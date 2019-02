 »  Operátoři a dopravní podnik stále jednají o pokrytí tunelů metra

Zhotovitelé pomalu finišují s výstavbou nové části pražského metra z Dejvic do Motola tak, aby prodloužený úsek trasy A mohl být uveden do provozu na jaře příštího roku. Pražský dopravní podnik ale stále nenašel shodu s mobilními operátory ohledně pokrytí tunelů na nově budovaném úseku mobilním signálem.

Trasa V.A přitom má být pilotním projektem, kde se pokrytí mezistaničních úseků metra v Praze ozkouší.

„Půjde o "pilotní projekt“, a pokud se setká s úspěchem, zváží vedení DPP případné rozšíření signálu i na všechny ostatní úseky metra. Současný management DPP pod vedením generálního ředitele Jaroslava Ďuriše má jednoznačný zájem na zvyšování úrovně cestování MHD v Praze," slibuje Jiří Štábl, tiskový mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Z technického hlediska přitom pokrytí tunelů nepředstavuje žádný velký problém. Operátoři zastoupení Asociací provozovatelů mobilních sítí (APMS) a zástupci pražského dopravního podniku ale zatím nenašli kompromis ohledně ceny. Zjednodušeně řečeno jde o to, kdo zasíťování tunelů zaplatí, a kolik případně budou operátoři muset dopravnímu podniku pravidelně posílat peněz za „pronájem místa v tunelech“.



Autor: HOCHTIEF CZ a.s. Mezistaniční úsek na budovaném úseku trasy metra A z Dejvic do Motola. Vyzařovací kabely, které zajistí pokrytí mobilním signálem, ale zatím chybí.

„Dopravní podnik pokračuje v jednáních se zástupci mobilních operátorů o chystaném pokrytí tunelů metra mobilním signálem. DPP se snaží během jednání nalézt kompromisní řešení a jednoznačně postupovat s péčí řádného hospodáře. Doposud však nedošlo ke konečné dohodě a jednání o umístění i cenových podmínkách stále probíhají,“ potvrdil Štábl s tím, že dopravce stále předpokládá, že v novém úseku trasy A budou signálem pokryty i tunely.

Obě strany ale začíná vzhledem k blížícímu se zprovoznění nového úseku tlačit čas. AMPS už dříve oznámila, že pokud se nestihnou tunely pokrýt před zahájením provozu, bude to znamenat výrazné zvýšení nákladů.

„Pokud nyní jednání rychle nepokročí, nebudou tunely mezi stanicemi pokryty mobilním signálem současně s uvedením nových stanic metra do provozu. Dodatečná instalace by pak byla zbytečně technologicky složitější a také téměř 2× dražší. Z těchto důvodů by byla ohrožena její realizace,“ uvedli v březnu zástupci AMPS.



Autor: HOCHTIEF CZ a.s. V koncové stanici Nemocnice Motol již probíhá výstavba vysílačů.

Dá se tak předpokládat, že o osudu pokrytí tunelů metra do Motola by se mělo definitivně rozhodnout v dohledné době. Prozatím, jak nám potvrdil tiskový mluvčí T-Mobilu Lukáš Hrabal, operátoři instalují potřebné technologie pouze ve čtveřici nových stanic.