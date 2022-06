Rošáda na trhu se stablecoiny? Chovají se během letošního medvědího trhu jinak

O tom, že je pozice stablecoinů na kryptotrhu výjimečná, svědčí například tržní kapitalizace. Třetí a čtvrté největší kryptoaktivum totiž nepředstavuje nic jiného. Konkrétně nejstarší stablecoin Tether s necelými osmi procenty trhu, což je dnes něco pod 68 miliardami dolarů, a USD Coin s 6,4 procenty a 56 miliardami. Další stablecoin, Binance USD, nalezneme hned na šestém místě se dvěma procenty a sedmnácti miliardami dolarů.

Jenže, jak už jsem řekl, něco se letos změnilo. Pád algoritmického stablecoinu UST a podkladové kryptoměny LUNA (dnes již přejmenované na LUNC) se nakonec neukázal být jen zajímavou epizodou, ale odstartoval krizi důvěry. Ztráta ukotvení stablecoinu, tedy rozpojení parity s podkladovou měnou, se stala prakticky každodenní realitou, která si nevybírá a zasahuje všechny od těch největších centralizovaných projektů, jako je Tether, až po, zcela nepřekvapivě, další algoritmické stablecoiny (DEI, USDD, USDN).

Trh se stablecoiny, který se během loňského roku nafoukl do obludných rozměrů, přišel od začátku roku již o dvojcifernou hodnotu v miliardách dolarů. Jen samotný Tether, který si stále drží pozici největšího stablecoinu vůbec a je zodpovědný za 79 % stablecoinového trhu, odepsal 15 miliard dolarů. Hlavní zásluhu na tom mají právě výběry, které souvisejí s výběry hotovosti po květnovém kolapsu UST a Luny.





Právě na Tetheru se ale pěkně ukazuje měnící se nálada trhu. Zatímco Tether, který si svoji dominantní pozici držel navzdory všem pochybnostem o jeho skutečném krytí – žádná jiná kryptofirma snad neprošla tolika externími audity, které tyto pochybnosti měly vyvrátit – ztratil od května 19 procent ze své předchozí tržní kapitalizace, jeho místo začala nahrazovat nová stoupající hvězda: tržní dvojka USDC od platební společnosti Circle. Ta si naopak od května připsala ke své kapitalizaci 5 procent a dosáhla dosavadního rekordu s již zmíněnými 56 miliardami. Tether má rozhodně z čeho padat, těsně před průšvihem s UST a Lunou totiž dosáhl svého dosavadního kapitalizačního vrcholu, a to na přibližně 83 miliardách dolarů.

Autor: The Block

Zatímco z Tetheru velcí investoři po letech utíkají ve velkém, což by mohlo odrážet obecnou náladu na trhu, v případě USDC se děje přesný opak. Za posledních 50 dní jeho zásoba osmadvacetkrát překonala svůj předchozí rekord. Pokud by trend pokračoval a tržní kapitalizace druhého stablecoinu vzrostla ještě zhruba o 21 procent, nebo se pozice Tetheru ještě chvíli stejnou rychlostí propadala, mohli by si nakonec své pozice prohodit. Zatím největší krizi důvěry zažil Tether během druhého květnového víkendu, zjevně v reakci na krizi UST a Luny.

Uživatelé Tetheru během tohoto období ze stablecoinu vybrali prostředky za 7 miliard dolarů, což způsobilo, že sám Tether na chvíli ztratil své dolarové ukotvení (pád na 0,95 centů). Přestože společnost své závazky promptně vyřešila a od té doby nechala uživatele vybrat dalších 8 miliard dolarů, určitá pachuť již zůstala. Něco podobného nemá v kryptohistorii obdoby.

Autor: The Block

V podobném měřítku poprvé dávají investoři najevo, že si uvědomují, že i stablecoiny včetně těch centralizovaných mohou představovat poměrně riskantní aktiva. Přestože si z dočasné ztráty ukotvení Tetheru dělal legraci CSO Circle Dante Disparte, dočasná ztráta ukotvení se nakonec nevyhnula ani samotnému USDC. Ten sice přečkal krizi UST a Luny bez propadu pod 0,99 centů, ale stačilo si pár týdnů počkat a krize kolem zmražených účtů Celsius udělala divy. Tedy divy možná ne, ale propad na hladinu 0,97 centů určitě.

I tak se ale sentiment obchodníků přiklání spíše na stranu dolarového stablecoinu od Circle. Ten se nyní dokonce cítí natolik na koni, že chce ještě na konci června spustit jeho eurocentrickou alternativu – stablecoin EUROC. Ten se tak přidá do úzké skupiny eurostablecoinů, kam patří ještě EURt právě od vydavatele Tetheru nebo EURS maltské společnosti Stasis.

Technicky má EUROC zatím běžet jen na ethereovém blockchainu coby klasický ERC-20 token, firma ale slibuje přidat další blockchainy v pozdější fázi roku. Stablecoin by měl mít od začátku podporu části největších kryptoměnových burz (FTX, Bitstamp, BinanceUS a Huobi) i sektoru decentralizovaných financí – v době spuštění bude EUROC podporovat například Uniswap či Compound protokol. Právě na kultuře spuštění je možná nejlépe vidět, s čím mají investoři u dominujícího stablecoinu, tedy Tetheru, největší problém.

Circle slibuje transparentní plně regulovaný stablecoin, respektující stejná pravidla, jako jeho předobraz v podobě USDC. Jiná otázka je, jestli bude americká regulace evropským autoritám stačit. Potíž může být třeba to, že v euru denominované rezervy stablecoinu se budou nacházet pod dohledem Spojených států. Jmenovitě zatím v bance Silvergate se sídlem v San Diegu. To už ale ponechme na evropských regulátorech a Nařízení o trzích s kryptoaktivy, které je již skoro na spadnutí a má být finalizované na konci tohoto měsíce.

Když to srovnáme s historií Tetheru, narazíme alespoň ze začátku na všechno možné, jen ne transparentnost. I když připustíme jako fakt to, o čem se nás Tether snaží dlouhodobě přesvědčit, tedy že dluhopisová část jeho rezerv neobsahuje větší množství rizikových asijských cenných papírů a nově že nemá významné pohledávky v dost možná krachujícím Celsiu, pořád tu neoddiskutovatelně zůstává jeden velký škraloup.

25. dubna 2019 totiž byla firma iFinex Inc, provozovatel burzy Bitfinex a firmy Tether Holdings, obviněna generální prokurátorkou státu New York z toho, že se nelegálně pokusila utajit ztrátu ve výši 850 milion dolarů. Dopustit se toho měla tím, že smísila klientské fondy s vlastními zdroji a zároveň použila pro krytí vlastní ztráty emitované tethery z rezerv za 700 milionů dolarů.

Na počátku bylo 850 milionů dolarů, o které burza přišla tak, že je předala spřátelené panamské firmě Crypto Capital Corp., která se specializuje na zprostředkování plateb z kryptoměnových burz pro koncové uživatele, a následně k nim ztratila přístup. Crypto Capital byla alespoň pro retailové klienty jedinou institucí, přes kterou měla burza přístup k oficiální měně Spojených států – americkým dolarům – a Bitfinex přes ni prováděl veškeré dolarové deposity a výběry individuálních klientů. Služeb Crypto Capital začal Bitfinex využívat poté, co mu v roce 2017 vypověděla službu americká banka Wells Fargo.

Ke ztrátě peněz mělo dojít tak, že byly kvůli podezření, že pocházejí z trestné činnosti, zablokovány a následně zabaveny přímo z bankovních účtů Crypto Capital na podnět polských úřadů. Bitfinex vyřešil náhlou ztrátu tak, že začal čerpat peníze z rezerv Tetheru. Ukázalo se však, že přesto není schopný plnit všechny požadavky svých klientů na výběry v dolarech. Prokurátor proto podal podnět k americkým soudům.

Odtud následně přišlo nařízení, aby iFinex okamžitě přestal čerpat peníze z rezerv Tetheru a porušovat zákon, firma se má také zdržet jednání, které by mohlo zapříčinit ztráty záznamů o jeho aktivitách a dalších aktivit maření spravedlnosti.

Obvinění tak nepřímo potvrdilo dlouhodobou obavu, že nejstarší stabilní kryptoměna není kryta jedna ku jedné americkými dolary, čímž se její vydavatel dopouští podvodu. Právník společnosti tehdy přiznal, že byl Tether krytý dolary jen ze 74 %.

„Úvěr byl fiktivní. Bitfinex věděl, že Crypto Capital není ochotná nebo schopná zpracovat výběry nebo vrátit prostředky. Ve skutečnosti jednatelé podvodně přesunuli většinu nebo veškeré riziko několikasetmilionové ztráty Bitfinexu na Tether, ale navenek se nadále tvářili, že Tether je plně krytý americkými dolary, které bezpečně spočívají na bankovním účtu. Nebyl,“ můžeme se dočíst v tehdejší žalobě.

Firma tehdy z procesu vyvázla relativně lacině, nemusela se veřejně přiznat k podvodu a vše se zahrálo do ztracena s tím, že má zákaz operovat na území státu New York a zaplatí 18,5 milionu dolarů pokuty. Jenže zůstala také pošramocená pověst a právě na ni možná Tether stále doplácí.