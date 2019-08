 »  Příběhy českých zločinů jsou jedinou opravdovou podzimní novinkou na Nově

Oblíbené, divácky vděčné, osvědčené, nesmrtelné… Takovými slovy popsala televize Nova v oficiálních materiálech pořady ve své podzimní nabídce. Jinými slovy, od pondělí do neděle poběží všechno v zajetých kolejích. Stabilní formáty přinášejí Nově dostatečně dobrá čísla, a nemá tedy důvod je nahrazovat. Natáčí jen jejich premiérová pokračování.

Platí to jak o pondělním krimiseriálu Specialisté (nové díly od 26. srpna), tak o úterní a čtvrteční Ordinaci v růžové zahradě 2 (premiérová řada začne 27. srpna). Patnáctou sezonu zahájí už 19. srpna denní seriál Ulice, stálicí je rovněž středeční reality show Výměna manželek. V Ulici, Ordinaci i ve Specialistech se objeví nové postavy. Kdo si chce navíc celou Ordinaci připomenout od první řady, bude mít šanci na stanici Nova Gold.

Po Výměně manželek bude vždy ve středu od půl desáté večer pokračovat dokumentární reality show Malé lásky z českých porodních sálů, předporodních pokojů a chodeb. Diváci tedy budou znovu svědky, jak přijde na svět několik desítek dětí. Natáčelo se opět na gynekologicko-porodnické klinice v Plzni. K porodu před kamerami tentokrát svolila i přímo jedna z porodních asistentek plzeňské gynekologie. Štáb využíval 35 téměř skrytých kamer.

V pátek budou české a zahraniční filmy – komedie Dvě nevěsty a jedna svatba, LOVEní nebo Věčně tvá nevěrná, kriminální drama Miss Hanoi, americké snímky Dunkerk, Warcraft: První střet, Kong: Ostrov lebek, Loupež ve velkém stylu nebo animák Já, padouch. Nova koupila práva i na uvedení filmové verze erotické ságy Padesát odstínů šedi.

Ani víkendové taháky nejsou žádné překvapení. Jak už bylo oznámeno dříve, sobotní prime time obsadí šestá řada show Tvoje tvář má známý hlas. Letošní osmičku soutěžících celebrit tvoří Zuzana Norisová, Roman Zach, Debbi Kalová, Robert Urban, Kateřina Brožová, Ján Jackuliak, Kateřina Marie Fialová a Marek Lambora. Kreativní producentka Simona Matásková údajně posoudila při castingu schopnosti tří stovek osobností. Moderátorem zůstává Ondřej Sokol, v jednom z dílů se má jako host objevit kuchař Zdeněk Pohlreich. Premiéra nové sezony bude 7. září. Po odvysílání každého dílu naváže na webu Novy pořad ze zákulisí nazvaný Face Story.

V neděli 1. září začne třetí sezona kriminálky Policie Modrava. Jak název napovídá, jde o případy ze Šumavy. Seriál se natáčel loni po dobu více než čtyř měsíců, od června do poloviny října. „Celkem to bylo 96 natáčecích dní. Pak jsem se přesunul do Prahy, do střižny. Skončil jsem začátkem března 2019,“ prohlásil režisér a spoluautor scénáře Jaroslav Soukup. Nova divákům nabídne posledních osm premiérových příběhů, které napsal s Miroslavem Vaicem. „Byla to tvrdá práce, protože už mi docházely vhodné náměty. Ale myslím si, že se nám to podařilo. Máme osm zajímavých příběhů, kolem kterých se vine vedlejší linie vztahů. Je v nich humor, tajemství, lidskost i šumavská příroda. To je mix, na který se lidé rádi dívají,“ dodal Soukup.

Po Modravě dojde na jedinou úplnou novinku – novinář Janek Kroupa postupně odkryje pozadí reálných českých kriminálních případů v pořadu Příběhy českých zločinů. Před kamerou vystoupí přeživší oběti i příbuzní těch, kteří už mluvit nemohou. Fakta k hraným sekvencím dodají vyšetřovatelé a soudní lékaři. „Jsou to živé a skutečné detektivní příběhy, jež vyprávějí lidé, kteří je skutečně zažili, a zároveň je vyprávíme my jako filmovou detektivku,“ přiblížil Kroupa nový formát, který bude v nedělním slotu předcházet publicistickým Střepinám. „Diváci uvidí příběhy nejrůznějších detektivek, ať už případ, který se podařilo vyřešit za den, nebo případ, který se podařilo uzavřít až po 16 letech,“ doplnil. Jedním z námětů byla například kauza heparinového vraha, nemocničního ošetřovatele odsouzeného za sedm vražd a deseti pokusů o vraždu. Kroupa ji odvypráví z pohledu lékaře, který na vraždy přišel. Premiéra je v plánu na 1. září od 21.30.

Mimo zmíněných pořadů pokračuje osvědčená publicistika v podobě cestovatelského Koření, self proma Volejte Novu, magazínu zajímavostí Víkend nebo reportáží ze světa celebrit Život ve hvězdách.



Autor: TV Nova

Placená sportovní stanice Nova Sport 1 bude lákat na přenosy zápasů kanadsko-americké NHL, kterých nabídne až 15 týdně. Chybět nebude ani ten říjnový v Praze. V programu zůstávají utkání Evropské ligy UEFA, naopak poprvé stanice koupila práva na závěrečnou fázi nejvyšší profesionální fotbalové ligy v USA a Kanadě MLS. V plánu je Mistrovství světa silničních motocyklů, Mistrovství České republiky v rallye a Světová série v extrémních skocích do vody s Čechem Michalem Navrátilem. České zástupkyně bude mít také Světová série plážového volejbalu.

Nova Sport 2 přiláká fanoušky basketbalové NBA, francouzské fotbalové Ligue 1 nebo anglického Carabao Cupu. Na programu budou opět šipkové turnaje PDC včetně mistrovství světa na přelomu roku. Bojové sporty zastupují galavečery UFC.