 »  Pavel Zima: ČT je v tuto chvíli jediný subjekt, se kterým jsme schopni se porovnávat

Seznamácké Zprávy se rozjely minulé úterý a první ohlasy jsou rozpačité. Možná je to ale jen přehnaným očekáváním. Každopádně první čísla potvrzují, že „výtlak“ Seznamu funguje. „Zprávy mají kolem dvou milionů pageviews denně a videa hlásí něco mezi třemi a čtyřmi stovkami tisíc přehrání denně,“ ohlásil šéf portálu během rozhovoru na letošním Czech Internet Foru v pražském hotelu International.

„Jsem přesvědčený, že to bylo správné rozhodnutí. Nechtělo se mi nutit redakci pracovat do zdi, abychom si něco natrénovali,“ vysvětlil start, který přišel ve fázi, které se ve startupovém světě říká „MVP“. Tedy v situaci, kdy jedou základní „životní“ funkce. „Jsme přibližně na pětadvaceti procentech,“ popsal Zima aktuální stav s tím, že technická chybovost je omluvitelná z toho důvodu, že to v Seznamu dělají jinak než Česká televize.

A jsou to právě televizní peníze, na které si chce Zima sáhnout. A to i přesto, že „Zprávy teď zatím nemají žádný byznysplán.“ Hlavním obsahem mají být podle ředitele živé aktuální přenosy, do kterých chce Seznam jít po hlavě. „V tuto chvíli už také víme, jaké pořady chceme přinést. Přibude třeba reality show z investigace Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka,“ dodává Zima

Zprávy jsou jednou z důležitých součástí nové homepage Seznamu. Ta se už plní i obsahem třetích stran. „Doporučení článků z homepage přinese 1,25 milionu kliků za den. Šedesát procent provozu navíc odvedou na weby mimo Seznam,“ popisuje Zima s tím, že Zprávy jsou prostě jiný formát než Novinky.

„Novinky čeká redesign. Servery ale budou vedle sebe. Zprávy se mají primárně stát investigativním médiem, kterým byla kdysi MF Dnes,“ popisuje postup při integraci nového obsahu Zima s tím, že ale dlouhodobě chtějí, aby jejich hlavní mediální značkou byl Seznam.