 »  SETI@HOME končí, Cortanu čekají zásadní změny a streaming hudby jede

SETI@home končí se zapojením počítačů v domácnostech. Pokud se chcete podílet na něčem podobném, můžete zkusit Folding@home, byť se netýká vesmíru. Další možností je zapojit se do Science United nebo do dalších BOINC projektů . Konec má několik důvodů – prakticky už nejsou k dispozici data, která by bylo možné analyzovat, a také je velmi náročné udržovat distribuci v chodu. Projekt má dostatek dat z analýz a měl by se teď věnovat jejich zpracování.

BMW má nové logo. A jak správně říkají The Verge, najdete v něm všechno špatné, co u moderního logo designu potkáte. Na autě to dokonce vypadá ještě hůře než na displeji. Nechybí ani klasické konstrukce zdůvodňující , co všechno to vlastně má znamenat.

Chyba u některých doménových registrátorů umožňovala registrovat podvodné domény. Několik z největších registrátorů umožňovalo do doménového jména dávat znaky z Unicode, což vedlo k vytváření domén jako amɑzon.com. Ty byly následně používány pro phishing a další aktivity. Detaily v Emoji to Zero-Day: Latin Homoglyphs in Domains and Subdomains , kde najdete dost rozsáhlý seznam podvodných domén.

„Mobile first“ indexování bude v Googlu od září 2020 pro všechny weby. Což bude znamenat návštěvy mobilního crawleru a jen občasné návštěvy desktopového. V Announcing mobile first indexing for the whole web Google nejen oznamuje tuto novinku, ale znovu se věnuje i tomu, co „mobile first“ znamená. Pokud snad v roce 2020 váš web nemá mobilní podobu nebo není responzivní pro použití v mobilu, tak jste zaspali. Mimochodem právě responzivní podobu Google doporučuje.

Jak vnímáme velké technologické značky a jak ovlivňují svět? The Verge nabízí ve THE VERGE TECH SURVEY 2020 hodně zajímavý pohled. Možná se budete divit tomu, proč je vlastně Twitter vnímaný tak špatně. A proč mu lidé tak málo věří (hůře je na tom už jenom Facebook).

Další masivní díra do našeho soukromí: Locate X (od Babel Street ) umožňuje sledovat telefony i bez soudního příkazu. Dělá to přes databázi dat shromážděných z mobilních aplikací, které lokační informace bez vědomí uživatelů masově předávají řadě dalších subjektů. Locate X lze například použít ke zjištění, jaké telefony se vyskytovaly v daném čase v určitém prostoru, a pak jejich polohy sledovat v čase zpět. Detaily v Through apps, not warrants, ‘Locate X’ allows federal law enforcement to track phones .

Světová zdravotnická organizace (WHO) na TikToku vysvětluje dětem a mládeži koronavirus. Příliš se to ale nepovedlo. Na nudné video zobrazující Benedettu Allegranzi se dá vydržet dívat pár sekund. Na druhou stranu, podařilo se jim nasbírat přes 470 tisíc líbí a přes 2 tisícovky komentářů. Podobně neatraktivní je i druhé video s návodem, jak si nasadit masku. Jedno je ale nutné dodat, pokud stále neberete TikTok vážně, tak tady máte další příklad, proč rychle přístup změnit.

Google v Gmailu rozhoduje o tom, který z kandidátů ve volbách se zobrazí v došlé poště, který v propagačních materiálech a který spadne do spamu. Vedlejší efekt nepraktického rozdělení na více „inboxů“ je ten, že někteří kandidáti v prezidentské volbě v USA se vůbec nedostanou k příjemcům. Analýzu najdete ve Swinging the Vote?

Microsoft oznámil zásadní změny pro Cortanu. Na hlasového asistenta od Microsoftu můžete prakticky zapomenout. Bude umět ještě méně než doposud, má nová zásadní omezení schopností mimo USA a končí i ve starších Windows (tam Microsoft doporučuje přejít na poslední Windows 10). Cortana by nově měla sloužit hlavně pro produkty Microsoft 365.

Originální Halo je nově dostupné na PC. Jde o remaster na 4K s podporou pro 60 FPS. Nutno dodat, že po osmnácti letech od spuštění na Xboxu. Hledejte Halo: Combat Evolved Anniversary ve Steamu nebo Microsoft Store.

HARDWARE

Je tady nová chyba v procesorech od Intelu. Neopravitelná, ale nejspíš ne snadno a široce využitelná. Zejména ne bez přímého přístupu k počítači. Detaily najdete v Intel x86 Root of Trust: loss of trust a Intel-SA-00213.

Chcete řešit uhlíkovou stopu? Je čas se podívat na streaming. Jenom streaming Netflixu se v roce 2019 dostal se spotřebou na 451 tisíc megawatthodin a meziročně vzrostl o 84 procent. Více toho ale najdete ve We need to address streaming’s massive carbon footprint.

MARKETING A KOMUNIKACE

Twitch dal ban Carlu Reimerovi poté, co v přímém přenosu vystřelil z pistole. V době výstřelu byl nejenom pod vlivem, ale zapomněl v pistoli náboj. Reimer je populární youtuber a na Twitchi nashromáždil přes 100 tisíc sledujících. Incident mu přinesl i vyhazov z herního týmu SoaR. Viz Twitch suspends gamer Carl Reimer after shooting gun.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Zdarma dostupné Wi-Fi sítě na britských nádražích zpřístupnily data tisícovek cestujících. Provozovatel tvrdí, že se nic rizikového neudálo, a proto také o incidentu neinformoval úřady. Šlo přitom o e-mailové adresy, data narození a informace o cestě. Čistě prakticky informace, které by nikdy provozovatel zdarma dostupných Wi-Fi sítí neměl vyžadovat. Navíc je to skvělá praktická ukázka toho, proč zdarma poskytované Wi-Fi ve veřejném prostoru nemá místo. Viz Rail station wi-fi provider exposed traveller data.

Facebook zažaloval doménového registrátora za prodej podvodných doménových jmen. Všechna se nějak snažila vydávat za Facebook a jeho další produkt a doménový registrátor (Namecheap) na výzvy o nápravu řadu let nereagoval. Něco takového běží masově už řadu let a domény slouží hlavně pro phishing – krádeže účtů, okrádání a další obdobnou činnost. V českém doménovém prostoru se děje totéž také roky. Podobné domény nemívají dlouhou existenci. Detaily v Protecting People from Domain Name Fraud.

Nejnebezpečnější obchod s aplikacemi na světě? 9Game s 61 669 škodlivými aplikacemi. Následuje Google Play s 25 647 aplikacemi. V první pětce je ještě Qihoo 360 a jejich Zhushou a Huawei VMall. Pokud se na to tedy díváte podle absolutního počtu. Jiné pohledy najdete v Report identifies the most dangerous mobile app store on the internet.

Facebook vám umožňuje stáhnout si data z vašeho účtu. Hodně informací ale neposkytne. Je to vcelku logické a známé, ale uživatelé to většinou netuší. Řada informací je navíc v nepoužitelné podobě, nemáte šanci získat kontaktní informace svých přátel, obrázky dostanete pouze v poškozené podobě atd. V No, Facebook is not telling you everything píší ještě o tom, že nedostanete ani kompletní přehled všech společností, které na Facebook nahrávaly vaše data. Stahovaná data se po měsíci liší, některé původně poskytnuté věcí mizí.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

YouTube snížil doporučování konspiračních videí na polovinu. Zní to jako úspěch, ale otázkou zůstává, proč konspirační nesmysly v doporučeních vůbec musí být. Většinu z nich lze poznat. Doporučovací mechanismy jsou přitom za více než třemi čtvrtinami zhlédnutí na YouTube. Aktuálně frčí konspirace spojující 5G a koronavirus. Viz YouTube has nearly halved the number of conspiracy theory videos it recommends.

Facebook používá strojové učení pro detekci falešných účtů. Používá prý tisíce signálů, ale jisté je jedno: pokud si dnes potřebujete založit účet na Instagramu nebo Facebooku jenom pro správu firemních profilů (nebo firemní profil na Instagramu), tak je zásadně vysoká pravděpodobnost, že vám ho okamžitě po založení zruší. Skutečně falešné účty jedou stále ve velkém. Navíc se ti zlí věnují hackování účtů. Viz How Facebook uses machine learning to detect fake accounts.

Stories/Příběhy míří na Twitter. Ten jim říká Fleets, ale jde opět o obsah, který mizí po 24 hodinách a nemá Líbí, odpovědi ani retweety. Neobjeví se ani ve vyhledávání. Test probíhá prozatím pouze v Brazílii. Detaily v Twitter starts testing its own version of Stories, called ‘Fleets,’ which disappear after 24 hours.

MOBILNÍ APLIKACE

YouPorn tak trochu okopíroval TikTok. Až tak revoluční, jak naznačuje YouPorn’s new site looks exactly like TikTok — but it’s porn, to ale není. Nekonečné rolování má Instagram, Facebook, Twitter a záplavy dalších. Než se ale vydáte zkoumat, tak varování. Tohle je opravdu NSFW porno web.

Google chystá změny v přístupu aplikací k polohovým informacím. V A new Google policy threatens to further squeeze the location-data ad market uvádějí, že to ještě více zkomplikuje geolokačně cílenou inzerci, ale skutečnost je ta, že nejde o nic jiného, než co prosazuje Apple na své platformě. Přístup k poloze by aplikace měly mít, pouze pokud jsou používány (na popředí) a pouze specificky schválené i na pozadí. Oznámení od Googlu viz Safer and More Transparent Access to User Location, kde je i termín, kdy ke změně dojde – 2. listopad 2020.

Japonský chytrý telefon vám zabrání ve focení nahých selfíček. Zní to sice dost originálně a prospěšně, ale je to případná další cesta do pekel. Pokud to tedy celé není dobře vymyšlená marketingová/PR strategie. Viz This Japanese Smartphone Will Prevent You From Taking Naked Selfies.

STARTUPY A EKONOMIKA

Suitable Technologies bankrotuje. Videokonferenční „robot“ (iPad namotovaný na podvozku) se neujal. A jak se můžete dočíst v A Dramatic Legal Battle Between A Wealthy Robotics Founder And His Wife Takes New Twist: Bankruptcy, je to celé ještě zajímavější o nějaký ten roky se táhnoucí rozvod.

Apple vyplatí 500 milionů dolarů zákazníkům za zpomalování telefonů. Jednotlivci budou moci získat až 25 dolarů ze telefon a Apple tak má šanci se vyhnout hromadné žalobě. Viz Apple agrees to $500 million iPhone throttling settlement, $25 per device.

Spotify chce od umělců a vydavatelů peníze na reklamu. Pokouší se rozjet nové příjmy v podobě marketingu v aplikaci Spotify. Celé je to samozřejmě poněkud kontroverzní, ale smysl to dává. Viz Spotify’s Newest Pitch to Labels and Musicians: Now You Pay Us.

Koronavirus zvýšil zájem o VPN a práci z domova. Řada firem se vrací k již prakticky zapomenuté technologii virtuálních privátních sítí. Svým způsobem je to trochu překvapivé, ale asi to ukazuje na to, že práce z domova je hodně málo rozšířená. Čtěte v Unexpected coronavirus winners: VPNs.

Australian Associacted Press končí a pro australskou žurnalistiku je to hodně nepříjemná zpráva. Čtěte ve Why AAP's closure is a brutal hit to Australia's concentrated media market a AAP to close after wire service tells staff it is no longer viable. APP fungovala od roku 1935 a skončí 26. června pro neudržitelnost.

Grindr byl prodán za 608,5 milionu dolarů. Vadil čínský vlastník, pro USA to představovalo bezpečnostní riziko. Grindr je BGBTQ seznamka. Viz Grindr has been sold by its Chinese owner after the US expressed security concerns.

Streaming stojí za 79 % příjmů hudebního průmyslu v USA. Konkrétně jde o 8,8 miliardy dolarů (v roce 2019). Viz Streaming now accounts for 79% of US music industry revenue, RIAA says a Charting a Path to Music’s Sustainable Success.

INFOGRAFIKY

Infografika Nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků na sociální sítě je zajímavá tím, že rozlišuje i různé cílové skupiny. Pro inspiraci se vše docela hodí, jen berte v potaz, že většina „nejlepších časů“ padla s nástupem čistě algoritmického newsfeedu. Jeden zádrhel navíc je i v tom, že některá ze zjištění nebudou platit pro Česko. Infografiku najdete v The Best Times to Post on Social Media According to Research [Infographic].

Top Twitter Stats for 2020 jsou zajímavé dvěma věcmi. Týkají se jenom USA, to je ta první. A používají onu nesmyslnou metriku, se kterou Twitter přišel, aby ho nikdo nemohl srovnávat s ostatními sociálními sítěmi. Nově tedy „145 milionů zpeněžitelných denních aktivních uživatelů“. V podrobnější podobě viz 25 Twitter Stats All Marketers Need to Know in 2020.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.