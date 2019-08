 »  Sledujeme přípravy nových DAB+ vysílačů. Fotili jsme přímo na místě

Velkorysou instalaci těchto jednotek jsem objevil na lokalitě firmy RTI cz – Klatovy-Doubrava. Nad sebou jsou rozmístěny hned čtyři. Více jednotek nad sebou znamená zúžený vyzařovací svazek ve vertikální rovině. Vhodným nafázováním jednotlivých jednotek je pak možné svazek například naklopit do údolí. Pro stejný vyzářený výkon je s touto sestavou potřebný úměrně nižší výkon koncového stupně vysílače. Tam, kde je na stožáru dostatek místa, se jedná o ekonomické a zároveň samozřejmě ekologické řešení.

Nainstalovaná anténní jednotka firmy Kathrein s označením 7501029× je použita na dalších obdobných realizacích, kde je k dispozici nezastíněný trubkový nosič. Vyzařovací diagram má mírné potlačení ve směru za držák dipólů. V praxi se nasazuje všude tam, kde je požadavek na pokrytí do všech azimutů od vysílače.

Během podzimu by po letech signálového strádání mohl k dospělosti a smysluplnosti dospět i multiplex CRa DAB+ se solidním pokrytím Prahy a později i Plzně.

V mezičase se bohužel nezdařila koordinace vysílače Klínovec pro multiplex RTI cz DAB (5A), alespoň město Karlovy Vary a okolí tak pokryje stejný plánovaný kanál z lokality Sídliště. Klínovec se snad podaří vyřešit později, v dané oblasti by zajistil rozsáhlé pokrytí DAB+.

Z tehdy zmíněných vysílačů jich k dnešnímu dni už 16 obdrželo individuální oprávnění od Českého telekomunikačního úřadu. A to znamená, že jim běží půlroční lhůta pro spuštění. U dalších pěti se pravděpodobně čeká na vyjádření ze Slovenska, respektive z Polska. Potvrzeny už jsou z Německa.



Obdobná instalace před dokončením je k vidění rovněž v Plzni na Sylvánu.



Obě dvě dvě lokality jsou plánovány pro vysílání multiplexu RTI cz DAB i sítě ČRo DAB+. Dočkáme se jich v případě Českého rozhlasu dříve než na Vánoce 2019?

V průběhu první půlky měsíce srpna jsem měl možnost také navštívit lokality Českých Radiokomunikací plánované pro výkonné DAB+ vysílače: Brno-Kojál, Zlín-Tlustá hora a Jáchymov-Klínovec.



Na žádném z těchto vysílačů dosud nové antény pro DAB+ nainstalovány nebyly. Místo, kam nové anténní systémy přijdou, je však již patrné. Zpravidla budou na místě uvolněném po anténních systémech pro analogovou televizi v pásmu VHF pod tubusem nebo držákem anténních systémů pro DVB-T/2 v pásmu UHF.



Štědré instalace anténních systémů pro DAB+, které se v brzké době objeví na výše zmíněných lokalitách, je možné vidět na dalších velkých vysílačích Českých Radiokomunikací: Praha-Město a Buková hora.

Anténní systémy složené z anténních jednotek (K52305×), které mají dipóly před odraznou deskou, použité na vysílačích s širokou konstrukcí, využívají konfigurace jednotek do čtyřech světových stran. Jednotky nad sebou opět zužují výsledný vertikální svazek a umožňují svazek naklopit. Navíc je možné nerovnoměrným dělením výkonu pro jednotlivé směry, případně úplným vynecháním jednotek pro určitý směr, značně potlačit vyzařování do vybraných azimutů. A to jak díky parametrům anténních jednotek, tak díky přirozenému stínění konstrukcí věže.

