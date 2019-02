 »  Robert Pešta (CETIN): Terminatory už testujeme, na trhu je chceme mít do konce roku

Rychlému rozšíření optiky do domácností brání hlavně byrokracie, metalické sítě ale rapidně modernizujeme a optiku se snažíme přiblížit domům, co to jde, říká v rozhovoru pro Lupu produktový manažer infrastrukturní firmy CETIN Robert Pešta.

CETIN má na investice vyčleněno celkem 27 miliard Kč a na letošní rok chystá vlastní koncové zařízení s pracovním názvem terminator. „První fyzické vzorky nám dorazily teď v lednu a je to produkt, který si necháváme vyrobit na míru,“ říká Pešta.

CETIN stále pokračuje ve vylepšování své metalické sítě. Má to dnes vůbec smysl? Jak vidíte budoucnost metalických sítí?

U metalické sítě musíme mít vždy na paměti historický kontext. Bavíme se o síti, která byla původně určena pro přenos hlasu při telefonním hovoru. Dnes pokrývá 3,8 milionů adres (domácností a firem) v celé České republice. To je v místním kontextu jedinečné číslo a poslední míle je navíc v broadbandovém světě to nejcennější aktivum. Když podobnou infrastrukturu vlastníte, tak se logicky zajímáte o její budoucnost. Pro někoho to možná bude znít překvapivě, ale my v CETINu v metalice budoucnost vidíme.

Její podoba se ale mění, a to zejména tím způsobem, že konečný úsek na měděných linkách bude stále kratší. V roce 2015 zahájil CETIN rozsáhlé investice do své infrastruktury. Celkem se jednalo o investice ve výši 22 miliard korun do rozvoje telekomunikačních sítí. V roce 2018 jsme tuto částku navýšili na celkových 27 miliard. Investiční program je naplánovaný na dobu 7 let a umožní skutečně zásadní skok v kvalitě připojení, a to zejména díky novým uličním rozvaděčům FTTC. Plány na výstavbu v konkrétních lokalitách jsou připraveny až do roku 2022.

Aktuálně to vypadá tak, že máme po republice postaveno něco přes pět tisíc tzv. předsunutých DSLAMů, do kterých vede optika, která je ukončena někde uprostřed čtvrti, a ten poslední úsek pak právě běží po metalickém telefonním vedení. Do roku 2022 chceme mít těchto uzlů zhruba 10 000, týdně jich přibývá 20 až 30. Chceme tímto způsobem co nejvíce přiblížit optiku ke koncovým zákazníkům a koncový metalický úsek zkrátit na takovou vzdálenost, aby jej uživatelé nepociťovali jako úzké hrdlo. Cílem pro tento rok je dostat se u 80 % našeho pokrytí na dostupnou rychlost 50 Mb/s a výše v downstreamu.

Kdybych to měl shrnout, tak platí, že v metalice rozhodně krátkodobou až střednědobou budoucnost vidíme. Je to dáno i tím, že tuto infrastrukturu historicky máme a bylo by škoda ji naplno nevyužít. Není to ale tak, že abychom se pouze snažili vytěžit nadoraz stávajících technologii, neustále hledáme a vymýšlíme způsoby, jak ji vylepšit, a úseky, po kterých metalické kabely vedou, stále zkracujeme.

A to se nebavíme o tom, že v laboratorních podmínkách vznikají nové způsoby, jak přenos dat ještě zrychlit, a i ty se snažíme v našich laboratorních podmínkách zkoušet. Jedním takovým příkladem je FTTdP (fiber to the distribution point, nebo též G.fast), testujeme jej a počítáme s jeho nasazováním v letech 2020–2021, kdy by měl umožnit na krátkých přípojkách rychlost až 500 Mb/s.

Proč vlastně stále ještě není možné rovnou všude nabídnout připojení po optice?

Výstavba samotné optiky až do domu je natolik náročná po personální, finanční i administrativní stránce (k jednomu výkopu je potřebných 30 až 52 razítek dle konkrétní lokality), než můžeme vůbec kopnout, že zkrátka není možné si říci: tak a odteď už všude povedeme jenom optiku. Pro lepší představu, od rozhodnutí vybudovat někde nový DSLAM do jeho plného spuštění to trvá zhruba 15 měsíců.