Server TVprogram.cz oznámil spuštění vlastní internetové televize Lepší.TV

Jak se píše v tiskové zprávě ke zprovoznění IPTV platformy Lepší.TV, její tvůrci si kladou za cíl stát se nejlevnější internetovou televizí , kterou lze sledovat přes set-top box nebo jakýkoli internetový prohlížeč. Set-top box, který operátor nabízí pod názvem Lepší.TV box, funguje na operačním systému Android 6.0 a po připojení klávesnice s myší by měl televizor změnit na plnohodnotný počítač .

Služba Lepší.TV nabízí kromě klasických výhod IPTV technologie, jako je neomezené nahrávání, pauzování, přetáčení a zpětné sledování pořadů, také vysílání v HD kvalitě prostřednictvím kodeku H.265. Díky tomuto formátu je společnost podle vlastních slov schopna docílit plynulého přehrávání HD přenosu i při nízkém datovém toku . Svým uživatelům doporučuje rychlost připojení 1,2 Mb/s pro standardní kvalitu a 3 Mb/s pro HD rozlišení.

V základním balíčku má uživatel k dispozici 69 stanic. Jejich seznam naleznete na webu operátora nebo v přiložené galerii.

Za službou stojí ryze česká společnost goNET, která už osmnáct let provozuje nejkompletnější televizní program na českém internetu TVprogram.cz . Na tomto webu najdou zájemci televizní program více než 650 stanic, videoukázky k filmům, obrázky, popisky a komentáře k pořadům. Od roku 2014 umožňuje server svým uživatelům zdarma nahrávat vybrané televizní pořady. Právě díky takto získanému know how se provozovatelé rozhodli zprovoznit i vlastní IPTV službu.

Platforma Lepší.TV nabízí také několik dalších služeb, mezi nimi poslech více než tisícovky FM stanic nebo přístup do vybraných webových služeb a několika předinstalovaných aplikací.