Od 1. března 2022 mohou ISP, kteří jsou partneři infrastrukturního CETINu, nabízet novou generaci optických tarifů pro přístup k síti Internet s výrazně navýšenou rychlostí nahrávání dat do internetu 250, resp. 500 Mb/s. V dnešním článku se dozvíte, jak trnitá vedla k těmto tarifům cesta, za jakou cenu a od koho je pořídíte a jak v praxi ten nejvyšší z nich funguje.

Od symetrických tarifů k asymetrickým – a zase zpět

1. března 2022 začal CETIN nabízet tři nové optické tarify: dva mají stejnou rychlost stahování i nahrávání (250, resp. 500 Mb/s), jeden má asymetrii 1:2 (1000 Mb/s stahování, 500 Mb/s nahrávání). Víte ale, že operátor O2 symetrické tarify pro domácnosti na optice uměl už dávno?

První zmínka o přístupu k internetu přes optiku od O2 se na Lupě objevila už v únoru 2008, tj. před 14 lety. Jednalo se o zkušební (pilotní) provoz ve vybraných novostavbách v Praze, Plzni, Olomouci i Brně.





Na DSL byly tehdy k mání dva hlavní tarify:

4/0,25 Mb/s (20GB limit za 712,81 Kč, bez limitu za 1307,81 Kč)

8/0,5 Mb/s (40GB limit za 1426,81 Kč, bez limitu za 2140,81 Kč)

Ke všem cenám bylo nutné připočítat alespoň 356 Kč za pevnou linku.

Na optice O2 ale nabízelo 5 Mb/s za 583 Kč a 10 Mb/s za 940 Kč. Optika byla tedy výrazně levnější, nebylo nutné doplácet pevnou linku, připojení bylo už v základu bez omezení přenesených dat, a hlavně: bylo se stejnou rychlostí stahování i nahrávání (tedy symetrické).

Po roce 2008 došlo k navýšení rychlostí, ale také cen. Ke konci roku 2010 platil následující ceník služby O2 Internet Fiber:

10M: 10/10 Mb/s za 599 Kč

20M: 20/20 Mb/s za 1199 Kč

V lednu 2011 ale O2 nabídku změnilo a zavedlo asymetrické tarify. Nové rychlosti v nabídce byly:

25/4 Mb/s, asymetrie 1:6, za 600 Kč

40/5 Mb/s, asymetrie 1:8, za 850 Kč

Technologie GPON, kterou služba využívá, má asymetrii 1:2 (poskytuje sdílené pásmo 2,5 Gb/s ve směru k uživateli – downstream a 1,25 Gb/s ve směru od uživatele – upstream). O2 tehdy své (zjevně obchodní) rozhodnutí zdůvodnilo jako sladění nabídky s rychlostmi nabízenými na DSL. Rychlosti VDSL ale v roce 2011 byly 16/1, resp. 25/2 Mb/s, v roce 2012 zrychlené na 20/2 a 40/2 Mb/s, v roce 2015 až na 40/4 Mb/s.

Jak dokládá ceník, služba O2 Fiber v pilotním provozu s rychlostmi 25/4, resp. 40/5 vydržela do konce roku 2015. V něm ale O2 optiku nenabízelo konkurenci. Až po vyčlenění infrastruktury do CETINu se optické tarify, kopírující rychlosti DSL, objevily i ve velkoobchodní nabídce. U základních tarifů došlo v lednu 2016 ke zpomalení z 25/4 na 20/2 Mb/s, resp. ze 40/5 na 40/4 Mb/s. Asymetrie se změnila na 1:10. Upravené tarify se ihned v lednu 2016 objevily v ceníku O2.

Autor: CETIN Velkoobchodní nabídka CETIN z r. 2016

V maloobchodních nabídkách se kromě O2 dlouho nikdo optickými tarify nechlubil. Vodafone zařadil optický tarif 50/5 Mb/s do ceníku na jaře 2018, v létě 2018 nabídku doplnil o zbývající tarify. T-Mobile optiku CETINu nabízí až od prosince 2020, ale dodnes poněkud zmateně v kategorii „VDSL“. V cenících malých operátorů se optické tarify začínají objevovat také až v letech 2017–2018 (první byl pravděpodobně 365internet, v jehož ceníku se objevují optické služby již v lednu 2017).

Podobně jako VDSL služby i optické tarify CETINu byly průběžně zrychlovány a doplňovány, ale až do května 2021 u nich zůstala asymetrie v poměru 1:10:

Zrychlení z 40/4 na 50/5 Mb/s (podzim 2016)

Uvedení nového tarifu 250/25 Mb/s (jaro 2017)

Zrychlení z 80/8 na 100/10 Mb/s (podzim 2017)

Uvedení nových optických tarifů 500/50, 750/75, 1000/100 Mb/s (leden 2018)

V květnu 2021 došlo u DSL i optických tarifů 20, 50 a 100 Mb/s k mírnému snížení asymetrie na poměr 1:5, nové rychlosti tedy byly 20/4, 50/10 a 100/20. Při srovnání služeb různých operátorů byla rychlost nahrávání (upstream) u CETINu pořád neslušně pomalá: regionální ISP na shodné technologii už roky nabízejí rychlost nahrávání ve stovkách megabitů (a mnozí i symetrický gigabit).

Asymetrii 1:10 od CETINu nejprve při uvedení datových tarifů zkopíroval na vlastní optické infrastruktuře T-Mobile. V nabídce měl od zavedení svých optických služeb v listopadu 2018 až do dubna 2021 tři tarify, 50/5, 250/25 a 1000/100 Mb/s.

Nízké rychlosti základních tarifů a vysoká asymetrie byly důvodem, proč zákazníci lokálních ISP nad nabídkou optických tarifů CETINu, a nakonec i T-Mobilu, často kroutili hlavou. Optika není DSL a prodávat pomalé a vysoce asymetrické tarify nedává moc smysl.

Naštěstí se v CETINu i T-Mobilu probudili a během roku 2021 přišli s novými tarify. T-Mobile v květnu 2021 tarify na své síti změnil na 250/250, 500/500 a 1000/500 Mb/s. Na síti CETINu ale pořád prodával původní tarify s asymetrií 1:10. CETIN zatím ve velkoobchodní nabídce pro optické přípojky ponechal i pomalé rychlosti 20/4, 50/10 a 100/20 (a koncoví operátoři je mohou stále nabízet), ale časem jejich poskytování plánuje omezit. O2, jako největší maloobchodní poskytovatel služeb na síti CETINu, v nové maloobchodní nabídce začíná na 250 Mb/s obousměrně.

Technické parametry, dostupnost a ceny

Jak tedy vypadá zrychlení u CETINu? Nové tarify jsou, jak už jsme uvedli, tři. První dva jsou symetrické, třetí má asymetrii nastavenou v poměru 1:2.

Základní parametry optických služeb CETINu Dostupné rychlostní profily (stahování/nahrávání) 250/250 Mb/s

500/500 Mb/s

1000/500 Mb/s Dostupnost služeb 142 tis. koncových bodů

(až 235 tis. na konci roku 2022) Koncové zařízení (ONT) Jednoduchý bridge s gigabitovým Ethernet portem v ceně služby Spotřeba koncového zařízení < 3 W Veřejná IPv4 adresa 0 až 254 Kč/měsíc (dle zvoleného ISP) Bloky IPv6 adres /64 až /56 nebo bez IPv6 (dle zvoleného ISP)

Z velkoobchodního pohledu jde o roční akční nabídku (končí 28. 2. 2023), ke které se musí koncový ISP aktivně připojit. Zrychlují se nejvyšší tarify 250/25, 500/50 a 1000/100 Mb/s. Zároveň za ně na velkoobchodní úrovni CETIN účtuje nižší ceny než ve standardní velkoobchodní nabídce přístupu (MMO).

Autor: CETIN Zrychlené optické tarify CETIN: akční nabídka

Při zavedení bondingu CETIN uvedl velkoobchodní tarifní řadu „FIX“, kde ale profil 500/50 Mb/s chybí, a není ho tedy možné zrychlit. Co s tím? V CETINu to vyřešili tak, že řadu FIX doplnili o tři další tarify: O250, O500 a O1000.

O500, aby v ní onen „prostřední“ tarif (500/500 Mb/s) nechyběl. Důvod přidání dvou dalších symetrických tarifů, O250 a O1000, které jsou shodné s FIX SPRINT (250/250 po zrychlení) a FIX FLY (1000/500 po zrychlení), ale v dostupných dokumentech chybí. Další záhadou je tarif 750/75 Mb/s, který existuje jen ve staré velkoobchodní tarifní řadě a paradoxně zůstává nezrychlen.

Autor: CETIN Velkoobchodní nabídka CETIN v r. 2022

Autor: Radek Zajíc Staré a nové rychlosti optických tarifů CETIN

Operátoři mohou nové tarify nabízet již od 1. 3. 2022, ale ne všechny společnosti zvládly k uvedenému datu své portfolio služeb aktualizovat. Migrace neprobíhá automaticky, zákazník si o změnu musí aktivně požádat. Nové tarify jsou ale podobně drahé jako původní, nebo dokonce výrazně levnější. Není proto důvod zůstávat na starých variantách s asymetrií 1:10.

Zároveň se CETIN zbavuje všech garancí rychlosti a kvality a operátoři podpisem této „akční nabídky“ prohlašují, „že jim to nevadí“. (Co taky mají dělat. Operátor, který nepodepíše, bude mít k dispozici stále jen tarify s asymetrií 1:10.)

Nové tarify nabízí k datu vydání článku téměř všichni operátoři – partneři CETINu. Ačkoli je vlastník infrastruktury jen jeden (CETIN), cenové rozpětí služeb u jednotlivých operátorů je opravdu široké. Kromě měsíčních poplatků se služby výrazně liší v tom, kolik stojí zřízení a jaká je cena za další služby (veřejná IPv4 adresa, IPv6 konektivita, případně SLA balíček a další IPv4 adresy). Oslovil jsem všechny operátory z oficiálního seznamu partnerů na webu zrychlujemecesko.cz, kteří nabízejí gigabitové tarify, a v tabulce níže přináším ceny aktuální k polovině dubna.

Ceny nových tarifů u koncových ISP ISP 1000/500 500/500 250/250 Avonet 699 Kč 599 Kč 499 Kč CC interconnect.cz 795 Kč 745 Kč 645 Kč Eri Internet 699 Kč 599 Kč 499 Kč FIXnet 800 Kč 700 Kč 650 Kč Giganet 620 Kč 490 Kč 390 Kč Metronet 699 Kč 599 Kč 499 Kč Nej.cz nenabízí 649 Kč 649 Kč Nordic Telecom 895 Kč 795 Kč 695 Kč O2 699 Kč 499 Kč 399 Kč Pe3ny.net 790 Kč 750 Kč 690 Kč Quadruple 789 Kč 729 Kč 669 Kč T-Mobile 599 Kč nenabízí nenabízí Tlapnet 795 Kč 695 Kč 625 Kč ÚVTnet 649 Kč 549 Kč 449 Kč Vodafone 899 Kč 799 Kč 699 Kč WIA 689 Kč 689 Kč 689 Kč

Na dotazy vůbec nereagovala společnost GiTy, ale v ceníku nové tarify nemá, proto předpokládám, že je nenabízí. Společnosti TVinet ani Viridium tarify s vysokými rychlostmi momentálně nenabízejí vůbec. 365internet, A1M (Planet A, nyní dceřiná společnost T-Mobilu), Eldata a Telly sice služby na optice CETINu nabízejí, ale varianty s rychlejším nahráváním zatím neposkytují. Ostatní operátoři postupně aktualizují své ceníky a podmínky služeb a varianty se zvýšenou rychlostí nahrávání v nich ještě nemusí mít zaneseny.

Avonet kromě tří standardních tarifů nabízí i tarif s rychlostí 100/100 Mb/s za 449 Kč. Nej.cz v ceníku gigabitový tarif sice má, ale při ověření konkrétní adresy jsem dostal zprávu, že variantu 1000/500 Mb/s nenabízí. T-Mobile nabízí naopak jen tu nejvyšší, gigabitovou variantu, za kterou u něj dle ceníku zaplatíte stejnou cenu jako za tarif s rychlostí 100/20 Mb/s, a varianty 250/250 a 500/500 Mb/s nejspíš uvede do nabídky později. Pe3ny.net mi při dotazu na dostupnost oznámily, že poskytují služby i po síti CETINu jen v Praze a nejbližším okolí a pro mou adresu (30 km za Prahou) už mi službu nedokážou nabídnout (později ale přece jen nabídka služeb dorazila).

Prakticky všichni operátoři mají nyní různé akční nabídky, při kterých lze snížit cenu za služby o dalších 10–25 % (u některých operátorů trvale). Někteří operátoři také na optické síti stále prodávají i pomalejší tarify CETINu (do 100 Mb/s rychlosti stahování).

Kromě cen za samotné tarify se poskytované služby liší ve zřizovacích poplatcích, poplatcích za veřejné IPv4 adresy a dále v dostupnosti IPv6 konektivity.

Ceny zřízení a doplňkových služeb u různých operátorů ISP Zřízení IPv6 Veřejná IPv4 adresa Avonet 1500 Kč /56 na vyžádání, zdarma 39 Kč/měsíc interconnect.cz zdarma /56 automaticky, zdarma 149 Kč/měsíc Eri Internet 999 Kč neposkytuje 99 Kč/měsíc FIXnet 1300 Kč /60 automaticky, zdarma

/56 na vyžádání automaticky, zdarma Giganet 990 Kč /64 automaticky, zdarma

/56 za 99 Kč/měsíc + 490 Kč jednorázově 99 Kč/měsíc Metronet zdarma /56 na vyžádání, zdarma na vyžádání, zdarma Nej.cz 200 Kč neposkytuje 45 Kč/měsíc Nordic Telecom zdarma neposkytuje neposkytuje O2 99 Kč dynamický /64 blok zdarma

statický /64 blok 120 Kč/měsíc 254 Kč/měsíc Pe3ny.net 600 Kč neposkytuje 50 Kč/měsíc

(NAT 1:1) Quadruple 1260 Kč v přípravě,

očekáváno v červnu 2022

/64, resp. ojediněle /56 99 Kč/měsíc T-Mobile zdarma /56 automaticky, zdarma automaticky, zdarma Tlapnet 995 Kč neposkytuje 95 Kč/měsíc ÚVTnet 649 Kč /56 na vyžádání, zdarma 90 Kč/měsíc Vodafone zdarma neposkytuje 175 Kč/měsíc WIA 599 Kč neposkytuje 119 Kč/měsíc

Nové optické tarify jsou k dnešnímu dni k dispozici v celé optické síti CETINu. Ta byla k 1. březnu 2022 dostupná pro cca 142 tisíc koncových bodů. Do konce roku 2022 by díky probíhající výstavbě mělo dojít k dalšímu rozšíření dostupnosti, a to až na 235 tisíc koncových bodů. Celá síť CETINu nicméně dnes dosahuje na 4,2 milionu koncových bodů, ke konci letošního roku tak budou optické služby dostupné jen na něco více než pěti procentech z nich.

Výstavba aktivně probíhá na různých místech v ČR: na malých vesnicích, menších i větších městech. Objevují se i první instalace optických dropkabelů ukotvených na starých telefonních sloupech: obvyklejší jsou na vesnicích, podobnou instalaci lze ale najít i na Praze 10 v okolí ulice U Továren.

CETIN se ve velkém pouští i do výstavby ve vnitřní části Prahy (Žižkov, Vinohrady, Vršovice), kde zatím kromě UPC nikdo aktivně ve velkém nestavěl a kde byla občas konektivita horší než na mnohých menších městech či vesnicích. A nakonec vlastní zkušenost: oproti dřívějším dobám již dnes není nemožné se s CETINem domluvit na individuální výstavbě optické přípojky.

Srovnání s konkurencí

Ačkoli se výstavba optické sítě obvykle s jinými sítěmi nepřekrývá a srovnání tak poněkud pokulhává, přesto se pokusím o srovnání nabídky CETINu se službami konkurenčních sítí.

T-Mobile aktivně staví vlastní optickou síť a je dnes jedničkou v ČR z pohledu připojitelných koncových bodů (uvádí až 284 tis. domácností ke konci roku 2021). Na své síti nabízí tarify, které jsou rychlostně shodné s novými tarify CETINu a cenově podobné nabídce O2 (na infrastruktuře CETINu). Nemůžete si nicméně zvolit operátora poskytujícího konektivitu a doplňkové služby (tím je vždy T-Mobile). Veřejná IPv4 adresa je vždy za příplatek 99 Kč a nemáte k dispozici IPv6 (ta by měla být zavedena ke konci letošního, nebo během příštího kalendářního roku). T-Mobile má oproti CETINu v nabídce koncové zařízení s podporou 2,5 Gb/s Ethernetu (Sagemcom 5670), takže dokáže naplno využít i gigabitovou službu. Ke své optické síti povinně pronajímá zařízení pro převod z GPON optiky na Ethernet (GPON ONT), za které zaplatíte 30, resp. 50 Kč měsíčně. Zdarma je koncové zařízení jen tehdy, pokud chcete na síti T-Mobile používat GPON ONT v režimu „prostý bridge“ a za ním vlastní router, o tento režim si ale musíte požádat.

Vodafone nedávno oznámil masivní výstavbu pasivní optické sítě, ale detaily koncové nabídky služeb zatím nezveřejnil. Na kabelové síti nabízí tarify s vysokou asymetrií (1:15 u tarifu 300/20 Mb/s, 1:20 u gigabitového tarifu 1000/50 Mb/s). Ceny tarifů jsou po přičtení povinně pronajatého kabelového modemu výrazně vyšší než tarify na optických sítích největší konkurence (T-Mobile i CETIN), a to i pokud porovnáváme akční nabídky. Aktuálně nabízené kabelové modemy navíc nemají dobrou pověst. Na kabelové síti k tomu všemu nelze zároveň využívat veřejnou IPv4 adresu a nativní IPv6 konektivitu.

Ceny kabelových tarifů Vodafonu (včetně pronájmu modemu) jsou při aktuálně platných akčních nabídkách následující:

300/20 Mb/s za 574 Kč měsíčně

500/30 Mb/s za 844 Kč měsíčně

1000/50 Mb/s za 799 Kč měsíčně

Tam, kde dojde ke střetu kabelové sítě Vodafonu a optické sítě konkurence, to z pohledu parametrů nabízených služeb může lehce vyhrát optická síť.

ČEZ, jako další rostoucí hráč s vlastní optickou sítí, má stále v nabídce tarify s asymetrií 1:10. Za symetrické tarify vybírá příplatek, navíc má ceníky regionalizované. Po sečtení poplatků za základní tarify, příplatek za symetrickou službu a poplatek za pronájem základního koncového zařízení (ONT) vypadá nabídka srovnatelných tarifů takto:

200/200 Mb/s za 507 Kč měsíčně

300/300 Mb/s za 598 Kč měsíčně (pouze Tachovsko, Mariánskolázeňsko a Konstantinolázeňsko)

500/500 Mb/s za 757 Kč měsíčně

1000/1000 Mb/s za 1057 Kč měsíčně

Za veřejnou IPv4 adresu je příplatek dalších 99 Kč měsíčně. IPv6 by měla být dostupná v oblasti Tachovska, Mariánskolázeňska a Konstantinolázeňska, ale ceníky neposkytují větší detail.

PODA má v nabídce tři základní GPON tarify (ceny včetně pronájmu zařízení) a jako pravděpodobně první v republice nabízí tarif s rychlostí nad 1 Gb/s:

300/150 Mb/s za 350 Kč měsíčně

1000/500 Mb/s za 450 Kč měsíčně

2000/500 Mb/s za 530 Kč měsíčně

Za IPv4 adresu u PODA zaplatíte dalších 80 Kč měsíčně. IPv6 konektivita je dostupná, ale pouze jako jeden /64 blok adres, což pro jakékoli pokročilé síťování nestačí. (To by se mělo k lepšímu změnit ještě letos.)

Další vybrané operátory, resp. až tři jejich nejlepší tarify na vlastní optické síti, zmíním již jen stručně (jejich kompletní seznam by byl dlouhý, ceníky mají často regionalizované; ceny jsou měsíční a bez slev):

Tarify na infrastruktuře CETINu jsou cenově téměř srovnatelné s tím, co nabízí na vlastních optických sítích regionální operátoři. Často jsou ale regionální operátoři přece jen výhodnější a dokáží se přizpůsobit koncovému zákazníkovi. V případě nejrychlejšího tarifu se regionální operátoři i ČEZ nebojí nabídnout rychlost nahrávání (upstreamu) až 1000 Mb/s, i když taková rychlost se už přibližuje možnostem GPON sítí. Desetigigabitový GPON jsem v cenících zkoumaných operátorů zatím nepotkal, nejrychlejší službu přístupu k Internetu má s rychlostí 2 Gb/s stahování PODA (a v omezeném rozsahu i ÚVTnet).

Praktické zkušenosti

Na síti CETINu si můžete vybrat koncového ISP dle svých potřeb, já jsem si při zřizování DSL linky vybral T-Mobile. Následující řádky tedy budou o mých zkušenostech s konektivitou a službami od T-Mobilu, u kterého jsem zůstal i po přechodu na optiku od CETINu.

Na optickou službu jsem z DSL přecházel v březnu 2021. Z tehdejšího tarifu 100/10 Mb/s na DSL jsem přecházel na 1000/100 Mb/s GPON ihned poté, co CETIN službu na mé adrese zprovoznil. Přechod proběhl formou požadavku na změnu služby u T-Mobile, jehož pracovníci se mi zarputile snažili vnutit firemní DSL router. T-Mobile totiž optické tarify na infrastruktuře CETINu dodnes interně vede „společně“ s DSL tarify a zjevně to mate mnoho jejich zaměstnanců.

Autor: T-Mobile Promíchané DSL a optické tarify CETINu

CETIN ke službě automaticky vždy a zdarma dává gigabitový ONT („převodník z optiky na Ethernet“, v mém případě Huawei HG8010H se spotřebou necelé 3 W) v režimu bridge, a jelikož mám vlastní router, nabídku routeru od T-Mobile jsem odmítl. Dodaný ONT bohužel nedisponuje rozhraním Ethernet podporujícím rychlost 2,5 Gb/s, takže nejvyšší dosažitelná rychlost stahování (TCP spojení, protokol IPv4 a PPPoE) na počítači připojeném kabelem je necelých 940 Mb/s.

Informace o dostupnosti nových optických tarifů CETINu byla veřejně známá již od loňského roku: v září o nich mluvil generální ředitel CETINu na konferenci KKTS Plzeň, v listopadu firma uveřejnila jejich podobu a velkoobchodní ceny. Ani více než čtvrt roku ale T-Mobilu nestačilo k tomu, aby včas připravil své objednávkové systémy, a tak nové optické tarify CETINu vlastně dodnes pořádně nenabízí. Až poslední den v březnu se v ceníku objevil nejvyšší tarif, 1000/500 Mb/s, za 599 Kč měsíčně (původní cena za 1000/100 Mb/s byla 799 Kč měsíčně). Protože migrace dle CETINu není automatická, požádal jsem T-Mobile o změnu tarifu. Později jsem se dozvěděl, že T-Mobile tarify ve spolupráci s CETINem všem zákazníkům aktivně migruje na rychlejší profil a zároveň jim snižuje ceny.

Po změně profilu jsem skutečně zpozoroval rychlejší odesílání dat do internetu, ale ke slibovaným 500 Mb/s se rychlost nepřibližovala, a to ani při paralelním využití více TCP vláken. Během měření bylo poznat, že ze začátku je odesílání dat rychlé, ale jeho rychlost brzy poklesne. Jedno TCP vlákno typicky přenášelo data rychlostí 110 až 150 Mb/s, při testech rychlosti pomocí Speedtest.net jsem naměřil „až“ 200 Mb/s. Při měření nástrojem iperf3 jsem posbíral pomocí tcpdumpu data o síťovém provozu a zjistil, že je rychlost odesílání velmi nestálá a ze svých maxim rychle padá. Po dalším testování se ukázalo, že se problém projevuje zejména u TCP spojení s dnes běžným algoritmem ochrany proti zahlcení sítě (Cubic), který při zahlcení linky snižuje rychlost odesílání. UDP provoz dosahoval plných rychlostí okamžitě, stejně tak TCP při použití algoritmu BBR místo Cubicu.

Ještě analýza dat z tcpdumpu/wiresharku. Propustnost, velikost TCP okna. Ve standardním režimu neskutečně kolísá, po stabilizaci pomocí Cake jsou grafy celkem rovné. Problém se neprojevuje na UDP, to běží naplno. pic.twitter.com/1XUYUaYCeI — Radek Zajic (@zajdee) April 2, 2022

Omezil jsem si tedy pokusně na routeru pomocí frontovacího algoritmu Cake uměle rychlost odesílání na 520 Mb/s, načež odesílání v testech rychlosti okamžitě nabíralo plnou rychlost (500–510 Mb/s). Poté, co se ke mně dostala dvě podobná hlášení z jiných optických přípojek CETINu, jsem problém začal řešit přímo s CETINem. Ačkoli to není úplně standardní přístup (zákazník by měl nejprve jít za svým operátorem), technici CETINu se k problému postavili čelem, společně jsme provedli řadu testů a výsledkem byla úprava nastavení v jejich síti – po opravě jsem musel odpojit a znovu připojit PPPoE relaci a nyní již není problém dosahovat plné rychlosti odesílání i s jedním spojením a bez Cake .

Díky spolupráci s techniky z @CETINCZ se nám podařilo problém pomalého upstreamu odchytit a vyřešit. Na straně sítě došlo k opravě konfigurace a GPON službu 1000/500 Mbit/s teď lze bez problémů naplno vytížit i jedním uploadujícím TCP spojením (s Cake [dole] i bez [nahoře]). https://t.co/9zKvCGXDNi pic.twitter.com/tD0OsORr3N — Radek Zajic (@zajdee) April 9, 2022

Od toho okamžiku dosahuje linka při testech rychlosti pomocí TCP testů běžně 930 Mb/s stahování a 510 Mb/s odesílání pomocí protokolu IPv4, resp. 920 Mb/s stahování a 500 Mb/s odesílání pomocí IPv6. Rychlost nahrávání naznačuje, že služba má technicky nastavený o cca. 5 % vyšší rychlostní profil, než jaký je obchodně inzerován – pokud by byla rychlost omezována na 500 Mb/s, rychlost odesílání pomocí TCP by dosahovala max. 486 Mb/s. Je škoda, že CETIN nemá v nabídce ONT s 2,5Gb/s portem – při o 5 % vyšším rychlostním profilu na downstreamu (cca. 1050 Mb/s) by nebyl problém dosahovat na službě plného (skutečného) gigabitu.

Abych prověřil maximální dosažitelné rychlosti, použil jsem podobnou metodiku jako při testech kabelového modemu/routeru Vodafone Station: Pro měření IPv4 byly využívány dva IPv4-only servery služby Speedtest.net: 10G-CZNET.CZ a JM-Net z.s. IPv6 jsem testoval pomocí serverů O2 Czech Republic, a.s., a Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom). Měření probíhala každých patnáct minut. Z měření jsem pro účely grafů v případě testů downloadu/uploadu vybral ten nejlepší výsledek, v případě testů latence, jitteru a ztrátovosti jsem počítal průměr. Celkem jsem provedl 1768 měření za necelých pět dní.

Autor: Radek Zajíc CETIN gigabit: stahování

Autor: Radek Zajíc CETIN gigabit: nahrávání

Kromě vysoké rychlosti (kterou mám k dispozici prakticky pořád), veřejné IPv4 adresy a rozumně velkého IPv6 bloku na službě oceňuji zejména stabilitu (ve srovnání s kabelovým modemem od Vodafonu prakticky neznám náhodné ztráty paketů ani vysoký jiter ani omezování L4 protokolů jiných než TCP/UDP).

Autor: Radek Zajíc CETIN gigabit: latence

Autor: Radek Zajíc CETIN gigabit: jitter

Latence je v mém případě cca 7–8 ms na Google DNS a další pražské servery; lze namítnout, že na optickou přípojku jde o poněkud vyšší číslo, než byste možná čekali. Je to způsobeno strukturou sítě CETINu: IP pakety si nejprve udělají výlet do krajského města uvnitř PPPoE spojení (latence této části cesty je cca 3,8 ms), aby se následně vydaly do Prahy (další cca 3 ms), kde jsou předány koncovému ISP (T-Mobile), a ten je teprve doručí serverům v Internetu. (Pro srovnání, na GEPON optice od regionálního ISP mám z téhož místa latenci na pražské servery cca 2,5 ms. Pakety v síti regionálního ISP ovšem používají jinou, přímější, trasu než pakety skrze síť CETIN a nedělají si výlet přes krajské město.)

Autor: Radek Zajíc Latence na Google DNS (po IPv4)

Autor: Radek Zajíc Latence na Google DNS (po IPv6)

Pokud vás překvapují horší výsledky měření na IPv6, to je způsobeno vlastností protokolu: v IPv6 je větší datová hlavička (o 20 bajtů), a proto jsou při plném vytížení linky rychlosti na TCP vrstvě o cca 1,4 % nižší než na IPv4. Latence je naopak lepší u IPv6, o cca 0,5 ms nižší oproti IPv4. Kompletní výsledky najdete níže.

Autor: Radek Zajíc Kompletní výsledky měření

Kdo využije nové tarify

CETIN se po letech váhání konečně odpoutává od pomalých optických tarifů vycházejících z asymetrické DSL sítě. Na DSL infrastruktuře je dnes „základní“ nabízený tarif na úrovni 50 Mb/s stahování a 5 Mb/s (resp. 10, ale to není garantováno) nahrávání, a to už pro mnohé zákazníky může být málo. Na optické síti se ale základním tarifem stal takový, který se v rychlosti stahování vyrovná tomu nejlepšímu, co lze na DSL síti získat, a v rychlosti nahrávání svého DSL konkurenta jasně přebíjí jistotou desetinásobku (25 Mb/s na DSL, 250 Mb/s na optice). Pokud vám stačí rychlost 250 Mb/s obousměrně, a většině domácností pravděpodobně dnes stačit bude, ve srovnání s DSL tarify při přechodu na optiku dnes ušetříte až stovky korun měsíčně a dostanete velmi kvalitní službu.

Prostřední a nejvyšší optický tarif už nemá na DSL síti konkurenty. Tyto dva tarify se liší jen rychlostí stahování, a tak se dá očekávat, že po nejvyšší variantě sáhnou zákazníci, kteří chtějí mít „vždy to nejlepší“. Prostřední tarif pak dobře poslouží tomu, komu 250Mb/s rychlost nahrávání nestačí, ale plný gigabit pro stahování nepotřebuje. U některých operátorů je dokonce maloobchodní cena všech tří nových tarifů shodná a tam pak není důvod volit pomalejší službu.

Nové tarify se také díky nižším cenám a vyšším rychlostem stávají zdatnými konkurenty pro kabelové sítě, které nedokáží nabídnout dostatečnou rychlost nahrávání, a dále pro některé bezdrátové sítě, které svými rychlostmi stále konkurují spíš pomalému DSL než optice.

Ten, kdo je v dosahu optické sítě regionálního ISP s konkurenceschopnými tarify, pravděpodobně spíš sáhne po službách regionálního ISP – ať už proto, že mu rychlost 500 Mb/s nahrávání nestačí, nebo proto, že u regionálního ISP bude mít lepší cenu nebo další služby.

Výhled do budoucnosti

Optická síť CETINu (resp. optické služby pro domácnosti) byla dlouho až téměř terčem posměchu kvůli pomalým rychlostem, vysoké asymetrii a téměř nulové dostupnosti. Ještě v roce 2016 popisoval tehdejší generální ředitel, že „optika do domu jen tak nebude“. Velký obrat nastal u CETINu nejspíš v roce 2018, kdy T-Mobile hodil se svým plánem na výstavbu vlastní sítě s milionem optických přípojek rukavici CETINu k nohám. Díky tomu se začala výrazně zlepšovat dostupnost, ale v nabídce pořád zůstávaly tarify s nízkými rychlostmi a vysokou asymetrií.

To se nyní mění: trvalo to dlouho, ale v roce 2022 už konečně symetrické tarify na optice nabízejí oba největší provozovatelé optických sítí. Teď zbývá už jen přání, aby se internet po optice dostal co nejdříve do každé domácnosti. Ať už jste členy SVJ, ve vedení družstva, či vlastníte nemovitost sami, pokud vám některý poskytovatel nabídne v rámci rozsáhlejší výstavby zřízení optické přípojky k internetu, neváhejte a k výstavbě se připojte.

Kvalitativní skok oproti pomalým nebo nestabilním službám je obrovský, a optický kabel navíc nabízí ohromnou rezervu kapacity do budoucnosti. Však jen za posledních 20 let poskočila maximální dosažitelná rychlost domácích přípojek více než tisíckrát. Po jednom optickém vlákně vedoucím do bytu bez problémů přenesete i stovky gigabitů za sekundu, což je rychlost, která snad i za dalších 20 let bude stačit každému. Optický kabel nemá na úrovni přístupové sítě žádného konkurenta, který by již dnes dokázal nabídnout podobný potenciál růstu rychlostí.

CETINu popřejme hodně štěstí a trpělivosti při další výstavbě a doufejme, že se již brzy připojí k zahraničním telekomunikačním společnostem a nabídne nejnáročnějším uživatelům i služby s rychlostmi nad 1 Gb/s (a třeba zavede i symetrický gigabit, což pro socioekonomické aktéry žádají podmínky nových dotací pro výstavbu vysokorychlostních sítí.

Mimochodem, v článku na Lupě (z roku 2008) je anketa, jak dlouho nám ještě vystačí DSL. Jen 5 % hlasujících očekávalo, že to bude déle než 10 let. Tak snad za dalších deset let už DSL technologie opravdu budou mířit do křemíkového nebe…