 »  Podcasty posloucháme hlavně přes Spotify, zpomalování online videa a nový trik čínských prodejců

Krizoví poradci byli tlačeni k vyzrazení důvěrných informací o moderátorech řešících příspěvky na Facebooku. Těch moderátorů, o kterých se už řadu let opakovaně píše, jak šílené podmínky mají, jak málo jsou placení a jak je Facebook doslova zneužívá a vykořisťuje. Zajímavé na tom je, že značnou roli tady hraje i Accenture. Viz TRAUMA COUNSELORS WERE PRESSURED TO DIVULGE CONFIDENTIAL INFORMATION ABOUT FACEBOOK MODERATORS, INTERNAL LETTER CLAIMS.

Twitter a Facebook smazaly účty a profily spojené s dezinformačními aktivitami čínské vlády. Na Twitteru šlo o až 936 účtů, na Facebooku o nižší desítky, všechny zapojené do aktivit směřujících proti protestům v Hongkongu. Detaily v Information operations directed at Hong Kong a Removing Coordinated Inauthentic Behavior From China.

Tu zcela cool Apple Card nedávejte do kožené peněženky či džínoviny. Mohla by nevratně změnit barvu. Vážně. Viz Apple: Don’t keep your precious Apple Card near denim or leather a How to clean your Apple Card.

Nigerijský spam je skutečně nigerijský. 80 obviněných z masivní podvodné e-mailové aktivity pochází ve značné míře právě z této země. Podvodné e-maily, hacking, praní špinavých peněz, většinou podstatně promyšlenější než to, co znáte z klasických spamů o zemřelých strýčcích, rozdavačných dobrodincích a bankovních úřednících, kteří mají čirou náhodou desítky milionů dolarů. Detaily v Justice Department indicts 80 individuals in a massive business email scam bust.

TELEgraficky

Oracle žaluje CryptoOracle LLC ■ Google koupil Socratic ■ WeWTF ■ Google Play a Material Design ■ Version Museum ■ OpenPower Foundation se stěhuje do The Linux Foundation ■ SnowRunner

WEBDESIGN, INTERNET

Chrome od verze 82 přestane podporovat FTP. Nelze se tomu až tak divit, neumí šifrovanou podobu a využití bude příliš malé na to, aby se něco takového udržovalo. Viz Intent to Deprecate: FTP Support.

Mobilní operátoři (nejen) v USA zpomalují Netflix, YouTube a další služby videostreamingu. Ukázala to studie provedená na základě 650 tisíc testů od ledna 2018 do ledna 2019. AT&T například zpomaluje Netflix v 70 % případů a YouTube v 74 % případů. T-Mobile zpomaluje Prime Video v 51 % případů, nezasahuje do Skype, čas od času zpomaluje Vimeo. Operátoři se zpravidla vymlouvají, že je nutné provoz zpomalovat pro zachování chodu sítě. Studie ale zjistila, že zpomalování probíhá 24/7, bez ohledu na zatížení a využití sítí. Jak by asi dopadla podobná studie v Česku? Viz Wireless Carrier Throttling of Online Video Is Pervasive a detaily v A Large-Scale Analysis of Deployed Traffic Differentiation Practices (PDF).

Výlet do historie sociálních sítí najdete ve Why These Social Networks Failed So Badly. Můžete zavzpomínat na Friendster, Myspace (stále existuje), Bebo, OpenSocial, ConnectU, Tribe.net, Path (skvělá mobilní aplikace, mimochodem), Yik Yak (skončil na anonymitě), Ello (ještě existuje), Vine, Orkut i Google+.

Americká FCC nejspíš chybně počítá pokrytí vysokorychlostním internetem. Podle The FCC has no idea how many people don’t have broadband access počítají i miliony domů, které ho vůbec nemají. Problém vzniká u ISP, kteří mohou celý blok domů označit jako „vysokorychlostní“, ačkoliv připojený je třeba jenom jeden dům. Jak je to asi v Česku? Mimochodem „vysokorychlostní“ v USA je alespoň 25 Mb/s / 3 Mb/s.