 »  Připojená auta jsou noční můrou pro soukromí, Chromu je deset let a 8K televize jsou tu

Aerolinka British Airways byla hacknuta, unikly údaje o 380 000 platebních kartách. Může být mezi nimi i ta vaše. Stačí, abyste použili web či mobilní aplikaci BA mezi 21. srpnem a 5. zářím. Této informaci můžete (a nemusíte věřit), stejně jako tomu, že hackeři prý nedostali čísla pasů. Viz Customer data theft.

Americký prezident Donald Trump byl soudem přinucen odblokovat na Twitteru uživatele, které blokoval. Soud o tom přitom rozhodl už v květnu, k dalším odblokováním ale došlo až nyní. Viz Trump unblocks more Twitter users after U.S. court ruling. Na tom celém je zajímavé, že Trump nesmí blokovat uživatele, protože jeho účet je veřejné fórum a v rámci Prvního dodatku platí právo na svobodný projev. Je vám asi jasné, že Trump dělá totéž co Okamura, prostě bezhlavě blokuje všechno, co se mu nelíbí, a zejména každého, kdo ho kritizuje.

Velmi populární Mac antimalware Adware Doctor posílal data uživatelů kamsi do Číny. Apple ho z Mac App Store odstranil, ale otázky zůstávají. Mimo jiné i to, proč Apple ignoroval oznámení o závažném narušování soukromí uživatelů (a podmínek App Store). Viz A Popular Mac App That Sent Users' Browsing History To China Has Been Removed a A Deceitful ‚Doctor‘ in the Mac App Store.

TELEgraficky

Web Design Museum ■ Flux capacitor, jo! ■ Mynewsdesks koupil Mention ■ Firefox 62 je venku ■ Google Optimize dostupné zdarma ■ Po 24 letech konečně plně dokončen Doom II ■ Android Pie v nedohlednu ■ Tohle vypadá na dost dobrý kousek

WEBDESIGN, INTERNET

Běhá po socnetech a webu a tváří se jako poslední fotka od sondy Cassini. Není, samozřejmě. Je to prostě fake. Viz This Photo Claiming to be ‚Cassini's Last Image‘ is Totally Fake, kde zjistíte jak vypadá a také to, že jde o počítačově generovanou fotku přímo od NASA. Navíc pochází z dubna 2017.

Paměťové nároky webových aplikací? Občas k neuvěření. Užitečný pohled najdete na your-web-app-is-bloated.

Google AMP může jít do pekla. Další polemický článek věnující se kontroverzí snaze Googlu předefinovat HTML a web viz Google AMP Can Go To Hell. Jedna podstatná věc je hned na počátku: odmítněte snahu Googlu změnit způsob, jak se budují weby, na jejich pokřivené HTML označené jako AMP.

Který publikační systém (CMS) funguje nejlépe pro vyhledávání od Googlu? Tohle (Which CMS platforms perform best on Google? – What I discovered by crawling one million websites) je hodně užitečná a rozsáhlá analýza. Nečekejte jasnou odpověď „tenhle je nejlepší“, dostanete ale množství velmi cenných údajů. Ve skutečnosti vlastně i o tom, jak špatně či dobře tvoří weby jejich tvůrci.

SOFTWARE

Chromu je deset let, přitom vám může připadat jako nedávno, když se objevila první verze. To byla doba, kdy to vypadalo, že Internet Explorer pevně ovládá veškeré brouzdání. A že má Mozilla před sebou velkou budoucnost. Ten první je už minulostí, ten druhý (Firefox) zažívá důstojný a povedený návrat. To desáté výročí mimochodem připadlo na 2. září.