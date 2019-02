 »  Prvních 1000 kilometrů aneb Zážitky pražského elektrokoloběžkáře

Ten okamžik si pamatuji dodnes. Bylo pondělí 9. dubna, deset hodin večer. Odcházel jsem z hospody a loučil se s kamarádem, který přijel na elektrokoloběžce. Byla to Xiaomi M365. Věděl jsem sice už týden, že koloběžku koupil, ale měl jsem předsudky: „Ty bys potřeboval spíše běhat než si vozit šunky,“ smál jsem se tehdy na adresu jeho nového vozítka. Jenomže před hospodou jsem neodolal. Koloběžku jsem si půjčil na 2 minuty a udělal okruh na náměstí před pražským Paladiem. Rozloučili jsme se. On odjel směr Bubeneč na koloběžce, já se odebral na Hlavní nádraží na vlak směr Řevnice.

Náladu jsem měl celkem pozitivní, dodnes nevím, zdali to bylo z dobrých drinků v restauraci, anebo ze zážitku na koloběžce. Každopádně ještě cestou ve vlaku jsem si vytvořil profil na Lightinthebox a koloběžku tehdy v ceně okolo 8900 Kč objednal. Byla to ještě doba, kdy ji nešlo koupit jinde než v Číně. Dala se koupit přes Gearbest, Aliexpress anebo Lightinthebox. České shopy ji měly tehdy již zalistovanou, ale o hodně dražší (12 000 +) a s dosti velkou čekací lhůtou v řádu měsíců. Objednal jsem, přijel domů a usnul.

Další celý týden jsem si objednávku vyčítal. Znáte to, ten vnitřní hlas: „To sis zase koupil pěknou hovadinu, až dorazí, projedeš se na tom dvakrát a pak to bude tak akorát překážet v garáži.“

Koloběžka dorazila k mému překvapení už za 5 dní od objednávky. Byla odeslána ze skladu v Polsku, takže jsem nemusel ani na celnici platit DPH a clo. Na rozdíl od kamaráda jsem měl v zásilce navíc dvě náhradní pneumatiky a duše. Koloběžku jsem smontoval, čímž koloběžkové šílenství začalo.

Když vás lidé zastavují…

Od té doby jsem najel téměř 1000 kilometrů. Stihl jsem dvakrát píchnout, vyměnit zadní nefungující zadní světlo a za jízdy vysypat šroub z kloubu řízení. Abych nezapomněl, také se mi při rozjezdu zlomil kloub řídítek, což trochu bolelo. Ovšem podle výrazu kolemjdoucích to musela být celkem vtipná scénka.

Na náhradní díl potřebný k opravě jsem nikdy nečekal déle než dva dny. Připomínám, že to bylo v době, kdy žádný oficiální servis na Xiaomi M365 v CZ neexistoval. Když bylo nejhůř a hrozilo odstavení koloběžky z důvodu čekání na náhradní díl, pomohla skvělá facebooková komunita vlastníků Xiaomi Mi Scooter CZ/SK. Stačilo večer položit dotaz a ráno už měl člověk sraz s týpkem, co utržených šroubů objednal v Číně o pár kusů navíc s tím, že by se mohly hodit. Díky této komunitě se celkem vyřešily problémy s logistikou náhradních dílů. Standardně totiž cokoli, co si objednáte v Číně, dojde do CZ za 3–4 týdny. Ale kdo by chtěl v létě tak dlouho čekat, že?



Autor: Jiří Grund

I díky výborné komunitě jsem koloběžkování propadl. Počáteční období bylo skvělé. Kamkoli člověk přijel, v metru, na ulici, na zastávce, v tramvaji, všude se s vámi dávali lidé do řeči – „co to je, jak to jezdí, kde se to dá koupit“. Člověk se cítil jako skutečný „early adopter“, tedy ten, co nové technologie absorbuje mezi prvními.

Zřejmě největší zážitek jsem absolvoval v Poslanecké sněmovně. Při první návštěvě mě pustili se složenou koloběžkou normálně dovnitř, při druhé mi řekli, abych ji nechal dole u vrátnice, při třetí vyvolali skoro poplach. Koloběžku projeli rentgenem, viděli tam drátky a najednou dostali strach, že jsem terorista a že koloběžka musí okamžitě ven z budovy. Ačkoli jsem tam šel na předem plánovaný seminář o telekomunikacích, musel jsem odejít a koloběžku nechat za rohem v hospodě. Tehdy jsem si říkal, jak je paradoxní, že mi hospodský věří více než státní zaměstnanec v Parlamentu.

Celé počáteční období „koloběžkování“ mi vrtala hlavou jedna vzpomínka z dětství. Tehdy, když jsem jako malý kluk jezdil na kole z Výtoně na Vyšehrad (po chodníku), čas od času se našel starší dědeček, který vztyčil hůl a volal „ty pohunku, koukej s tím kolem na silnici“. K mému překvapení jsem tohle s koloběžkou vůbec nezažil. Dokonce jsem si říkal, zdali se skutečně atmosféra ve společnosti nezlepšila směrem k větší toleranci. Měl jsem z toho skutečnou radost. Jenomže pak přišlo vystřízlivění.

„Sdílená ekonomika“ aneb Jak vytvořit nenávist vůči koloběžkářům

Ten den si pamatuji přesně. Bylo to s příchodem samozvané „sdílené ekonomiky“ v podobě služby Lime. Jednoho krásného dne zaplavily pražské chodníky sdílené koloběžky této půjčovny. Byl jsem mezi prvními, kdo si stáhl jejich aplikaci, abych jejich službu vyzkoušel. Lákaly mě hlavně jiné typy koloběžek – chtěl jsem logicky vyzkoušet, jak jejich stroje jezdí.