Pokémon Go earnings pass $2 billion as it introduces its first new Pokémon.

Auta bez řidiče nezvládnou déšť, plískanice ani sníh. Podle Self-Driving Cars Can Handle Neither Rain nor Sleet nor Snow to má pomoci řešit senzor, který uvidí „pod silnici“. Vtipná zmínka je i o raccích, kteří prostě zastaví auto bez řidiče jenom tím, že neuhnou ze silnice.

Šikovné děti už nacházejí cesty, jak obejít Screen Time v iOS 12. V Crafty kids are finding ingenious ways to thwart Apple’s ‘Screen Time’ feature odkazují na reddit s řadou užitečných nápadů. Včetně ukázek toho, že Apple to místy slušně zanedbal. Chcete-li to nejpodstatnější poučení, tak se rozhodně u dětí a času s obrazovkou nespoléhejte na to, že to za vás vyřeší nějaké počítadlo minut od výrobce zařízení.

Slack koupil Astro, startup používají AI pro hledání informací v e-mailech a kalendářích. Astro možná znáte jako Astrobot, plugin pro Slack. Viz Slack has made its biggest acquisition to date.

SiriusXM kupuje Pandoru za 3,5 miliardy dolarů. K dokončení transakce by mělo dojít v prvním kvartále příštího roku. Pandoru v Česku moc neznáme, nefunguje tady s ohledem na klasický geofencing, ale jde tak trochu o konkurenci Spotify a známá je hlavně zpřístupněním rozhlasových stanic. SiriuxXM je satelitní rádio. Společně si sáhnou na 7 miliard USD příjmů (očekávaní pro rok 2018) a spojí 36 milionů předplatitelů SiriusXM a přes 70 milionů aktivních uživatelů Pandory. Viz SiriusXM to buy Pandora in all-stock deal valued at $3.5 billion a SiriusXM to acquire Pandora, creating world’s largest audio entertainment company.

Velká Británie chce, aby firmy jako Google a Facebook platily žurnalistickou daň. Pokud totiž využívají novinových obsah, mělo by dojít i k placení ročních daní na podporu vývoje novinařiny. Viz UK newspaper industry regulator wants Google and Facebook to pay journalism tax.

Únik dat z roku 2016 bude Uber stát 148 milionů dolarů. Tolik zaplatí v rámci urovnání padesáti americkým státům. V roce 2016 z Uberu nejenom uniklo zásadní množství důvěrných informací (údaje z 57 milionů účtů, včetně 600 tisíc čísel řidičských průkazů), ale také o tom poněkud zapomněl informovat. Viz Uber settles for $148 million with 50 U.S. states over 2016 data breach.

Vyhledávání přes Google v iOSu? Devět miliard dolarů, poněkud více než původní miliarda v roce 2014 či 3 miliardy v roce loňském. Řeč je dokonce o 12 miliardách pro rok 2019. Viz Apple demands hefty $9 billion price tag from Google for default search on iOS.

Stripe získali investici 245 milionů dolarů, ohodnocení firmy tak dosahuje 20 miliard dolarů. Chystá se investovat do vývoje produktu, mezinárodního rozšíření a posílení platební sítě. IPO se v dohledné době prý nechystá. Viz Stripe, one of Silicon Valley's hottest startups, just raised a $245 million monster round — making it a $20 billion company.

