 »  Vychází Office 2019, Česko je miláčkem v IT outsourcingu, Vivaldi 2.0 je zde

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft vydává Office 2019 pro Windows a macOS. Řada lidí už možná zapomněla, že Redmond vedle předplatného v rámci Office 365 nabízí i tradiční „krabicovou“ verzi, Microsoft ji ostatně cíleně spíše upozaďuje. Office 2019 v podstatě předkládá funkce, které za poslední roky nasbíral Office 365. Office 2019 zároveň nebude dostávat nové funkce, ale pouze bezpečnostní záplaty. Protežování předplatného je tedy zřejmé.

Microsoft také oznámil první veřejné preview SQL Serveru 2019. Mezi nejvíce zářivé novinky patří asi to, že je zabudovaná podpora pro Spark a Hadoop File System. Využít lze také konektory do Oraclu, Teradata a MongoDB. Novinek se dočkává i další databáze od Microsoftu nazvaná Cosmos DB. Jsou mezi nimi například nové možnosti replikace nebo podpora Cassandra API.

Vychází webový prohlížeč Vivaldi 2.0. Hlavní novinkou je synchronizace nastavení, hesel, formulářů, historie, doplňků nebo oblíbených stránek mezi více počítači. Nutný je účet přímo u Vivaldi. Za prohlížečem stojí Jon von Tetzchner, dříve známý díky Opeře. Náš rozhovor s ním o novém projektu najdete zde.

Česko se umístilo na desátém místě v takzvaném National Cyber Security Indexu, kde se hodnotí, jak jsou jednotlivé země připravené na kybernetické útoky. Nejlépe je na tom Estonsko, které odráží zejména aktivity z Ruska, následně pak Francie a Německo. Slovensko je čtvrté. Metodika je zde.

Česko je nejoblíbenější destinací pro outsourcing IT služeb mezi zeměmi střední a východní Evropy, vychází ze studie agentury Adecco. „Mezi státy střední a východní Evropy jsou Česká republika společně s Polskem nejvyspělejšími a nejoblíbenějšími destinacemi pro outsourcing v oblasti IT. Zahraniční firmy si u nás cení především vyspělosti právního systému, politické stability, infrastruktury, vzdělávacího systému a datové bezpečnosti,“ uvádí průzkum. Největší poptávka je po datacentrech a tvorbě a údržbě sítí. Zdejší outsourcingový trh má do roku 2021 meziročně růst o 3,7 procenta. Rychlejší rozvoj brzdí mimo jiné nedostatek pracovní síly.

Amazon představil Alexa Presentation Language (APL), prozatím v preview verzi. Vývojáři pomocí tohoto jazyka mohou vytvářet zvukové aplikace pro Alexu, které ovšem zároveň využívají dotykové obrazovky, obrázky, video a další vizuální materiál. Amazon chce Alexu dostat do další řady chytrých zařízení a mít u nich i displeje.

Adobe za 4,75 miliardy dolarů kupuje firmu Marketo. Prodávajícím je fond Vista Equity Partners, který Marketo kupoval v roce 2016 za 1,8 miliardy dolarů. Jde tedy o pěkné zhodnocení. Marketo dělá na cloudovém marketingovém softwaru a Adobe tento obchod staví do silné pozice oproti Salesforce.com, Microsoftu nebo Oraclu. Adobe nástroje integruje do svého Experience Cloudu. Adobe k tomu ještě letos za 1,6 miliardy dolarů přikoupilo Magento.

Adobe, SAP a Microsoft také spouští aktivitu Open Data Initiative. Cílem je vytvořit jeden datový standard, který by bylo možné přenášet mezi různými softwarovými platformami. Mohlo by se to stát běžné třeba v CRM a zároveň je myšlenkou zvýšit kontrolu a soukromí. Trojice zakládajících firem toto chce prosadit jako otevřený framework.