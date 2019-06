 »  Prodejci řekli, které DVB-T2 televizory jsou hitem u zákazníků. Podívejte se na přehled

Už 27. listopadu 2019 se v Praze a středních Čechách začne vypínat digitální vysílání ve standardu DVB-T. Žižkovská televizní věž a vysílač Cukrák přestanou šířit DVB-T multiplex České televize a od 28. listopadu 2019 už na nich veřejnoprávní programy poběží jen v DVB-T2.

Česká televize proto během květnového mistrovství světa v hokeji nasadila intenzivní kampaň, ve které na změny upozorňovala. Podle prodejců to mělo velký efekt, diváci se nahrnuli do obchodů a začali shánět vhodné přijímače. Redakce DigiZone.cz oslovila velké prodejce spotřební elektroniky a všichni, kteří odpověděli, se shodli, že zájem o přijímače byl během květnové kampaně výrazně vyšší.

„Prodej produktů v kategorii televizorů se v uvedeném období v porovnání se stejným obdobím vloni zvedl o 25 procent,“ potvrdil produktový manažer Aleš Krzywda z největšího českého e-shopu Alza.cz. „Kampaň České televize v tomto období pomohla zvýšit zájem o koupi nového televizoru nebo set-top boxu meziročně o zhruba 68 procent v síti Datart. Významný podíl však mělo i samotné mistrovství světa v hokeji. Obdobný pozitivní dopad na prodejnost byl také při MS v hokeji v roce 2015 v České republice,“ dodává tisková mluvčí Datartu Eva Kočicová.

Nejvyšší nárůst zájmu ohlásil e-shop CZC.cz. „Prodeje televizorů s DVB-T2 vzrostly oproti stejnému období v minulém roce o 80 procent,“ hodnotí květnová data obchodní ředitel Tomáš Pilský.

Vede Samsung

V CZC.cz i v Datartu se shodně nejvíc prodával model Samsung UE55NU7172 s úhlopříčkou 55 palců. Jde o 4K LED televizor v ceně kolem deseti tisíc korun, který se dá ovládat i z mobilního telefonu přes aplikaci SmartThings. Tenký přijímač s hloubkou 59 milimetrů má nejen DVB-T2 tuner, ale i tunery pro satelitní a kabelový příjem. Podporuje hybridní vysílání HbbTV, připojení přes bezdrátovou síť Wi-Fi i prostřednictvím LAN, má 2 USB porty a 3 HDMI porty.

Televizor pohání vlastní operační systém Samsungu pod názvem Tizen, takže do něj je možné nainstalovat aplikace od různých výrobců, kteří tuto platformu podporují. Z těch nejznámějších jsou to HBO Go, Netflix, YouTube, Stream.cz, Voyo, Skylink, SledováníTV, Digi TV nebo Kuki.

Prohlédněte si televizor v galerii:

Na Alze je situace jiná, tam v prodejích vede televizor LG 43UK6200PLA. Je levnější než výše zmíněný Samsung, cenovka se pohybuje kolem osmi až devíti tisíc korun podle prodejce. Úhlopříčka televizoru je 43 palců a také tento LED přijímač podporuje rozlišení 4K. Stejně jako u konkurenčního modelu disponuje tunerem pro DVB-T2, DVB-S2 i DVB-C, tedy pro pozemní, satelitní i kabelové vysílání. Na televizoru jsou tři HDMI vstupy a dva USB porty, připojuje se k internetu pomocí Wi-Fi nebo LAN a umí pracovat s funkcemi hybridního vysílání HbbTV.

Rozdíl oproti Samsungu je v tom, že televizor umožňuje nahrávat pořady na USB. Operační systém je stejně jako u jiných produktů LG webOS. I na něm běží Netflix, HBO Go, YouTube, Stream.cz, Voyo, Skylink Live TV, SledováníTV nebo Kuki.

Prohlédněte si televizor v galerii: