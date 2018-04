 »  Opera VPN končí, Microsoft vydává vlastní Linux, Facebook si bude vyvíjet čipy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Opera ukončuje bezplatnou službu Opera VPN. Fungovat bude do konce dubna, pak už aplikace pro iOS a Android nebude možné používat. Opera v prohlášení doporučuje přejít na SurfEasy od Symantecu. Členové Opera Gold mají roční předplatné tarifu Ultra zdarma, ostatní pak slevu 80 procent na tarif Total, který normálně vyjde na pět dolarů měsíčně. Část Opery, do které spadá i VPN nebo prohlížeče, před časem koupili Číňané. Lze tedy spekulovat, že za ukončením služby stojí fakt, že čínská vláda si obcházení cenzury internetu nepřeje.

Microsoft spouští Azure Sphere. Kombinuje mikrokontrolery (MCU), ke kterým mohou výrobci získat přístup zdarma, a na internet věcí zaměřený operační systém Azure Sphere OS. Ten je postavený na Linuxu, takže Microsoft vyvíjí a distribuuje vlastní Linux. Jde o další postup v tom, jak Microsoft naskakuje na open source.

Apple se pokusí oživit projekt Newsstand. Bloomberg informuje, že firma vyvíjí vylepšenou verzi Apple News, v rámci které nabídne předplatné balíku časopisů a novin, podobně, jako je to u hudby. Bude to výsledek nedávné akvizice firmy Texture, která nabízela 200 titulů za 9,99 dolaru měsíčně. Pro Apple je to další z kroků, jak se stát silnějším hráčem v prodeji služeb.

Bloomberg také píše, že Facebook zřejmě začíná připravovat vlastní čipy (SoC/ASIC). Příliš detailů se zatím neví, ale lze očekávat, že by je mohl využívat v serverovém hardwaru, který si firma rovněž staví na míru. Teoreticky je ve hře i využití ve VR headsetu Oculus.

Nedávná velká reorganizace v Microsoftu se dotkla také vývoje řady aplikací pro Windows 10. Thurrott.com uvádí, že vývojáři aplikací, které jsou dodávány jako součást operačního systému (nejspíše Počasí a další), dostali nabídku přesunout se na vývoj prohlížeče Edge.

Apple to zase balí s 32bitovými aplikacemi. Od letošního června už pro tyto programy nepůjde na macOS vydávat aktualizace. V Mac App Store už od začátku roku není možné publikovat a High Sierra je posledním systémem, kde 32bitové aplikace půjde spustit.

Populární čínský výrobce chytrých telefonů a řady dalších elektronických gadgetů Xiaomi se chystá na burzu v Hongkongu, píše Bloomberg. K vyplnění dokumentů by mělo dojít příští měsíc a firma by mohla být ohodnocena až na 100 miliard dolarů.

Ještě před pár měsíci se Intel chlubil novými a hezky vypadajícími brýlemi pro AR pojmenovanými Vaunt. The Information nyní přináší zprávu, že projekt Intel Vaunt končí a spolu s ním i celá sekce New Devices Group (NDG). O práci přijde asi 200 lidí. Pro Intel jde o další z řady ukončených projektů, které nedokáže dostat na trh.

Na třech britských univerzitách se rozběhne jeden z největších superpočítačů běžících na ARMu. Bude mít 12 tisíc jader. Půjde o kombinaci strojů Apollo 70 od Hewlett Packard Enterprise, každý bude mít Cavium ThunderX2 s 32 jádry. Poběží na tom SUSE Linux Enterprise Server for HPC. ARM v HPC prozatím není tak běžný, nedávno se ale do oblasti více pustil například výrobce superpočítačů Cray.

Adobe kupuje firmu Sayspring. Její technologie umožňuje vytvářet rozhraní pro ovládání aplikací pomocí hlasu. Adobe chce postupně tyto kapacity integrovat do svých programů a zkusit něco dalšího kromě myši a klávesnice.

Microsoft vydal zdarma dostupný plug-in Windows Defender pro prohlížeč Chrome. Nevypíná standardní bezpečnostní funkce Chrome, ale přidává k nim další.

Broadcom po nevydařených veletočích kolem odkupu Qualcommu rozjíždí novou akci – chce odkoupit vlastní akcie v hodnotě 14 miliard dolarů. Rekordní obchod s Qualcommem nedávno zarazil americký prezident Donald Trump kvůli obavám z toho, jaké má Broadcom vztahy s Čínou. Qualcomm zase tento týden rozjel propouštění tisícovky zaměstnanců, díky čemuž chce ušetřit miliardu dolarů.

Investice do firem točících se kolem AI táhnou. Tentokrát si čerstvých 115 milionů dolarů hlásí BenevolentAI. Celkové investice 202 milionů podnik ocenily na dvě miliardy dolarů. BenevolentAI využívá strojové učení na vývoj léků.

Bývalá šéfka Yahoo! Marissa Mayer rozjíždí vlastní startupový inkubátor. Jmenuje se Lumi Labs a zaměřovat se má na umělou inteligenci a média.

Infosys kupuje firmu WongDoody ze Seattlu. Indický moloch zaměřený zejména na IT outsourcing nakupoval i dříve a pro tři z těchto akvizic nyní hledá kupce. Jde o nákupy z doby výkonného ředitele Vishala Sikky, který loni na podzim nečekaně odstoupil.