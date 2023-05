Raketově rostoucí bitcoinové transakční poplatky a zahlcená síť. Kdo za to může?

Odměna z transakčních poplatků byla v bloku 788695 dokonce vyšší než ta tvořená čerstvě vytěženými bitcoiny – mineři získali 6,7 bitcoinu z transakčních poplatků a 6,25 z odměny za vytěžení bloku. Na vině je pochopitelně stále stejný obvyklý podezřelý – protokol Ordinals. Tentokrát již ovšem ne kvůli mánii s NFT like inskripcemi, ale díky další evoluční fázi: BRC-20 tokenům. Ty dělají z bitcoinové sítě de facto platformu pro tvorbu dalších zaměnitelných tokenů, vlastně takové další ethereum.

Samotná zkratka znamená Bitcoin Request for Comment a jak napovídá číslo na jejím konci, je inspirována ERC-20 tokeny na Ethereu. Jde o experimentální rámec pro vytváření zaměnitelných tokenů přímo v bitcoinové síti prostřednictvím protokolu Ordinals, který, zdá se, neotevřel dveře jen nezaměnitelným inskripcím.

Zajímavé je, že BRC-20 na bitcoinové síti nalezneme už dva měsíce, 8. března totiž jejich pseudonymní autor, říkající si Domo, uvedl na trh první takový token svého druhu – meme coin ORDI. Token od té doby stihl zvednout svoji hodnotu z pouhých 11 centů na zhruba 18,5 amerického dolaru a získat tržní kapitalizaci přesahující 400 milionů dolarů, což povzbudilo následovníky PEPE (neplést se stejnojmenným meme coinem na ethereové síti), MEME, PIZA, DOMO a myriády dalších.

Od té doby počet tokenů vytvořených pomocí Ordinals dramaticky vzrostl a obchodní aktivita kolem nich přispěla k výraznému nárůstu denních transakcí v bitcoinové síti, byl dokonce prolomen historický denní rekord 534 tisíc transakcí. To poslední týdny vede k prudkému nárůstu síťových poplatků, přičemž během toho posledního jejich růst připomíná spíše stoupání rakety. Čím dál více se tak množí hlasy frustrovanější části komunity, které tvrdí, že transakční zahlcené sítě vyvolané Ordinals a BRC-20 tokeny není nic jiného než DoS útok na bitcoinovou síť.

Bitcoiners need to coordinate and figure out a way to respond to the current DoS attack on the network. Bitcoin Core won’t do anything because it’ll be controversial. If the fees get higher, more exchanges will use the congestion as an excuse to prevent withdrawals.

Data Bitinfocharts ukazují, že současná průměrná cena transakce v síti bitcoin se pohybuje okolo 31,14 USD. Podobné situace jsme byli svědky naposledy v dubnu 2021. Historický rekord činí 63 dolarů za transakci. Částky jsou samozřejmě spíše orientační a slouží pro jasnější představu, v bitcoinovém blockchainu se ve skutečnosti platí za datovou velikost neutracených transakčních výstupů (UTXO). V zásadě se dá říci, že čím je transakce jednodušší, tím méně uživatel platí, to ale pro naše účely není tak podstatné. Vše navíc probíhá formou aukce, takže uživatel, který na průchod transakce nespěchá, může zvolit výrazně nižší fee, než je pro danou velikost v dané době doporučené.

Potíž je, že taková transakce pak může v mempoolu uvíznout klidně na dny i týdny a v nejhorším případě nemusí být vůbec vytěžena. Ne každý si navíc takový luxus může dovolit. Současná válka o bitcoinové poplatky má překvapivou oběť, ty, kteří jsou nuceni bitcoin používat, ale současné poplatky jsou nad jejich možnosti. Uživatelka Marce Romero popsala na Twitteru situaci, které se stala svědkem v Salvadoru. Uživatel byl nucený si směnit utržené bitcoiny za hotovost. Za výběr 100 dolarů musel zaplatit 20 dolarů na transakčním poplatku. To je sice relativně dost i pro nás, ale v zemi, kde průměrný plat údajně dělá něco mezi 300 až 350 dolary, je to ještě úplně jiná káva.

