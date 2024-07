Otec ruského internetu byl odsouzen, Musk prý postavil nejrychlejší AI počítač, nové AI modely Llama a Mistral

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Druhá největší česká IT skupina Seyfor (dříve Solitea) udělala jednu z největších IT akvizic na Balkáně. Za střední a až vyšší stovky milionů získala většinu v tamní firmě M&I Systems Co, jedničku v ERP v Srbsku s působností v dalších zemích. Seyfor vlastněný Martinem Cíglerem a slovenským fondem Sandberg Capital už má roční tržby pět miliard. Na Balkáně už skupina nakupovala několikrát. Je tam řada menších hráčů, které lze konsolidovat. Zároveň bývalá Jugoslávie je v podobné situaci jako Česko a Slovensko – rozdělené země si jazykově rozumí a podobně. Sandberg na Balkáně investoval i skrze hosting Webglobe působící i u nás, který nedávno za více než miliardu koupila Group.one.

V Rusku byl zatčen tamní „otec internetu“ Alexey Soldatov, který založil prvního poskytovatele internetu v zemi. Je mu 72 let a je nevyléčitelně nemocný, přesto byl na dva roky poslán do pracovního tábora. Důvodem má být zneužití pravomocí při správě IP adres. Více popisuje jeho syn Andrei Soldatov, známý novinář, který mimo jiné napsal knihu The Red Web popisující ruské sledování a cenzurování internetu a telekomunikací.

Veřejný sektor ve Švýcarsku musí podle nového zákona používat open source. Úřady a instituce zároveň musí zveřejňovat kód aplikací. Necitlivá data rovněž mají být k dispozici jako otevřená.





Organizace Overture Maps Foundation podporovaná Microsoftem, AWS, Metou a dalšími vydala otevřený mapový dataset. OMP funguje pod Linux Foundation a giganti společně s dalšími partnery ji rozjeli jako otevřenou opozici ke Google Maps.

Meta Platforms vydala jazykový model Llama 3.1. Jde o 405B verzi s tím, že Zuckerberg také updatoval verze s 8B a 70B. Llama je opět k dispozici jako open source. Zuckerberg se teď k open source hodně hlásí a o dobrotě tohoto přístupu vydal nové pojednání. Llama má skrze všechny verze tři sta milionů stažení.

Nový hlavní model vydal také francouzský Mistral. Jde o Mistral Large 2, přímou konkurenci pro Llamu či GPT od OpenAI. Large 2 zvládá přes osmdesát programovacích jazyků a jedenáct běžných jazyků. Funguje pod licencí umožňující úpravy a užití pro nekomerční účely zdarma.

Firma xAI Elona Muska rozjela údajně nejvýkonnější světový superpočítač na trénování AI. Obsahuje sto tisíc karet Nvidia H100, přičemž každá stojí až čtyřicet tisíc dolarů. Jde tedy o akci za miliardy dolarů.

AI startup Cohere byl ohodnocen na 5,5 miliardy dolarů. Jedná se tak o jednu z nejhodnotnějších technologických firem v Kanadě. Cohere se soustředí na nasazování generativní AI ve firmách.

Americké firmy vytváří více komerčních produktů na základě evropského výzkumu než evropské firmy samotné. Jde o smutný paradox. Americké firmy konkrétně těží z Evropské rady pro výzkum, ukazuje studie Research Policy.

AMD odložilo vydání desktopových procesorů Ryzen 9000. Ty původně měly dorazit na trh poslední den v červenci. Zpoždění by nemělo být velké. V Ryzenech prý byly při testech jisté problémy, kvůli čemuž procesory nesplňují nároky na kvalitu stanovené firmou. Zřejmě nepůjde o nic vážného, AMD ale raději vymění první vyrobenou sérii. Na trh poté zamíří modely 9600X, 9700X, 9900X a 9950X, takže klasika navazující na předchozí generace. Modely s 3D V-Cache budou představeny až někdy později.

Zpoždění naberou také grafické karty Nvidia RTX řady 5000. Podle úniků informací se neobjeví dříve než na CESu začátkem příštího roku. Očekávalo se, že budou k dispozici už letos, respektive alespoň model 5080. Letos nevyjdou ani Radeony 8000, premiéra by snad mohla být také na CESu.

Intel zastavil velké investiční projekty ve Francii a Itálii. U Paříže měl postavit vývojové centrum pro AI a superpočítače, v Itálii se plánovala fabrika za 4,5 miliardy eur. Firma se bude soustředit na továrny v Německu, Polsku a Irsku.

V Praze odstartovala neziskovka zaměřená na Čínu a Asii, získala přední analytiky. Ti se v minulosti věnovali například analýze TikTok a s ním spojených hrozeb. Varovali také před čínskými aktivitami v české vědě, což vyvolalo pozornost bezpečnostních složek. Analytici dříve působili v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO).

Spojené státy varovaly technologické startupy před investory z Číny. Ti prý takto mohou získávat citlivé informace a krást duševní vlastnictví ve prospěch čínských firem a státu.

Pašování zakázaných čipů a dalších technologií do Ruska skrze Čínu a Hongkong kleslo. V posledním období to bylo asi o pětinu. Rusko tímto způsobem získává nástroje pro podporu války.

Čína se stává velice tajuplnou, co se týče tamních superpočítačů. Země už vystoupila z mezinárodního měření TOP500 sestavující žebříček nejrychlejší strojů světa. Je možné, že má rychlejší HPC než ty, co v TOP500 jsou na prvních místech. Čína také přestala poskytovat informace a čím dál více se v této oblasti odstřihává.

Tencent vydal vlastní verzi CentOS připravenou pro čínské čipy. TencentOS Server V3 je kompatibilní s CentOS 7 a 8, funguje na čipech x86 a ARM a zároveň na domácích křemících Huawei Kunpeng, Hygon a Feiteng (Phytium). Nejenom velké čínské technologické firmy plní státní čipovou strategii, takže se řada softwaru optimalizuje pro domácí hardware v zájmu co největšího osamostatnění se, respektive snížení boláků z amerických sankcí. Servery, které čínské čipy používají, vypadají i takto:

Nvidia dělá na novém AI čipu pro čínský trh. Firma tam kvůli sankcím nemůže dodávat to nejlepší, takže se snaží hledat cesty. Čína je pro Nvidii stále velice lukrativní trh, země má obří trh a řadu firem vyspělých v AI (jako jsou iFlytek, která teď uvedla, že americké sankce zničily tržní mechanismy). Jen letos by tam Nvidia měla dodat zboží za dvanáct miliard dolarů. Nvidii v Číně začíná tlačit domácí konkurence v čele s Huawei Ascend, americký podnik tak byl nucen snižovat ceny čipu H20, který tam teď dodává.

Nvidia také schválila nasazení HBM3 čipů od Samsungu. Ten se nějakou dobu snažil získat certifikaci, největší výrobce AI čipů totiž HBM doposud odebíral pouze od SK Hynixu. Paměti od Samsungu nicméně mají jít zatím pouze do karet pro Čínu, zřejmě tedy nejsou na takové úrovni, jak Nvidia požaduje. HBM jsou pro AI karty klíčové, slouží k ládování dat pro hlavní čip.

Alphabet nakonec nekoupí Wiz. Majitel Googlu chtěl převzít izraelský kyberbezpečnostní startup za 23 miliard dolarů, mělo jít o největší akvizici v historii firmy. Wiz chce místo toho na burzu.

Alphabet zároveň pošle dalších pět miliard dolarů do dceřiné firmy Waymo. Ta se zabývá samořiditelnými vozy. Prostředky potečou během následujících let. Waymo už jezdí v San Francisku, Phoenixu, Austinu a Los Angeles a týdně prý zprostředkuje padesát tisíc jízd.

T-Mobile a KKR kupují velkého amerického providera Metronet. T-Mobile US spadající pod Deutsche Telekom za padesátiprocentní podíl v joint-venture zaplatí 4,9 miliardy dolarů. Získá tak mimo jiné optickou síť s rychlostí až pět gigabitů za sekundu. Pro T-Mobile je USA velmi lukrativní trh, který podle šéfa DT kompenzuje trápení v regulované a fragmentované Evropě.

Vodafone prodal další desetiprocentní podíl ve spin-offu Vantage Towers. Dostal za to 1,3 miliardy eur. Prostředky půjdou na splácení dluhu. Vantage Towers provozuje pasivní infrastrukturu, funguje také v Česku.

Kolem openSUSE se dějí podivné věci. Společnost SUSE, která má mimochodem jednu z hlavních centrál vývoje v Praze, po openSUSE chce, aby došlo ke změně jména. SUSE tím tlačí na změnu směřování této volně dostupné distribuce.

Proton spouští kryptopeněženku Proton Wallet. Jde o další z aplikací do portfolia švýcarské entity zaměřené na bezpečnost a soukromí. Zatím jde o early access.

Spotify se daří překlápět do zisku. Ve druhém čtvrtletí meziročně skočil o 45 procent na 1,1 miliardy eur, na což akcie reagují příjemným růstem. Tržby činily 3,8 miliardy eur. Počet platících předplatitelů je 246 milionů.

Google za rok zcela vypne zkracovač webových adres goo.gl. Od 25. srpna příštího roku už nebudou funkční odkazy, takže se začne objevovat chyba 404.

Let's Encrypt ukončí podporu protokolu OCSP. Preferovány budou certifikáty CRL. OCSP podle Let's Encryptu představuje riziko pro soukromí na internetu.

Restrukturalizační program SAPu se nakonec dotkne deseti tisíc lidí. Původně se počítalo s menším číslem.

