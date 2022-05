Aktuální bitcoinový výprodej a rozbitý algoritmický stablecoin

Algoritmické stablecoiny byly do nedávna zábavnou, leč celkem okrajovou součásti sektoru decentralizovaných financí. To se změnilo nejprve s rychlým růstem a čerstvě pak také se spektakulárním selháním stablecoinu UST.

Během aktuálních víkendových bitcoinových výprodejů došlo k něčemu, co by mělo být ve světě stablecoinů tabu (byť realita nikdy není zcela ideální a drobné odchylky jsou běžné): stablecoinu UST kvůli rapidnímu poklesu hodnoty zástavy přestalo fungovat navázání hodnoty na referenční fiat měnu, tedy americký dolar. V pondělí se jeho hodnota propadla na 61 centů a i nyní má při ceně okolo 72 k paritě s dolarem celkem daleko. Proč je to ale větší problém, než by se mohlo na první pohled zdát?

Je to vlastně celkem jednoduché. Hlavní problém stablecoinu vytvořeného singapurskou společností Terraform Labs, která jej stvořila jako součást Terra blockchain projektu, je to, že není krytý fiat hotovostí, ale primárně sesterským tokenem Luna a komplexním algoritmem, který se má starat o stabilizaci ceny.





Algoritmus by měl fungovat zhruba tak, že když nastane situace, kdy cena stablecoinu klesne pod navázanou hodnotu, odebere jej Terra protokol z cirkulace, čímž zvýší jeho vzácnost a stabilizuje cenu. To se děje tak, že jsou UST tokeny vyměněny za určité množství Luna tokenů. Tak alespoň funguje teorie a až do nedávného zátěžového testu i praxe. Tvůrci ale zjevně nepočítali s tak prudkým výkyvem trhu.

Za Luna tokenem, který tvoří hlavní část zástavy, stojí organizace Luna Foundation Guard – hlavní řídící těleso stablecoinu i samotné Terry, která také drží jako další pojistku bitcoiny s původní hodnotou 3,5 miliardy dolarů. Ty mají krýt hodnotu stablecoinu v případě nenadálé krize, UST se prostě namísto za Lunu vymění rovnou za bitcoiny. Taková krize nyní evidentně nastává, což dále znervózňuje trhy, protože hrozí, že se možná dostane na trh velké množství BTC a vzniká zpětnovazebná smyčka. Pro malé srovnání, Luna Foundation Guard měla před kritickým víkendem v držení více bitcoinů než Muskova Tesla.

Luna token měl ještě o víkendu hodnotu okolo 86 dolarů, nyní se prodává okolo 14,5. Podle původního plánu Do Kwona, ideového autora projektu Terra, měl bitcoinový kolaterál představovat poslední záchranu brzdu. Něco jako fyzické zlato v dobách, kdy lidé přestávají věřit oficiální měnám. V momentě krize by se prostě Luna token začal obcházet a na hodnotě klesající UST tokeny by byly vyměněny za bitcoiny, které by tak nadace musela začít rychle prodávat na trhu. Tento scénář byl doposud jen teoretický.

S tím, jak ale důvěra ve stablecoin rychle eroduje a hrozí ze strany držitelů ekvivalent runu na banky, stává se takový scénář čím dál reálnějším. Depozity do Anchoru, tedy hlavního lending protokolu Terry, klesly od víkendu zhruba o 38 %. Právě uzamčená likvidita UST v tomto DeFi protokolu je přitom spolu s cenou Luny pro stabilitu ceny UST tokenu dost zásadní. Kritici navíc tvrdí, že je pro Anchor dlouhodobě neudržitelné motivovat poskytovatele likvidity k uzamčení tokenů současným 20% úročením.

V pondělí došlo k tomu, že Luna Foundation Guard oznámila, že tradingovým firmám půjčí bitcoiny v hodnotě tři čtvrtě miliardy dolarů, aby pomohla stabilizovat cenu stablecoinu. K OTC obchodníkům putoval dále stejný objem prostředků v samotném UST určený na opětovný nákup bitcoinu v momentu, kdy se situace zase uklidní. Celkem tedy musela organizace půjčit prostředky za 1,5 miliardy dolarů.

Později nadace zveřejnila tweet, ve kterém říká, že na půjčku musela uvolnit 37 tisíc BTC, tedy bitcoiny za více než miliardu dolarů. Na trhu nyní panuje obava z toho, že Luna Foundation Guard může na podporu UST prodat větší množství bitcoinů, které měla v zásobě. Může se tak dít dokonce i nyní, nebo taková situace dokonce již nastala. Původní bitcoinová peněženka skupiny totiž nyní zeje prázdnotou.

Zajímavé je také to, že co do transakčního objemu největší kryptoměnová burza světa, Binance, dočasně pozastavila výběr obou tokenů – UST i Luny s odvoláním na technické problémy, později je nicméně opět obnovila s tím, že bude situaci nadále monitorovat.

Co se týče posledního vývoje, Luna Foundation Guard podle informací společnosti The Block začala potichu oslovovat velké krypto investory a tvůrce trhu, aby se pokusila získat jednu miliardu dolarů na podporu svého ohroženého stablecoinu. Jako protihodnotu jim údajně nabízí nákup Luna tokenu s padesátiprocentní slevou, ovšem s několika speciálními podmínkami rozdělování. Zafunguje tento laciný trik? Necháme se překvapit.