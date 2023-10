Otestovali jsme Prime Video. Dáte šanci streamovací službě od Amazonu?

Podle typu a modelu zařízení je u pořadů dostupné rozlišení HD, Full HD, nebo 4K Ultra HD. Podobně je to se zvukovou stopou, v závislosti na zařízení a pořadu je dostupný až prostorový zvuk 5.1.

Katalog filmů a seriálů kombinuje nakoupené pořady s vlastní tvorbou pod značkou Amazon Original. I u nás měl mimořádný ohlas seriál Pán prstenů: Prsteny moci, příznivé hodnocení má drama Jack Reacher natočené podle knihy Jatka od Lee Childa, s alternativní historií si pohrává seriál Muž z vysokého zámku. Fanoušci motorismu sledují show The Grand Tour, v jejíž aktuální páté sezoně se Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May mimo jiné vydali „do střední Evropy na výlet, který ještě nikdy nikoho nenapadl“. A po třech desítkách let se díky Prime Video vrátila soutěž Takešiho hrad.

Uživatelské prostředí

Hlavní stránka služby je kompletně v češtině a stejně jako u naprosté většiny streamovacích služeb je složena z horizontálních dlaždic, proložených velkoplošnými upoutávkami na pořady. Tyto upoutávky jsou také aktivní, dostanete se přes ně na kartu pořadu, nebo ho přímo můžete přehrát.

V horní části je menu služby. Menu je plovoucí, umístěné ve vrstvě nad nabídkou (vždy nahoře) a můžete z něj vstoupit do těchto sekcí: Domů, Filmy, Televizní pořady, Kategorie (po přejetí myší vyvoláte kontextový seznam), Moje věci (zde jsou ukládány stažené tituly), Vyhledávání (označené jen piktogramem lupy) a na závěr menu správy uživatelského účtu, opět s kontextovým seznamem položek.

Pokud nemáte už předem jasno, jaký film nebo seriál chcete sledovat, může vás inspirovat lišta s doporučenými tituly (střídá se v ní 14 titulů), nabídka Doporučené filmy nebo žebříček Nejsledovanějších 10 titulů v České republice. Po přejetí myší se objeví detailní popis pořadu ve větším plovoucím okně.

Následuje nabídka exkluzivních pořadů a titulů Amazon Original, oproti běžné nabídce titulů jde o vertikální dlaždice o dvojnásobné velikosti, které se opět po přejetí myší změní do většího okna s podrobnostmi.

Dále se posunete na rozcestník s kategoriemi pořadů, seznam rozkoukaných filmů anebo nabídky s výběry filmů a seriálů podle různých žánrů. V nabídce Prime Video je i zvláštní sekce věnovaná indickým filmům a pořadům.

Detailní karty pořadů

Informační stránky pořadů nabízejí mnoho informací. Nejlépe je to vidět u seriálů, jako například Pán prstenů: Prsteny moci. V hlavním popisku se dočtete krátký souhrn děje, k tomu hodnocení načítané z databáze IMDb, rok uvedení, počet epizod, přístupnost (zde 13+) a základní technické informace. Na první pohled tedy vidíte, v jakém rozlišení si pořad můžete pustit (zde Ultra HD), jestli je dostupná funkce zvukového popisu pro nevidomé a slabozraké (AD), zda jsou k dispozici titulky apod.

Pořad můžete z karty přehrát, uložit do seznamu k pozdějšímu přehrání, spustit upoutávku, stáhnout obsah offline (na podporovaných zařízeních) a uspořádat společné sledování s dalšími uživateli („video party“). Můžete také učit Prime Video, jaké pořady vám má nabízet – k tomu slouží tlačítka To se mi líbí / To není pro mě.

U seriálů dále uvidíte seznam epizod (s krátkým popisem děje), pod odkazem „Doplňky“ naleznete různá bonusová videa nebo další upoutávky, odkaz „Související“ nabídne další relevantní tituly (v tomto případě tedy filmové série Pán prstenů a Hobit).

Pokud je vidět odkaz „Prozkoumat“ (bývá obvykle součástí karty seriálu), objevíte v něm podrobné dodatečné materiály. Podrobný popis děje, postav, lokací, artefaktů, zařízení atd., prostě vše, co si divák/fanoušek zvoleného seriálu žádá. Vše opět v české lokalizaci. Je tomu tak nejen u Prstenů moci, ale třeba také u seriálu Kolo času.

Poslední sekce nazvaná „Podrobnosti“ vypisuje všechny důležité údaje o dostupných zvukových stopách, titulcích a odkazy na vyhledávání podle režie nebo produkce. U nových titulů bývá jak česká zvuková stopa, tak titulky, u starších pořadů jsou většinou dostupné pouze české titulky. I tak se může nabídka velmi dobře srovnávat s dostupností na DVD/Blu-Ray discích: na Prime Video je zastoupeno 32 jazyků + 3 anglické nabídky pro zvukový popis, k tomu 41 verzí titulků (včetně dialektů).

U filmů je rozsah informací úměrný stáří snímku. O něco větší porci informací obdržíte u titulů z let 2022/2023 než u kultovky z roku 1975, jakou jsou první Čelisti Stevena Spielberga. Základní popis ale zůstává stejný jako u seriálů, tedy krátký souhrn děje, hodnocení IMDb, rok uvedení, přístupnost (zde 13+) a základní technické informace. V některých případech je dostupná také upoutávka na zvolený titul, žádné další bonusy zde ale neočekávejte.

V katalogu můžete někdy najít i dvě rozdílné verze téhož filmu, které se mohou lišit počtem jazykových stop a titulků. Namátkou zmiňuji Hříšný tanec (Dirty Dancing), který je v nabídce jak s českými titulky, tak ve verzi bez nich a má odlišné jazykové stopy. Jedna z karet je v české lokalizaci, druhá s anglickým popiskem.

Hříšný tanec v Prime Video poprvé… Autor: Petr Faistauer

… a podruhé. Autor: Petr Faistauer

Můžete se setkat i s kombinací, kdy je úvodní dlaždice s anglickým popiskem a následná karta již v české lokalizaci (namátkou film Bez výčitek ze světa Jacka Ryana).

Funkce X-Ray

Specialitou Prime Video je interaktivní funkce X-Ray, která je dostupná jako bonus u mnoha pořadů. Pokud ji zapnete, objeví se ve vrstvě nad přehrávaným filmem. Přímo z obrazovky se prokliknete na profily herců, dozvíte se, jaká skladba hraje ve scéně, můžete vyvolat zajímavosti z natáčení anebo u některých pořadů i nakupovat zboží pro fanoušky.

Na desktopu se menu funkce X-Ray nachází v levém horním rohu přehrávače. Funkce je vypínatelná, buď zcela (šipka vedle názvu směřuje dolů), nebo minimalizovaná (šipka vedle názvu směřuje nahoru), kdy se pod názvem X-Ray objevuje aktuální obsazení, případně zajímavosti. Do kompletní nabídky funkce X-Ray lze vstoupit kliknutím na odkaz „Zobrazit vše“, umístěný vedle názvu. Objeví se vrstva přes běžící titul s vlastním menu ovládání.

Při procházení obsahu X-Ray je přehrávání pozastaveno. Funkce je k dispozici pouze v přehrávači a ukončí se současně s ním. Ve vybraných zemích (podle licenčních omezení) jsou funkce X-Ray dostupné i ve sportovních přenosech, například v Itálii pro fotbalovou Ligu mistrů UEFA.

Přehrávač

Okno přehrávače v desktopové variantě nabízí vstup do funkce X-Ray, dále zobrazuje název titulu a menu nastavení přehrávače (titulky a zvuk, možnosti, ovládání hlasitosti, přepnutí na fullscreen, zavření okna přehrávače).

Při dolním okraji je časová osa s označením pozice v titulu, a pokud přidržíte myš na ose, ukáže se malý náhled zvoleného místa. Pod časovou osou vlevo jsou časové údaje (aktuální/celkový čas), vpravo (u seriálů) přechod do další epizody.

Autor: Petr Faistauer

A co děti? Mají na co koukat?

U dětských seriálových titulů, nabízených pod hlavičkou Amazon Original, nalezneme sice podrobnější popis a detailně rozpracované přehledy epizod, nikoliv však českou lokalizaci. A to jak popisu nebo titulů samotných, tak upoutávek, pokud jsou dostupné. V nabídce naleznete kupříkladu dvě sezóny animovaného seriálu Kung Fu Panda – Tlapky osudu (zpracováno včetně bonusové X-Ray funkce a krátkého dokumentu z natáčení).

Mezi dětskými tituly jsou i ty pro starší děti, třeba Shrek nebo Angry Birds ve filmu (v tomto případě s českým dabingem i titulky a funkcí X-Ray). Ovládací menu je ve zjednodušené podobě, obvykle obsahuje tlačítka Přehrát / Upoutávka (pokud je dostupná) / Přidat do seznamu / Stáhnout / Sdílet. Nejsou zde tlačítka pro hodnocení ani možnost pořádat videoparty.

Prime Video nabízí funkci X-Ray i pro dětské diváky. Ti tam naleznou prakticky totéž co dospělí, tedy přehled scén, obsazení nebo bonusový materiál. Informace se ale striktně drží nastaveného ratingu.

Nečekaná změna

Ačkoliv jsem Prime Video testoval v Česku, po několika dnech testování mě zcela neočekávaně přepojila na britskou verzi. Většina nastavení, profily i sledované tituly zůstaly zachovány, ale zmizel seznam filmů uložených k pozdějšímu sledování. Obsah s licencí pro ČR bylo možné spustit. Oproti české verzi se v hlavním menu navíc objevil odkaz „Store“ s volbami Buy/Rent. Zároveň se otevřela nabídka služby Freevee, která je plně propojena s nabídkou Prime Video. Stejně tak byl z hlavní nabídky Prime dostupný i partnerský obsah jako Paramount+, Lionsgate+ nebo BritBox. Po odhlášení a novém přihlášení znovu naběhla verze pro český trh.





S technickými kiksy jsem se setkal už při registraci do služby. Server tvrdil, že už jeden účet s mým e-mailem existuje, přestože to byl e-mail používaný jen pro testování různých služeb – a na Amazonu tato adresa ještě použita nebyla. Dostal jsem se do začarovaného kruhu neúspěšného přihlašovaní, odmítání kódu OTP a restartů služby. V této fázi nelze ani požádat o technickou pomoc, ta je totiž dostupná až po přihlášení.

Nakonec jsem tedy použil zcela novou sadu e-mailu a hesla. Tentokráte proběhlo vše rychle a bez problémů. Služba vás také neupozorní, že pokud vyhodnotí vaše zařízení a prohlížeč jako nedůvěryhodné, může požadovat dvouúrovňové ověřování prostřednictvím SMS kódu anebo externí aplikace.

Závěrem

Služba Prime Video může bez problémů plnit roli hlavního zábavního centra pro celou rodinu (znalosti cizího jazyka jsou výhodou, nikoliv podmínkou), nebo doplňku k některé službě poskytované českými operátory. Jak ukázalo náhodné přepnutí do britské verze, nabídka služby je v cizině podstatně rozsáhlejší. Ale také v lokalizované podobě je Prime Video velmi dobrým zdrojem seriálů (na které je zde kladen hlavní důraz) i filmů, a to jak těch evropských, tak hollywoodských blockbusterů.

Podobně jako konkurence se také Amazon přiklání k zavedení tarifu s reklamou. Pro český trh však o tomto kroku zatím neuvažuje. Od začátku roku 2024 bude v přehrávaných pořadech ve Velké Británii, USA, Kanadě a Německu zobrazován určitý počet reklamních spotů. Pro americké uživatele služby bude zároveň zaveden nový tarif bez reklamy za doplatek 2,99 USD ke stávajícímu předplatnému. Později téhož roku společnost počítá se zavedením reklamy ve Francii, Itálii, Španělsku a dalších zemích, rovněž také se zavedením tarifu bez reklamy v dalších státech.