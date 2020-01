 »  Odvolání šéfa Rady ČTÚ Nováka odporuje zákonu. Pochybné je tak i jmenování jeho nástupkyně

Zpackané odvolání Jaromíra Nováka má patrně i další důsledky. Neplatné je kvůli němu zřejmě i jmenování nové šéfky ČTÚ Hany Továrkové – Rada logicky nemůže mít nového předsedu, když ten starý nebyl odvolán. „Pokud nebyl předseda Rady odvolán zákonným postupem, nemohl být současně jmenován předsedou kdokoliv jiný. Jmenování paní Mgr. Ing. Hany Továrkové proto vnímám jako nezákonné, nebo minimálně silně pochybné,“ komentuje to Nielsen.

Ministerstvo si ale i nadále stojí za tím, že vše proběhlo v pořádku. „Má se to takto: Jaromír Novák byl informován dopisem včetně zdůvodnění ihned po schválení vládou. Právní akty jsou platné. Pravomoci jsou jiné v souvislosti s členem Rady a jiné v souvislosti s předsedou Rady,“ reagovala na dotazy Lupy mluvčí úřadu Štěpánka Filipová. Na otázky citující konkrétní ustanovení zákona nijak nereagovala.

„Podle mého názoru v tomto případě nebyly dodrženy hned dva požadavky. Prvním je, že odvolání předsedy musí být spojeno i s jeho odvoláním z funkce člena Rady ČTÚ. Vzhledem k důvodům, pro které lze předsedu Rady odvolat, je to pochopitelné, protože při jejich naplnění je v zásadě nepřijatelné, aby setrvával v Radě dál, byť jen jako její prostý člen. Druhým je pak základní zásada jakéhokoliv rozhodnutí orgánu veřejné moci – zásada přezkoumatelnosti. Pokud usnesení vlády, zveřejněné v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, neobsahuje odůvodnění, nejenže tím dochází k porušení ustanovení § 107 odst. 7 ZEK, současně tím vzniká zásadní vada podobného rozhodnutí – a tou je právě jeho nepřezkoumatelnost. A i kdyby verze usnesení doručená přímo panu předsedovi odůvodnění obsahovala, je předmětné rozhodnutí nepřezkoumatelné, protože ve zveřejněné podobě odůvodnění chybí. Z těchto důvodů mám proto za to, že odvolání předsedy Rady proběhlo v rozporu se zákonem.“

Lupě tento výklad potvrdilo několik oslovených právníků. Například advokát Tomáš Nielsen, partner advokátní kanceláře Nielsen Legal , který se specializuje na právo v IT a telekomunikacích, říká:

Legitimním předsedou Rady ČTÚ je tak patrně stále Novák. Ale vzhledem k tomu, že v pondělí sám na funkci předsedy i člena Rady rezignoval k 31. lednu 2020, tímto dnem v obou funkcích oficiálně končí. Od 1. února 2020 tedy bude Rada patrně bez hlavy a bez jednoho člena.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se už nejméně jednou do podobné situace dostalo. V roce 2018 vláda odvolala z funkce šéfa Energetického regulačního úřadu Vladimíra Outratu. I jeho ale kabinet ponechal v Radě jako prostého člena. Outrata později rozhodnutí napadl správní žalobou, ve které tvrdil, že odvolání bylo z tohoto důvodu nezákonné. Tzv. energetický zákon, který upravuje fungování energetického regulátora, je přitom v pasážích o radních v podstatě totožný se zákonem o elektronických komunikacích.

Outrata ale nakonec svou žalobu v lednu 2019 stáhl s odůvodněním, že nechce, aby spor zpochybnil platnost vyhlášek upravujících ceny energií v Česku. Podal také ústavní stížnost, kterou se ale Ústavní soud odmítl zabývat, protože podle něj Outrata nevyčerpal všechny možnosti právní obrany.

Střet zájmů

Ministerstvo mimochodem udělalo při jmenování nové předsedkyně Továrkové ještě jednu chybu. Ve vládním usnesení stojí, že byla do funkce jmenována na tři roky. Zákon ale mluví jinak: nový předseda Rady má být jmenován jen na zbytek funkčního období svého předchůdce, v tomto případě tedy do října, kdy měl skončit Novákův mandát.

Továrková čelí i dalšímu problému. Podle Deníku N (paywall) je ve střetu zájmů, protože neopustila všechny společnosti, ve kterých měla před nástupem do Rady majetkovou účast nebo byla v jejich vedení. Deníku to předběžně potvrdilo i ministerstvo spravedlnosti, které její pochybení kvalifikovalo jako přestupek. Továrkové hrozí ve správním řízení pokuta od 5 tisíc do 250 tisíc Kč.

Popsané chyby mohou vypadat jako formální právní detaily, ale výrazně zvyšují právní nejistotu a nabízejí možnost, jak se dá rozhodování ČTÚ v budoucnu potenciálně právně napadnout.