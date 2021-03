Problém zvaný NFT, ransomware na zranitelných Exchange serverech a dvacet let Mac OS X

Non-fungible token (NFT) prodaný za 69 milionů dolarů (už) vlastně neexistuje. Nenajdete u něj autora, ani název díla, nakonec ani vlastní dílo. Vítejte do světa NFT, kde za obrovské (ne)existující peníze kupujete (ne)existující (ne)věc. Celé je to založené na tom, že si vlastně koupíte odkaz, který kdykoliv může přestat existovat. Nebo prostě může ukazovat někam zcela jinam. Pomoc NFT hledá u IPFS, ale ani tam nejsou uložené informace věčné. A aby toho nebylo málo, chytré smlouvy spojené s NFT žádné smluvní podmínky ve skutečnosti neobsahují. Ty musíte hledat někde v aukční síni, která prodej NFT zprostředkovala.

Nečekaný vývoj kolem NFT. Muž z New York City prodává prdy za 85 dolarů. Hodnotově je to v zásadě stejné jako ostatní NFT. Co koupíte, můžete vidět (pardon, slyšet) na One Calendar Year of Recorded Farts a koupit na Year of Farts.

Univerzitní vědci by rádi studovali reklamu na Facebooku. Ten jim to znemožňuje. Nejenom tím, že odmítá poskytovat data a znemožňuje jejich opatřování, ale i zapojením právníků a odvoláváním se na vše, co jde, včetně GDPR. Přitom nejde o nic jiného než získávání dat o reklamách, které běží na Facebooku. Dlouhé čtení v Platforms vs. PhDs: How tech giants court and crush the people who study them.

Koupil si levný iPhone na e-shopu, přišel mu kávový stolek ve tvaru iPhonu. Skoro se tomu nechce věřit, ale fotografie ukazují ve skutečnosti velmi zdařilý stolek.

TELEgraficky

WeWork míří do filmu ■ A taky Godzilla vs. Kong ■ GitLab 13.10 je venku ■ RIP Cortana ■ Gnome 40 (ve Fedora 34 Beta) ■ Disney+ zdraží ■ Apple Pages, Numbers, Keynote nově ve verzi 11 ■ Jak zakázat Slac Connect ■ Emacs 27.2 ■ Semrush na burze ■ Apple opravil rozbité Zkratky ■ Alan Turing na £50 bankovce

WEBDESIGN, INTERNET

YouTube pozastavilo monetizaci kanálů Davida Dobrika. Aféra okolo obvinění ze znásilnění se táhne už prakticky třetí týden a má postupně další a další dopady na hvězdu sociálních sítí slovenského původu. Stejně tak je pozastavena monetizace kanálu jeho kolegy Durta Doma. Stop platí pro kanály David Dobrik, David Dobrik Too, Views a osobní kanál Durta Doma.

Spotify by mělo předstihnout Apple v počtu posluchačů podcastů už tento rok. V dalších letech bude Spotify růst podstatně rychleji než Apple.

Yahoo se možná vrátí jako Yahoo+. Verizon vše, co může, rebranduje na Yahoo a chystá model předplatného Yahoo+. Mimo jiné i třeba jako Yahoo Mail Plus, Yahoo Finance Plus a další.

HARDWARE

Apple HomePod Mini obsahuje čidlo na měření teploty a vlhkosti vzduchu. Prozatím není pro uživatele přístupné, ale napovídá to, že by se Apple mohl chtít posunout o kousek dál v užitečných zařízeních pro chytrou domácnost. Objevil to iFixit a více najdete v Apple’s HomePod Mini Has a Secret Sensor Waiting to Be Switched On. Teď jen doufat, že to v Bloombergu pochopili a mají správně.

SOFTWARE

Chrome nově umí audio i video, které hraje v prohlížeči, opatřit titulky. Stačí zapnout Živý přepis / Live Caption v Nastavení/Settings−>Acce­sibility/Usnadění. Vyzkoušet to můžete třeba na YouTube a titulky se budou objevovat ve spodní části obrazovky (počet řádků můžete zvětšit). Angličtina bude fungovat skvěle, jiné jazyky budou překládány do angličtiny a výsledky moc dobré nejsou. S češtinou si občas užijete legraci, ale většinu času se nic ukazovat nebude. Narazíte i na jednu obtěžující vlastnost: krade to fokus zpět na překryvné okno s titulky.

Slack spustil Slack Connect DM. Kdokoliv může poslat zprávu komukoliv se Slackem, napříč organizacemi. Brzy i pro ty, co Slack používají zdarma. Slack si od toho slibuje, že různé organizace nebudou muset budovat otevřené kanály pro vzájemnou komunikaci, ale budou si moci posílat přímé (a soukromé) zprávy. Gizmodo k tomu říká, že Slack Is About to Become a Nightmare. Ale můžete to brát i tak, že ten e-mail, proti kterému Slack bojoval, se vlastně poněkud do Slacku vrací.

Mac OS X slaví dvacet let. V From Aqua to Catalina: The evolution of Mac OS X je dobré a dlouhé čtení o historii. Zjistíte tam, že předchůdcem byl Rhapsody, software napsaný pro NextStep. Další pohled v 20 Years Later: How the Mac OS X Public Beta Saved the Mac.

Redesign Spotify se bude týkat i desktopové verze, a to jak aplikace, tak webu.

32 nejužitečnějších příkladů použití Nmap pro správce Linuxových systémů a sítí. Tohle si dejte do oblíbených a pravidelně čerpejte.

MARKETING A KOMUNIKACE

David Dobrik opustil Dispo, aplikaci/platformu, kterou založil. S Dispo se ale také rozloučili Spark Capital. Důvodem je obvinění ze spoluúčasti na znásilnění. Via YouTuber David Dobrik quits app after rape video claim a David Dobrik Steps Down From Startup Dispo Amid Controversy.

FSF si zvolila Richarda Stallmana zpět do vedení a vyvolává to značné emoce. EFF totiž Stallman opustil v roce 2019 po řadě vážných obvinění. EFF situaci komentuje v Statement on the Re-election of Richard Stallman to the FSF Board a delší čtení najdete v Return of Stallman to FSF sparks outrage among open-source and free software leaders. Vyjádření FSF v Preliminary board statement on FSF governance.

Amazon popírá, že by jeho pracovníci museli močit do lahví. Ti reagují fotkami oněch lahví. Čtěte Amazon Denies Workers Pee in Bottles. Here Are the Pee Bottles. A po přečtení DOCUMENTS SHOW AMAZON IS AWARE DRIVERS PEE IN BOTTLES AND EVEN DEFECATE EN ROUTE, DESPITE COMPANY DENIAL z toho budete tumpachoví ještě víc.

Vedou příspěvky na blogu k nákupům? V Do Blog Posts Actually Lead to Purchases [New Data] se tomu věnují i s nějakými daty.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Na zranitelných Exchange serverech se šíří Black KingDom ransomware poté, co většinou šlo o DearCry. Podle Sophosu jde o poněkud amatérský a základní ransomware, škody ale dokáže napáchat dostatečně velké. Dodávka kódu přitom proběhla z německé IP adresy, která je ale výstupem ze sítě Tor.

Stovky „fleeceware“ aplikací na iOSu a Androidu vydělaly vývojářům přes 400 milionů dolarů. Jsou založeny na tom, že si je uživatel pořídí „na zkoušku zdarma“, aby poté aplikace začala účtovat předplatné. V některých případech pak obere uživatele i o tři tisíce dolarů ročně. Podrobnosti v How fleeceware apps have earned over $400 million on Android and iOS a ioc/Fleeceware/ na GitHubu.

Reportéři bez hranic žalují Facebook kvůli podvodným komerčním praktikám a šíření dezinformací a nenávistných projevů. Uživatele v podmínkách užití podvádí sliby „bezpečného, zabezpečeného a bezchybného prostředí“. Takového, které nemůže být použito pro „sdílení čehokoliv … nezákonného, zavádějícího, diskriminujícího či podvodného“. Žaloba byla podána ve Francii a cílí na francouzskou a irskou divizi Facebooku. Oznámení Reportérů bez hranic viz RSF files lawsuit in France accusing Facebook of “deceptive commercial practices”.

Průměrná platba výkupného u ransomwaru vzrostla o 171 procent na 300 tisíc dolarů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

New York Times už nechce svou skupinu o vaření na Facebooku (The New York Times Cooking Community). Po dvou letech má přes 77 tisíc členů a ukazuje se, že udržet ji v chodu je práce pro možná až několik lidí na plný úvazek (už jen kolik času zabere to základní, tedy schvalování členů). Nyní chtějí NYT Cooking předat skupině 10 až 20 dobrovolníků, kteří by se ujali moderace. Jeden z mnoha důvodů je ale i ten, že členové skupiny prostě mají (v takto velkém počtu) zásadně jiné představy o obsahu než New York Times. Pro NYT ale „fotka psa s jídlem jeho majitele“ nikam nezapadá a platit několik lidí za moderování nemá, logicky, opodstatnění. Nakonec i proto, že skupina NYT Cooking nemá žádnou reálnou vazbu na NYT Cooking produkt, který stojí 40 USD ročně a dobře funguje (a má i stránku NYT Cooking s více než 700 tisíci fanoušky). Užitečné čtení pro každého, kdo chce provozovat „velké“ skupiny na Facebooku, najdete v The New York Times is so done with its 77,000-member Facebook cooking group. What happens now?

Facebooku (opět) unikla pravidla pro moderátory. Mají 300 stránek a ukazují, že Facebook moderování nezvládá, neví si rady s represivními režimy nebo že uživatelům (například) umožňuje, aby volali po smrti veřejně činných osob. Facebook si ale například neví ani rady s tím, které emoji vlastně co vyjadřují. A hlavně, velké nejasno panuje v tom, co vlastně znamená „podporovat“ (například terorismus). Via Decoding emojis and defining ‚support‘: Facebook's rules for content revealed.

LinkedIn neustále záměrně mění a poškozuje formát PDF životopisů. Snaží se znemožnit, aby je bylo možné jakkoliv používat pro hledání možných kandidátů na volné pozice. LinkedIn to navíc začal dělat poté, co mu americký soud zakázal blokovat přístup k informacím na webových stránkách.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple v Brazílii dostal pokutu za prodej iPhonu bez nabíječky. Prý tím uvádí zákazníky v omyl a porušuje zákony na ochranu spotřebitelů. Pokuta je i za neplnění smluv ohledně oprav produktů.

Jak vypadá „Optimalizace pro App Store“ (ASO)? V A Security App’s Fake Reviews Give Us a Window Into ‘App Store Optimization’ nahlédnete do světa firem, které za pár stovek dolarů „poskytnou“ nižší až vyšší stovky falešných recenzí. A také to, že si tuhle službu koupilo pEp, Pretty Easy Privacy. Firma, která by asi měla vystupovat a konat důvěryhodně. Firma, která falešné recenze prodává, se na svém webu chlubí tím, že už pomohla 140 00 aplikacím od 40 000 šťastných klientů.

Problematické UX v iMessages vede k nahlášení jako spam a zablokování účtu. Omylem nahlášený uživatel pak nemůže přijímat ani odesílat zprávy ani se přihlásit do iMessages. Vlastně docela revoluční nápad lidem znemožnit používat něco tak obyčejného jako SMS. Problém vzniká při mazání zpráv, kdy se rozhraní klasicky nesmyslně objeví možnost nahlášení.

Hra PUBG Mobile překonala 5 miliard dolarů příjmů a nejpopulárnější je v Číně. Stažena bylo ve více než miliardě případů. Detaily v PUBG Mobile Grosses $5 Billion After Generating an Average of $7.4 Million Per Day in 2020.

STARTUPY A EKONOMIKA

Synnex a Tech Data se spojují v rámci transakce za 7,2 miliardy dolarů. Výsledkem bude společnost s ročním příjmem 57 miliard dolarů a 22 tisící zaměstnanci. Působit bude ve více než 100 zemích (včetně Česka). Oznámení v SYNNEX to Combine with Tech Data Creating a Leading Global IT Distributor.

První tweet šéfa Twitteru se (jako NFT) prodal za 2,9 milionu dolarů, byť koupen byl pomocí kryptoměny Ether (ETH). Kupujícím je Sina Estav (@sinaEstavi).

Discord má být na prodej za 10 miliard USD a jedním z možných zájemců má být Microsoft. Komunikační a komunitní služba má přes 140 milionů měsíčních aktivních uživatelů, převážně hráčů her, ale v posledních letech se dostává i mimo doposud úzce vymezené herní prostředí. Finančně na tom ale není nijak hvězdně, podle WSJ měl 130 milionů dolarů příjmů (45 milionů v roce 2019), ale bez zisku.

Jedničkou v chytrých telefonech v Čině je Xiaomi. Světově je trojkou (na konci roku 2020) za Applem a Samsungem. Na Huawei dopadlo americké embargo ve světě i doma v Číně. Čtěte v Move Over Huawei, Xiaomi is China’s New Smartphone King.

Největší výdaje za lobbing? BigTech, tedy Facebook či Amazon (v USA pochopitelně). Big Tech za lobbing dává dokonce víc než Big Oil či Big Tobacco, tedy naftařský či tabákový průmysl. Kompletní aktuální zpráva viz Big Tech, Big Cash: Washington’s New Power Players.

WeWork se spojí s BowX Acqusition a půjde na akciový trh, dva roky poté, co první pokus skončil selháním. Hodnotou 9 miliard dolarů, včetně dluhů.

Apple vede mezi společnostmi, které nakupují AI firmy. Na „AI“ nákupy hojně vyráží ale i Google, Microsoft, Facebook a Accenture.

INFOGRAFIKY

Velikosti fotografií a obrázků na sociálních sítích pro rok 2021 od Hootsuite. Slušný přehled, byť nejspíš kopíruje jiné či předchozí i s chybami. Třeba to, že profilová fotka na Facebooku je 170 × 170.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.