 »  Pavel Burget (CIIRC ČVUT): Cestou kartušových filtrů jsme u respirátoru RP95 šli hlavně kvůli rychlé certifikaci

Jak vlastně vznikl nápad vyrobit na CIIRC respirátor, kdo s tím nápadem přišel a jak to jde dohromady s vaší specializací na průmysl 4.0?

Myslím, že idea se s vizí průmyslu 4.0 a distribuované výroby skvěle doplňuje a dobře demonstruje, k čemu může Testbed sloužit. Nápad vznikl tak, že jsme tu měli někdy před týdnem návštěvu ze Světové zdravotnické organizace a během ní vyvstala otázka, zdali by nebylo možné tisknout nedostatkové respirační masky na 3D tiskárně. Tu jsem ihned po návštěvě předal kolegovi Alexandru Lazarovi, který má u nás modelování pro 3D tisk na starost. Alexander za mnou další ráno přišel s první verzí modelu masky, čímž to celé začalo dostávat reálnější obrysy.

Když jsme měli první koncept masky hotový a začalo to vypadat, že by tudy skutečně mohla vést cesta, začali jsme celý nápad dolaďovat. Testovaly se různé verze filtrů, museli jsme optimalizovat masku, aby seděla pro co největší množství obličejů, a řešit těsnění a podobně, aby mohla maska jít co nejdříve na první testy do zkušebního ústavu.

Proč je možné tyto masky tisknout jen na 3D tiskárnách s multijetovou fůzí a ne na běžných hobby a průmyslových 3D tiskárnách?

Hlavním důvodem je distribuce materiálu. Prášek, ze kterého se tiskne u metody MJF tisku, je spojen ve všech směrech rovnoměrně a je tak zajištěna naprostá homogenita. Tím vzniká neprodyšný kompaktní povrch, což přináší hned několik benefitů. Prvním je perfektní izolace, dalším snadná omyvatelnost, která umožňuje opětovné použití a v neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na nízkou hmotnost, což je například pro zdravotníky extrémně důležitý faktor (samotná maska váží jen 30 gramů) a naprostou zdravotní nezávadnost materiálu.

Toho, aby byla maska neprodyšná a omyvatelná, nelze docílit u klasického FDM/FFF 3D tisku leptáním?

To sice lze, ale nelze se na to spolehnout. U MFJ technologie máte garantováno, že materiál bude distribuovaný všude stejně a maska bude tudíž splňovat stejnou míru neprodyšnosti ve všech svých částech. Pokud oproti tomu například vytisknete masku FDM technologií, následně jí naleptáte, téměř zákonitě budete mít někde naleptáno více, někde méně a nemáte zaručeno, že byla neprodyšnost skutečně zachována.

Jaké je vlastně běžné využití MFJ tisku? K čemu tiskárnu HP Jet Fusion 3D 4200, kterou máte jako jedni z mála v republice, využíváte, když se zrovna neřeší globální pandemie?

Tisk na MFJ má velmi specifické vlastnosti. Kromě těch, které jsem zde již zmiňoval, je to ve srovnání s jinými metodami 3D tisku kombinace vysoké pevnosti vytištěného materiálu se zachováním velké pružnosti. Je to vidět i na naší tištěné masce, nebo chcete-li respirátoru CIIRC RP95–3D. Tloušťka masky je méně než jeden milimetr, přesně je to 0,65 mm. Díky tomu je maska lehká a přitom pevná a pružná a při běžném používání nehrozí její poškození. Abych ale odpověděl na první otázku, normálně se využívá k výrobě dílů, které se používají v hodně namáhaných součástech.

Další výhoda spočívá v tom, že se dá optimálně využít (zastavět) prakticky celý tiskový prostor, takže na jedné tiskárně lze naráz vytisknout poměrně velké množství dílů. Samozřejmě to nemůžete srovnávat s průmyslovou produkcí například vstřikolisem, jeden tisk na MFJ trvá zhruba 6 hodin.