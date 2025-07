Qubity: Funkční qubit z antihmoty, kvantové opakovače na dosah, kvantově odolný blockchain

Kvantové počítače

Amazon Braket přidává do svého portfolia nový 54qubitový kvantový procesor Emerald od IQM (mimo jiné dodavatel kvantového stroje do Ostravy), postavený na supervodičové transmon technologii s čtvercovou mřížkou a laditelnými vazbami. Emerald nabízí vynikající kvalitu bran – jednotlivé brány s fidelity ≈ 99,93 % a dvouqubitové s 99,5 % – a podporuje dynamické obvody, včetně měření během obvodu a podmíněných operací. Procesor umožní výzkumníkům a vývojářům zkoumat složitější kvantové algoritmy, včetně velkých GHZ stavů, a to přímo přes Braket SDK, Qiskit, Pennylane nebo CUDA‑Q. Emerald je dostupný v evropském regionu AWS (Stockholm) s možností priority přístupu přes „Braket Direct“ či hybridní joby a otevírá cestu k testování mechanismů budoucího fault‑tolerant výpočtu, díky nativní podpoře surface‑code architektury.

Supravodivý kvantový procesor Emerald s 54 qubity Autor: IQM

Kvantové sítě a bezpečnost

Vědci z Nanjing University demonstrovali kvantovou teleportaci mezi signálem v telekomunikačním pásmu (fotonem) a paměťovým systémem založeným na iontech erbia, což je klíčový krok k vývoji kvantového internetu. Experiment, publikovaný v časopise Physical Review Letters, ukazuje, že lze přenést kvantový stav světla do pevné látky přes optická vlákna, a zároveň ho následně obnovit u cílové paměti s dostatečnou kvalitou. Tato schopnost přemosťovat fotonické přenosy a kvantové registry je zásadní pro vytváření kvantově provázaných sítí a kvantových opakovačů – technologie, které umožní dlouhodobou a vzdálenou distribuci kvantové informace. Demonstrace, že teleportace funguje na komunikačním pásmu, je prakticky kompatibilní s existující infrastrukturou vlákenných sítí a otevírá cestu k reálnému testování kvantových uzlů.

BTQ Technologies představila Léonne, nový konsensuální rámec navržený tak, aby nahradil tradiční Proof‑of‑Work a Proof‑of‑Stake modely v blockchainu, a to díky unikátní kombinaci topologických sítí, důvěry založené trust-partitioning a kvantově bezpečných mechanismů. Namísto energeticky náročného těžení Léonne používá tzv. Proof‑of‑Consensus, který dynamicky přerozděluje síť na sub‑sítě na základě matematicky definovaných vztahů důvěry, přičemž využívá techniky persistent homology a lineárního počítání pro škálování až na miliony uzlů. Součástí frameworku jsou i prvky kvantové bezpečnosti – kvantové generátory náhodných čísel (QRNG), kvantová distribuce klíče (QKD) a kvantově vylepšené matice důvěry. Celý systém je modulárně navržen tak, aby bylo možné postupné nasazení – nejprve pomocí klasických algoritmů a později s kvantovými upgrady. Léonne řeší trilema decentralizace, škálovatelnosti a bezpečnosti a je připraven na pilotní testy v druhé polovině roku 2025. Technický popis je na GitHubu.





Kvantové technologie a fotonika

Výzkumníci z University of California zlepšili integraci laserů z kvantových teček přímo na křemíko-fotonových čipletech, což byla dosud technicky náročná operace kvůli rozdílné krystalové struktuře a ztrátám při přenosu světla. Nový přístup umožňuje epitaxní nárůst vrstvy III‑V polovodiče (například InAs) s kvantovými tečkami přímo na křemíkovém čipu, čímž dosahují vysoké účinnosti a nízkého prahového proudu. Výsledkem jsou malé, výkonné a potenciálně hromadně produkovatelné lasery integrované v běžných foundry prostředích – klíčový krok pro škálovatelné optické čipy třeba v datových centrech, senzorech nebo kvantové komunikaci

Vědci z projektu BASE v CERNu poprvé vytvořili a ověřili funkční qubit z antihmoty – konkrétně pomocí jediného zachyceného antiprotonu v elektromagnetické pasti, jehož spin osciloval v kvantově koherentním režimu. Demonstrace zahrnovala i měření koherence spinu, která trvala až 50 sekund, což potvrzuje, že tyto extrémně křehké systémy lze řídit s nebývalou přesností. Tento úspěch otevírá nové možnosti pro využití qubitů z antihmoty k testování fundamentálních fyzikálních symetrií (například CPT), i když jejich technické nasazení u kvantových počítačů zůstává velmi vzdálené. Přesto jde o zásadní milník v propojování kvantové výpočetní formy s radioaktivními strukturami – a potvrzení, že jsou v teorii i praxi realizovatelné.

Kvantový byznys, investice a politika

Čínský SpinQ získal několik desítek milionů dolarů v sérii B. SpinQ je známý především svými edukativními stolními kvantovými počítači s dvěma až pěti qubity na bázi magnetické rezonance. Ale pracují i na větších, supravodivých kouscích s až sto qubity.

Německý Q.ANT získal v sérii A 62 milionů dolarů. Q.ANT pracuje na fotonickém kvantovém počítači.