Prázdniny mimo EU už nevyjdou v roamingu na statisíce, operátoři pod vlivem nadnárodních eSIM zlevnili

Otázku nákladů za prázdninový roaming musejí bohužel řešit i v roce 2024 všichni cestovatelé do jiných než evropských zemí, lépe řečeno zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Ten totiž vedle členských států EU zahrnuje i Island, Lichtenštejnsko a Norsko. V Sedmadvacítce a těchto třech vyjmenovaných zemích už devět let platí princip Roam like at home (RLAH), což znamená, že na roamingu z těchto států si na vás tuzemští operátoři už kapsu tak jako dřív nenamastí.

Pokud se tak se svým telefonem ocitnete v prostoru s evropskou regulací, nezaplatíte nic za příchozí hovory a za ty odchozí, data a esemesky jen právě tolik, co v tuzemsku. Smutnou pravdou zůstává, že spojení na stejnou vzdálenost, tedy do cizího státu, ale s tamním číslem bez roamingu, je mezinárodním hovorem, u něhož si každý z operátorů může zvolit tarifikaci podle libosti. Podobně i v roamingu v zemích mimo působnost RLAH je to na rozhodnutí operátora, kolik za roamingový provoz naúčtuje.

Kde chybí regulace, tam mají operátoři Klondike

Zrádnost tohoto nejednotného přístupu lze ilustrovat na příkladu dvou zemí: Velké Británie a Švýcarska. Ani jedna z nich členem EHP aktuálně není (Velká Británie svým vystoupením z EU o členství přišla a striktně neutrální Švýcarsko jím nikdy nebylo). Přesto Británie u všech tří našich síťových operátorů zůstává v zóně 1, což je prakticky to samé, jako by k brexitu nikdy nedošlo. Princip RLAH tam platí dál.

Naproti tomu Švýcarsko, ač je geograficky našim hranicím blíž, spadá do zóny 2. Odchozí volání odsud za méně než 30 korun za minutu nepořídíte u žádného z „velké trojky“. Nejdráž vychází O2 se 42,35 Kč/min. u odchozích a 24,20 Kč/min. u příchozích hovorů. 35 Kč za minutu odchozího a 18 za minutu příchozího hovoru ve Švýcarsku zaplatíte u T-Mobile a Vodafone si za to samé naúčtuje 30,52 Kč, resp. 17,81 Kč.





Roaming ve Švýcarsku a Turecku O2 T-Mobile Vodafone Odchozí hovor (za min.) 42,35 Kč 35 Kč 30,52 Kč Příchozí hovor (za min.) 24,20 Kč 18 Kč 17,81 Kč Odeslaná SMS 12,10 Kč 9,60 Kč 9,68 Kč Odeslaná MMS 9,60 Kč 16,60 Kč 11,50 Kč

Stejné ceny v roamingu čekají cestovatele do turisticky oblíbeného Turecka. Naproti tomu u Monaka je situace složitější. Pro T-Mobile a O2 se jedná o zónu 2, a jejich zákazníci tedy platí za roaming to samé jako v případě Švýcarska. Vodafone ale Monako řadí do zóny 1 a aplikuje na něj princip RLAH, tedy žádné roamingové příplatky navíc si neúčtuje.

I v Evropě se ale můžeme setkat se zeměmi zařazenými v cenících všech tří operátorů do nejdražší roamingové zóny 3. Řeč je o Gruzii a Ázerbájdžánu. Minuta volání tu tarifikací připomíná hovory na linky s prémiovým obsahem.

Roaming v Gruzii a Ázerbájdžánu O2 T-Mobile Vodafone Odchozí hovor (za min.) 66,55 Kč 69 Kč 61,01 Kč Příchozí hovor (za min.) 54,45 Kč 49 Kč 35,59 Kč Odeslaná SMS 12,10 Kč 14,60 Kč 14,52 Kč Odeslaná MMS 9,60 Kč 21,60 Kč 11,50 Kč

Data v roamingu zlevňují balíčky

Kde se však ledy oproti loňsku přeci jen trochu hnuly, to jsou ceny za data. Ještě loni tuzemským operátorům nedělalo problém v roamingu účtovat datová spojení po jednotlivých megabajtech, a to z některých zemí v částkách v řádu stokorun.

V základních tarifech tak bylo ze zemí v zóně 3 možné za 1 GB zaplatit klidně i přes 300 tisíc korun. Aby to bylo ještě nepřehlednější, každý z operátorů má rozřazení světových států do těchto zón odlišné. Takže například u T-Mobilu se v této kategorii ocitlo i turisticky oblíbené Tunisko nebo Austrálie. Dále sem spadá velká část Jižní Ameriky i populární destinace jako Thajsko nebo Spojené arabské emiráty. Bylo tedy vcelku logické, že to první, co cestovatelé do těchto států hned po příletu řešili, byl nákup místní SIM karty. Tím se ale povětšinou (a bez telefonu podporujícího více SIM prakticky vždy) připravili o možnost být k zastižení na svém zaběhnutém domácím čísle.

Přinejmenším u dvou operátorů z české „velké trojky“ přináší letošní léto příjemnou změnu. Stejný objem dat vyjde na částky o dva řády nižší. Změnu přístupu odstartoval T-Mobile, když začal nabízet roamingové datové balíčky. Pro ně svět rozdělil na tři zóny: A, B a C. Pozor, toto dělení se nekryje se zónovým rozdělením pro hlasové hovory a SMSky.





Takže zatímco Thajsko pro účtování hovorů spadá do nejdražší zóny 3, u dat se zařadilo do nejlevnější zóny A. Datové balíčky lze u T-Mobilu sehnat ve dvou variantách, v objemu 1 GB a 2 GB, mají jasný FUP a po jeho vyčerpání se čerpání dat zastaví. Tyto balíčky lze aktivovat opakovaně. Menší vyjde v zóně A na 199 Kč, za 2 GB zaplatíte 379 Kč.

Datové balíčky T-Mobile

1 GB

2 GB

Zóna A

199 Kč

379 Kč

Zóna B

259 Kč

485 Kč

Zóna C

699 Kč

1279 Kč

I za nejdražší 2 GB balíček v zóně C zaplatíte 1279 Kč, což sice není málo, ale pro většinu rekreantů to nebude důvodem k vyhlášení osobního bankrotu jako během loňských prázdnin. Do datové zóny C spadají například Spojené arabské emiráty. Použijme je jako srovnávací destinaci pro nabídky i zbývajících operátorů.

Zůstávají překombinované a nepřehledné nabídky

Vodafone vedle stále platného základního tarifu, kde datování z Emirátů je dál účtované po jednotlivých megabajtech a vyjde na 302,50 Kč/MB, používá také systém datových balíčků. Jsou ale mnohem komplikovanější. Liší se podle toho, jestli platí jen jeden den, nebo je lze čerpat až celý měsíc. U připojení na den jsou to balíčky s objemem 50 MB za 369 korun. Anebo lze čerpat celý měsíc celkem 150 MB za 1492 korun. O něco výhodněji vychází datové balíčky speciálně pro byznysové zákazníky s firemní rámcovou smlouvou. Do této zóny jsou Emiráty také zařazené a 1 GB tam vyjde na 2398 korun a lze ho čerpat celý měsíc.

Vedle toho ještě Vodafone nabízí tarif Roaming na den, kde 500 MB vyjde na 199 Kč. Dá se použít pro vybrané země zóny 2 a 3 a zahrnuje i neomezené volání a SMS a příchozí hovory zdarma.

O2 roamingové datové balíčky nenabízí a dál čerpání dat účtuje po jednotlivých megabajtech. Ceny jsou však o poznání příznivější než v předchozích letech. Nejsou to už stovky korun, ale „jen“ 3,90 Kč/MB, tedy 3900 Kč/GB.

Příchod konkurence mění přístup

Nelze podezírat tuzemské operátory z toho, že by si nechali ujít byť jedinou příležitost, jak své rozpočty obohatit o to, co jim silná poptávka, chybějící regulace a nedostatek konkurence dovolí. A právě třetí zmíněný faktor je tím, který spustil malou revoluci v roamingových datových službách. Nadnárodní virtuální operátoři se s jejich nabídkou eSIM, zahrnující buď jednu konkrétní zemi, celý region, nebo světadíl, stali pomyslným gamechangerem.

Fungují tím způsobem, že v cílových destinacích mají nasmlouvané velkoobchodní kontrakty na data za takových podmínek, na které se běžný český zákazník nemá šanci dostat. Část z tohoto roamingového trhu v exotičtějších destinacích se nedávno rozhodla ukousnout i banka Revolut. Základem úspěchu těchto služeb je jednoduchá aplikace, kde lze doslova na pár kliknutí data pro cílovou zemi prázdninových cest objednat a zaplatit.

Nejsou ale pro každého. Aby bylo možné tyto nabídky virtuálů s eSIM využít, je potřeba mít mobil, který tuto ryze elektronickou podobu SIM karet podporuje, nebo mít rozšiřující modul, který chybějící podporu překlene. Jedná se o speciální fyzickou SIM kartu, která přes aplikaci umožní stahovat eSIM jako u telefonu s příslušnou hardwarovou výbavou.

Podrobné srovnání jednotlivých roamingových nabídek služeb virtuálních operátorů i jejich podmínek přineseme brzy v samostatném článku.

