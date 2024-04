Rusko útočí na české železnice a ruší GPS, 301 Tb/s přes optické vlákno, serverový procesor Googlu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ministr dopravy Martin Kupka řekl Financial Times, že se Rusko snaží sabotovat železnice v celé Evropě. Českých drah, respektive Správy železnic se to týká také. Uskutečnit se mělo tisíce pokusů, všechny systémy měly být ochráněny. Rusko se zejména po útoku na Ukrajinu snaží útočit na kritickou infrastrukturu dalších zemí, hlavní pozornost se doposud věnovala především energetické soustavě.

Celkem 1614 letadel letících v Pobaltí zaznamenalo po téměř 64 hodin rušení signálu GPS. Podle spojenců v rámci NATO za to zřejmě může Rusko, které od války na Ukrajině podobné aktivity stupňuje a má prostředky pro elektronický boj. Většina rušení z popsaného případu byla zaznamenána v Polsku.

Češka povýšila v sekci NATO, která i mezi lokální startupy rozdělí 25 miliard. Konkrétně jde o NATO Innovation Fond zaměřený na technologie dvojího užití typu umělá inteligence, drony, kvantové počítače, čipy a polovodiče, robotika a podobně. Prostředky do fondu poslalo i Česko. Poláci i díky NATO spustili největší fond v regionu.





Vědcům se podařil přenos 301 Tb/s přes optické vlákno. Autoři z britské Aston University použili nová pásma vlnových délek a nové optické zesilovače a vyrovnávače optického zisku. Celkově se používala pásma C, L, E a S.

Také Google už má vlastní serverové procesory postavené na architektuře ARM. Jmenují se Google Axion, využívají jádra Neoverse V2 a firma je nasadí v rámci Google Cloudu v druhé polovině letošního roku. Google doplňuje Amazon Web Services a Microsoft, kteří si rovněž dělají vlastní cloudové ARMy, což kromě nenutnosti platit Intelu či AMD přináší efektivnější chod a menší spotřebu. Technické detaily Google zatím nespecifikoval. Google doposud v cloudu vedle x86 používal čipy Ampere Altra rovněž postavené na ARMu.

Google oznámil také řadu dalších věcí spojených s cloudem a umělou inteligencí. Shrnutí novinek kolem Gemini a spol. najdete zde.

Intel představil vlastní AI akcelerátor Gaudi3. Technické parametry na papíře tomu nemusí zcela odpovídat, Intel ale nového Gaudího staví na úroveň H100 od Nvidie. Je každopádně dobře, že Nvidia má alespoň nějaká vyzyvatele, byť to mají i kvůli technologii CUDA velice těžké. Intel věří, že AI čipy poženou budoucí růst firmy.

Šéf Intelu Pat Gelsinger odhadl, že s pomocí AI možná brzy uvidíme jednočlenný startup, který dosáhne hodnoty jedné miliardy dolarů a výše. AI má prý nahradit celá oddělení lidí.





Nový AI čip má také Meta, která ukázala novou generaci MTIA. Je vyrobený pomocí 5nm procesu TSMC a netradičně podporuje LPDDR5. Má zvládat jak trénink, tak inferenci. Meta patří mezi největší investory do AI infrastruktury, výsledkem je mimo jiné model Llama.

Google by podle Reuters chtěl koupit firmu HubSpot, vytasit by nejspíš musel přes 35 miliard dolarů. HubSpot vyvíjí cloudový software pro marketing nebo zákaznickou podporu. Google nyní zkoumá, zda by obchod byl reálný a co na to antimonopolní úřady.

Francouzský Atos potřebuje získat alespoň miliardu eur, aby se sebou mohl něco udělat. Bloomberg referuje o pokračujících problémech tohoto IT podniku, který má dluhy kolem pěti miliard eur a moc neví, kudy dál. Podnik už vyčlenil sekci Eviden (například superpočítače) a chtěl prodat legacy divizi Tech Foundation. Zájem měl Daniel Křetínský, strany se ale nedomluvily na podmínkách. Zkrachovala i jednání s Airbusem o koupi kyberbezpečnostní sekce BDS. Stále více se skloňuje jméno současného velmi vlivného eurokomisaře Thierryho Bretona, který dříve Atosu šéfoval. A asi ne moc dobře, protože dělal akvizice a další kroky, které firma neustála. Breton už dříve pochybení odmítl a nyní hledá cesty, jak regulovat zejména americké technologické firmy.

Proton kupuje poznámkovou službu Standard Notes. Tvůrci ProtonMailu a dalších bezpečných a zašifrovaných aplikací chce rozšířit portfolio o poznámky. Standard Notes mají přes 300 tisíc uživatelů.

Podíl Linuxu na osobních počítačích se zvyšuje. V únoru se dostal na čtyři procenta a nadále roste. Pokud by se započítal i ChromeOS, šlo by o více než šest procent.

Trh s počítači se vrátil k růstu. Explodoval během covidu, kdy lidé potřebovali stroje na práci na dálku nebo pro zábavu při lockdownech, aby poté dva roky výrazně padal. První letošní kvartál podle IDC přinesl růst 1,5 procenta. Jedničkou je s podílem 23 procent Lenovo následované HP a Dellem.

Huawei v Šanghaji buduje rozsáhlé výzkumné a vývojové centrum pro vybavení na výrobu čipů. Má se mimo jiné zaměřovat na litografické mašiny. Huawei je v čele snah čínské vlády postavit čínský polovodičový sektor. Firma také nabírá trakci se systémem HarmonyOS, který chce být alternativou k iOS a Androidu.

Čínské školy testují deset tisíc počítačů s domácími čipy. Jde o modely Loongson 3A5000 spojující MIPS a RISC-V. Jde o další z kroků, jak se Čína snaží osamostatnit. Nedávno byl vyhlášen zákaz Intelu a AMD ve státním sektoru, časem dojde i na Office a další západní software.

Tento článek popisuje, jak americký Qualcomm pomohl Huawei zachránit byznys s chytrými telefony po uvalení sankcí, nicméně Qualcomm z toho nevzejde vítězně. Huawei si pod tlakem u tamní firmy SMIC zvládla vyrobit pokročilý 7nm čip a mluví se o přípravě 5nm verze. Huawei se vrátila na čínský trh, získává podíl i na úkor iPhonu, buduje si vlastní ekosystém a Qualcomm a možná další západní dodavatele už nebude potřebovat.

Evropská unie rozjela průzkum, jak moc zranitelná je vůči nástupu čínského polovodičového sektoru. Čína pod sankcemi masivně investuje a posiluje. Zejména pro Evropu to nemusí být dobrá zpráva. Na starém kontinentu totiž máme zejména firmy se staršími výrobními procesy, které není tak těžké postavit. Může hrozit, že Čína zaplaví trhy, sníží ceny a vytvoří evropským firmám konkurenci.

USA tlačí na nizozemské ASML, aby přestala v Číně servisovat některé stroje na výrobu čipů. Tedy další snaha přibrzdit čínské čipové ambice. Země už od ASML nesmí odebírat nejvyspělejší mašiny, přesto dělá pokroky i se starší litografií DUV.

USA také daly na sankční list další čtyři čínské firmy, které pomáhaly tamní armádě získat AI čipy pod sankcemi. Právě využití čipů ve vojenském sektoru je jedním z hlavních důvodů, proč USA po Číně tak jdou.

Jižní Korea investuje 155 miliard korun (9,4 bilionu wonů) do aktivit kolem umělé inteligence a na ni napojené čipy a polovodiče. Vznikne také fond s 1,4 miliardy wonů na podporu firem z této oblasti. Korea patří díky Samsungu či SK Hynix k hlavním hráčům v oblasti. Samsung zase oznámil, že v Texasu zvýší investice do čipové továrny na 44 miliard dolarů. Vláda USA poskytne podporu šest miliard dolarů. Samsung Electronics v posledním kvartálu vykázala meziročně o 931 procent vyšší provozní zisk. Hnané je to poptávkou po pamětech používaných na kartách s AI čipy.

TSMC rozšíří projekt továrny na 2nm čipy v Arizoně, i když má původní výstavba problémy a zpoždění. USA tchajwanskému kolosu slíbily podporu 6,6 miliardy dolarů. Celková vládní podpora už činí 11,6 miliardy dolarů. A to jen pro TSMC. Evropský Chips Act s asi třemi miliardami eur je proti tomu takový žebráček.

Microsoft v Japonsku do roku 2025 investuje 2,9 miliardy dolarů do datových center určených pro umělou inteligenci. Podporuje to tamní vláda, která chápe, že podobné kapacity pro AI zřejmě bude muset mít každá země (což říkají i firmy jako Nvidia, Microsoft nebo AWS), mimo jiné kvůli lokálnímu zpracování dat nebo vlastní AI chápající lokální kontext a kulturu.

CZ.NIC vydal Turris OS 7.0. Systém pro české routery je postavený na OpenWrt 22.03. Stále jsou součásti iptables.

Zde je popis toho, jak se autor rozhodl naučit navrhnout čip bez předchozí zkušenosti. Pěkné shrnutí.

ARM má novou technologii pro zpracování AI edgi, tedy na menších zařízeních. Jde o NPU s názvem Ethos-U85.

Si-Five ukázala novou vývojářskou desku pro RISC-V. Na trh by měla dorazit v létě. Jde o HiFive Premier P550, nástupce Unleashed. Součástí je 16 nebo 32 GB RAM DDR5, 128 GB eMMC, dva gigabitové ethernety nebo USB 3. Nasazen je 12nm system-on-chip Eswin EIC7700 používající čtyřjádrové CPU SiFive P550.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: