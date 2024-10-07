Podzimní průvodce mezinárodními streamovacími službami. Co na nich lidi láká?

S výjimkou Netflixu jsme v textu použili žebříčky popularity ze stránky Justwatch.com v české verzi, sestaveno v týdnu od 23. do 29. 9. 2024.
Amazon Prime Video
Platforma Prime Video amerického Amazonu nabízí jediný tarif za 79 Kč měsíčně, a to už velmi dlouhou dobu. Zůstává stále neměnný a nemáme informace o jakékoliv připravované změně.
Nadále zůstává vynikajícím zdrojem seriálů za nikterak vysoký poplatek. Nejpopulárnější obsah tvoří trojice seriálů: Prsteny moci ze světa Tolkienova Pána prstenů, v závěsu je Fallout, televizní zpracování herního postapo hitu, a následuje superhrdinská Banda. Teprve na čtvrtém místě naleznete první celovečerní film, kultovního Terminátora z roku 1984, na pátém jej následuje britský motoristický pořad Top Gear s úctyhodnými 33 sezónami.
Apple TV+
Samostatná streamovací služba hardwarového giganta z kalifornského Cupertina nabízí také jediný měsíční tarifní plán. Ten je ale oproti Prime Videu s poněkud vyšší cenovkou 199 Kč. Ani tady není aktuálně žádná změna na obzoru. Službu zde zmiňujeme pro úplnost, její tituly na základě exkluzivní smlouvy nabízí v ČR i služba Canal+.
Žebříček popularity vede špionážní seriál Slow Horses, za ním je postapokalyptické sci-fi Silo, třetí místo držela v době uzávěrky tohoto textu mysteriózní Temná hmota. V první pětici nejsledovanějších seriálů je ještě komediální Ted Lasso a drama Nedostatek důkazů (Presumed Innocent) z roku 2024. Na 16. místě aktuálního žebříčku lze nalézt Nadaci podle románů Issaca Asimova, natáčenou i v ČR. První místo filmového žebříčku drží Napoleon ve verzi roku 2023, kde jej zpodobňuje Joaquin Phoenix, následovaný Zabijáky rozkvetlého měsíce a Provokatéry (hrají Matt Damon a Cassey Affleck).
Canal+
Platforma francouzské skupiny Canal+ kromě licencovaného sportovního obsahu (třeba britské fotbalové Premier League) nabízí i tituly Apple TV, jak jsme psali výše. V nabídce služby lze také exkluzivně nalézt novou českou minisérii Dcera národa.
Momentálně má dva tarify předplatného, Canal+ za 239 Kč a Canal+ Komplet za 289 Kč (ten obsahuje i tituly Apple TV+). Na oba poskytuje slevu ve výši 50 % z ceny po dobu půl roku (při měsíčním předplatném). Při ročním předplatném je podobně u jiných poskytovatelů 12 měsíců za cenu 10, tedy dva měsíce zdarma.
A žebříček popularity? První místo je stejné jako u Apple+: seriál Slow Horses (na rozdíl od zdrojové platformy pouze v HD), potom Pluk mizerů (dramatizace vzniku britských SAS za 2. světové války) a seriál Silo. Čtvrté místo patří Temné hmotě, páté komediální sérii Ted Lasso. Filmový žebříček vede čtvrtý John Wick v hlavní roli s Keanu Reevesem, následovaný sci-fi dystopií Blade Runner 2049 a Napoleonem.
Disney+
První službou z našeho přehledu, která od podzimu zvyšuje cenu, je Disney+. Učiní tak ve dvou vlnách. Nejprve zdraží novým zákazníkům (od 17. října), poté i stávajícím (od 21. listopadu).
Tarif Premium z 239 Kč měsíčně (2390 Kč při roční úhradě) stoupá na 299 Kč měsíčně, respektive 2990 Kč ročně. Přibývá tarif s názvem Standard za 199 Kč měsíčně, respektive 1990 Kč ročně. Oproti vyššímu tarifu Premium uživatel výměnou za nižší cenu přichází o možnost sledování ve 4K UHD rozlišení a HDR (zde pouze 1080p a 5.1 audio).
Také na Disney+ se největší přízni těší seriály, s jedinou výjimkou, kterou je na osmém místě film Království Planeta opic (ve 4K, Dolby Vision a zvukem Dolby Atmos, české znění pouze s titulky). K seriálům: první místo drží nový Šógun z produkce FX, na druhém najdeme Jen vraždy v budově, třetí je starší drama Útěk z vězení (Prison Break). Těsně pod první pětkou se usadila Futurama. Simpsonovi jsou až sedmí, Mandaloriana hledejte na 12. místě.
Žebříček filmů vede již zmíněné Království Planeta opic, následované animákem V hlavě z produkce studia Pixar, na třetím místě první Deadpool. V první desítce naleznete i prvního Vetřelce Ridley Scotta, snímek Prometheus nebo Stmívání. Uživatelé si rádi připomínají také Gibsonovo Statečné srdce nebo Titanic. Oba tyto filmy jsou v první dvacítce.
Max (dříve HBO Max)
U této služby už přecenění proběhlo na jaře. S přeměnou na Max v květnu 2024 se cena základního tarifu zvýšila o 20 Kč (ze 199 Kč na 219 Kč). Také se ovšem objevil paušál označený jako Premium s měsíčním poplatkem 299 Kč a placené rozšíření v podobě balíčku Sport za 70 Kč měsíčně.
Po dobu letních olympijských her v Paříži byly přenosy dostupné všem uživatelům bez ohledu na druh předplatného, což službě přivedlo velice slušný počet uživatelů. Od té doby už žádné takové zvýhodnění není k dispozici, veškerý olympijský obsah však zůstává na platformě až do konce roku 2024. Tarif Standard dostává divák jako bonus, pokud si předplácí HBO prostřednictvím velkých operátorů jako O2 nebo Vodafone.
Žebříčku popularity na konci září vévodil mystery seriál Cesta ven (From), následovaný Tučňákem, novinkou z batmanovského univerza. V závěsu je Pluk mizerů, který je dostupný i ve službě Canal+. Před „rodinné stříbro“ HBO Rod draka (aktuálně 3 sezóny, ve 4K rozlišení) a Hru o trůny (všech osm sezón, ve 4K rozlišení) na místě pátém a šestém se vklínil první film Beetlejuice (čeština + HD rozlišení).
V seriálovém žebříčku je zajímavé šesté místo české minisérie Pustina. Mezi filmy je první už zmíněný Beetlejuice, následovaný tituly To se mi snad zdá v hlavní roli s Nicolasem Cagem, Krotitelé duchů: Říše ledu, Furiosa a Duna – část druhá. Těsně pod první pětkou skončila loňská komedie S tebou nikdy.
Netflix
Od září 2024 podražily všechny tři tarify nabízené na českém trhu (nejprve pro nové klienty, od 9. října také pro ostatní). Paušál Basic poskočil o 40 Kč na 239 Kč, oba vyšší tarify byly navýšeny o 60 Kč. Předplatné Standard tedy na 309 Kč (dříve 259 Kč) a nejvyšší tarif Premium na 379 Kč (dříve 319 Kč). Technické podmínky zůstaly zachovány.
Žebříčku sledovanosti filmů na konci září v České republice kraloval snímek Muž jménem Otto z roku 2022. Druhý byl loňský komediální horror Medvěd na koksu, třetí letošní české drama Jedna noc, následuje animák Sněžný kluk. Seriálovou hitparádu vede americké drama Monstra: Příběh Lylea a Erika Menendezových, následuje komediální romantika Tohle nikdo nechce, poté drama s Nicole Kidman Svatba roku a čtvrtá řada Emily in Paris. V první desítce zaujme ještě Wednesday, která se mezi nejsledovanějšími seriály drží už pětatřicet týdnů.
SkyShowtime
Jako první letos upravila své ceny platforma SkyShowtime, už v dubnu. Zavedla nový tarif Standard s reklamou, s měsíčním poplatkem 159 Kč. Původní Standard se aktuálně nazývá Standard Plus, je bez reklamy a nese cenovku 219 Kč (dříve 179 Kč). Zájem předplatitelů mělo povzbudit několik časově omezených akcí, teď jsou oba tarify nabízeny za ceníkové sazby.
První pětku souborného žebříčku sledovanosti ovládají čtyři divácky velmi úspěšné seriály a jeden veleúspěšný filmový megahit. První místo – Sylvester Stallone v dramatu Tulsa King. Předběhl zabijáka a kriminalistu v jedné osobě Dextera i dobový seriál Yellowstone. Čtvrté místo ukořistil Star Trek: Discovery, kde se divák ocitá deset let před érou slavného kapitána Federace Kirka. Páté místo souborného (a zároveň první místo filmového) žebříčku patřilo v závěru září Oppenheimerovi. Tento oceňovaný snímek ovšem nabízí pouze v HD rozlišení, protože služba doteď nepodporuje Ultra HD.
Oppenheimera následují Protivný sprostý holky (verze 2024), britské drama ’71, Gladiátor a Dobrý Will Hunting. Zmíníme si ještě na službě končící Twister verze 1996 s Helen Hunt a Billem Paxtonem (9.), první Mission: Impossible, kde si zahrála i Praha (13.) nebo Bayovy Transformers (15.).