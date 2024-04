Qubity: EU rozjíždí kvantovou kryptografii, světový kvantový den, kvantové technologie pro obranu

Světový kvantový den

V neděli 14. dubna proběhne další světový kvantový den. V Česku se kolem toho moc neděje. Nicméně je toho stále dost ve zbytku světa, a to i online. Seznam všech akcí najdete zde.

Kvantové počítače

Každá interakce s qubitem znamená potenciální riziko, že data v qubitu ztratíme. To platí na začátku, kdy jej inicializujeme, pak během jednotlivých kvantových operací a nakonec i u měření qubitu. Měření je vlastně jedna z těch náročnějších částí. V případě kvantových operací se jen posílá signál do qubitu, ale v případě měření naopak potřebujeme z qubitu signál získat. Asi si dovedete představit, že takový signál je velmi slabý. Z toho důvodu se tam přidávají různé zesilovače, které zase přináší šum. Nemluvě o tom, že zesložiťují celý vyčítací systém. Nyní vědci z finského Aalto University přišli s novým typem měření pomocí termálního bolometru. Bolometr je přístroj určený k měření energie elektromagnetického záření na základě jeho schopnosti zvyšovat teplotu absorbujícího materiálu. V případě qubitů vědci dokázali postavit bolometry, které jsou schopny detekovat jednotlivé mikrovlnné fotony z qubitů, a přitom jsou až stokrát menší než běžný vyčítací systém se zesilovačem. Navíc se ukázalo, že fungují stejně dobře. Nemluvě o tom, že spotřeba je desettisíckrát menší. Což je zase ulehčení pro kryogeniku, která to vše musí uchladit.

Kvantová bezpečnost

Evropská komise zveřejnila doporučení o postkvantové kryptografii s cílem povzbudit členské státy, aby vypracovaly a uplatňovaly harmonizovaný přístup při přechodu EU k postkvantové kryptografii. To pomůže zajistit, aby digitální infrastruktury a služby EU byly v příštím digitálním věku bezpečné. Jak nejsem úplně fanouškem vměšování EU do národních záležitostí, tak zrovna zde to vítám. Situace, kdy si každá země řekne, že bude podporovat rozdílné algoritmy nebo s rozdílnými parametry, nám fakt nepomůže. Dále se doporučení zabývá potřebou koordinovaného přístupu k přechodu Evropy na kvantově bezpečnou digitální infrastrukturu. Pomůže členským státům vypracovat důslednou strategii, neboť migrují směrem k bezpečnějším způsobům ochrany svých digitálních infrastruktur. To podpoří interoperabilitu mezi zeměmi a umožní bezproblémové fungování systémů a služeb přes hranice.





Kvantový byznys, investice a politika

IBM dodala dalšímu zákazníkovi svůj Quantum System One se 127qubitovým procesorem Eagle uvnitř. Tento systém si pořídila americká univerzita Rensselaer Polytechnic Institute, která na tom plánuje edukovat budoucí experty na kvantové počítače a samozřejmě provádět vlastní výzkum v oblasti kvantových počítačů.

Ve Spojených státech pracují na tzv. „Defense Quantum Acceleration Act“, tedy zákonu, který má podpořit kvantové technologie směrem do vojenství. Jednou z hlavních novinek je zřízení hlavního kvantového poradce (Principal Quantum Advisor) pro Pentagon, který by měl sledovat celý kvantový ekosystém a doporučovat, co je vhodné zkoumat i z vojenského pohledu. Tato pozice by měla i synchronizovat kvantový výzkum napříč různými vojenskými organizacemi, kde spousta vojenských laboratoří má svůj vojenský kvantový výzkum, ale každý si jede podle svého. A rovnou na začátek zákon obsahuje i 55 milionů dolarů. Toto je aktivita, která nemá v našich podmínkách smysl, ale v USA velice.

Quantonation je největší investiční fond, který se zaměřuje výhradně na kvantové technologie a technologie kolem nich. Nyní uzavřel první investice v rámci svého již druhého fondu Quantonation II, kde je k dispozici 200 milionů eur. První fond nakonec dosáhl na 91 milionů eur.