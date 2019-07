Pražské ruzyňské letiště nově zavedlo informování o odletech a příletech prostřednictvím SMS. Služba se může hodit cestujícím nebo lidem, kteří na své příbuzné či přátele čekají na pevnině zemské. Stačí napsat textovou zprávu ve tvaru LET a poté číslo konkrétního letu například LET OK 4737. Pak ji odešlete na číslo 9000609. Obratem přijde SMS, která bude obsahovat podrobné informace o daném letu včetně termínu a hodiny plánového odletu či příletu, destinace, odkud či kam dané letadlo směřuje,…

