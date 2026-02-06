Seznam chce jít do Evropy, elektronika opět zdraží, slovenský čip je ve vážných problémech

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Seznam je připraven jít do Evropy, vzkázal Lukačovič. EU je technologicky závislá na USA, teď chce upřednostnit domácí firmy. Ivo Lukačovič naznačil, že si Seznam dělá vlastní servery, staví datacentra nebo trénuje AI modely, takže pokud bude EU skutečně chtít rozjet takzvanou technologickou suverenitu, Seznam je zde. Tento týden do Seznamu dorazila i zástupkyně Evropské komise. V Evropě je teď tlak na oslabení závislosti na USA, což vede i k tomu, že američtí hyperscalers budují suverénní cloudy. Komise nyní zkoumá, jak více nasadit open source, interně spustila pokusy s nasazením evropského open source.
Slovenská firma Tachyum slibující revoluční čip rychlejší než Nvidia je ve stále větších finančních problémech. Lupa nedávno informovala, že česká pobočka míří do konkurzu, protože zaměstnancům dluží mzdy. Slovenský Denník N na to navázal s tím, že se doma firmě zvýšil dluh za odvody na 174 tisíc eur. Podnik také nesplácel půjčku 15 milionů eur slovenskému státu, takže stát získal část primárních akcií americké entity.
Byla to byrokratická noční můra. EU řeší nový balík podpory čipů, Česko jde strategicky proti zájmu velkých zemí. V rámci Unie se nyní připravuje Chips Act 2. Ten první nebyl moc velkým úspěchem, plán dostat se ve výrobě čipů na podíl 20 procent (ze současných osmi) je nereálný. Velké firmy typu Infineon tlačí další podporu výroby jejich starších procesů, Česko a další země ale volají po tom, že místo toho je třeba podpořit to, kde je Evropa stále silná, tedy v dodavatelském řetězci (elektronové mikroskopy, ASML, výkonová elektronika a tak dále). Tam je klíčové neztratit pozici, ve fabech už to dohnat nelze.
Krize s drahými paměťmi pokračuje a dopadá na různé výrobky. 16GB model Raspberry Pi bude dražší o 60 dolarů. Valve odložilo vydání herní konzole Steam Machine a musí vyřešit finální ceny, půjdou nahoru. Applu se ztenčily skladové zásoby iPhonů a zatím není jasné, jak zareagují jejich ceny (nebo marže). AMD očekává významný propad prodejů počítačů, takže ještě více oživí starší platformu AM4, aby to nebolelo tolik. Zároveň bude ještě více tlačit na AI čipy, kde jsou vysoké marže, a upřednostní 8GB grafické karty. Nvidia posouvá vydání nové generace herních GPU. Objevuje se také nedostatek serverových procesorů, ceny rostou. Příští týden očekávejme podobnou várku dalších zpráv.
Spásou v této krizi se má stát Čína. Tamní firmy YMTC (NAND čipy pro SSD disky) a CXMT (DRAM pro paměti RAM) výrazně investují do výrobních kapacit a očekává se jejich rychlý růst. CXMT už umí DDR4 i DDR5 a podle odhadů má 11procentní podíl na trhu. Já jsem si zrovna z Číny na pokusy objednal PCIe 5.0 NVMe disk s čipy YMTC, který by se výkonem měl rovnat tomu nejlepšímu od Samsungu a spol. Snad dorazí a přiblížím ho pak v testu. CXMT a YMTC také dělají na HBM.
Elon Musk sloučil své firmy SpaceX a xAI, respektive první koupila druhou. Pravděpodobně za tím budou i nějaké finanční operace a optimalizace a tak dále, Musk ale akci prezentuje jako přípravu na budoucnost a stavění AI datacenter ve vesmíru. Rakety Starship prý mají do vesmíru dostávat až milion satelitů ročně, které mají za stejné období generovat 100 gigawattů výpočetního výkonu.
Velkolepá jednání mezi OpenAI a Nvidií krachla. Nvidia chtěla do tvůrce ChatGPT investovat až 100 miliard dolarů, z toho ale zatím sešlo. Jensen Huang to svádí ne nedostatek obchodních dovedností OpenAI a nejasnosti kolem růstu byznysu. Zřejmě v tom ale bude i něco víc a Huang zároveň situaci mírní, možná dojde k menším investicím. OpenAI totiž údajně není spokojená s některými AI čipy od Nvidie. OpenAI je nyní méně efektivní v inferenci například oproti Gemini, protože Google pro tyto účely používá své čipy TPU. Podobně to má Anthropic s čipy AWS Inferentia a Trainium. Nvidia i proto nedávno uzavřela spolupráci se startupem Groq, který dělá čipy na inferenci postavené na SRAM, což by mohlo srazit náklady. Dalším hráčem je Cerebras. Více o tématu zde a zde.
Bývalý zaměstnanec Googlu byl odsouzen za krádeže citlivých informací a jejich přesunu do Číny. Linwei Ding kopíroval data o datacentrech, AI infrastruktuře, čipech TPU, síťovkách SmartNIC a tak dále. Informace kopíroval do Apple Notes a následně generoval PDF. Jednal s investory z Číny a na těchto základech chtěl postavit vlastní firmu Rongshu. Pro USA jde citlivé téma, AI a vše kolem berou jako národní bezpečnost. Výše trestu ještě nepadla.
Čínští hackeři půl roku zneužívali populární aplikaci Notepad++. Útočníci ze skupiny Lotus Blossom napadli aktualizační servery, takže bylo možné skrze oficiální updaty uživatelům posílat malware. Podobných případů z minulosti známe více. Ručních aktualizací se problém týkat neměl. Lotus Blossom má být napojená na čínský stát.
Google v některých prohlížečích na YouTube blokuje přehrávání na pozadí. Vlivem toho si například nemůžete minimalizovat okno a poslouchat zvuk. Týká se to neplacené verze YouTube (tedy verze bez Premium) a prohlížečů jako Edge, Brave nebo Vivaldi. Jde o jasnou snahu donutit uživatele platit.
Microsoft se nedaří překlopit uživatele Copilota na platící. Prémiovou verzi chatbota používají pouze 3,3 procenta všech uživatelů Microsoft 365 a Office 365. Není tedy divu, že Satya Nadella nedávno upozornil, že aby AI přežila, musí se dostat mezi široké masy uživatelů. Google má přes 750 milionů měsíčních aktivních uživatelů Gemini, placené verze neuvádí.
Nejlevnější tarif ChatGPT teď v Česku stojí o něco méně. Cena ChatGPT spadla z 249 a 200 korun měsíčně. OpenAI se také připravuje na příchod verze zdarma s reklamami.
Nová AI Project Genie od Googlu umí generovat krátké herní úseky. Kombinuje modely Gemini a Genie 3 a využívá textové příkazy. Podle Googlu jde zatím o experiment s možným příslibem dalšího zjednodušení vývoje do budoucna.
Meta chce letos do AI poslat až 135 miliard dolarů. Loni to bylo 70 miliard, v aktuálním roce půjde minimálně o 115 miliard dolarů. Je to možné i díky zásadnímu osekání divize Reality Labs zaměřené na VR/AR, v níž Zuckerberg utopil už vyšší desítky miliard dolarů. Google letos pošle do datacenter až 185 miliard dolarů. Z velké části kvůli AI.
Windows 11 už má miliardu uživatelů na celém světě. U mnohých neoblíbenému systému se tato meta podařila překonat dříve než u Windows 10. Velkou roli nepochybně sehrálo ukončení podpory desítek a “násilné” přechody uživatelů.
Šéf Epic Games Store uznal, že je aplikace tragická. Konečně. Epic díky výdělkům z Unreal Enginu a Fortnitu už osm let investuje do konkurence Steamu, každý týden rozdává hry zdarma, od vývojářů si bere provizi 12 místo 30 procent, nabízí exkluzivní tituly typu Alan Wake 2, ale pořád má problém získat nakupující uživatele. Důvodem je právě aplikace, která je pomalá, špatně se ovládá a tak dále. Epic na letošek slibuje výrazné změny.
Linux si na Steamu nadále drží podíl přes tři procenta. To je dané zejména díky přenosné konzoli Steam Deck postavené na Arch Linuxu. Valve dál tlačí do podpory her na Linuxu a je možné, že vydání konzole Steam Machine postupně podíl tohoto systému zvýší. Pro podporu hraní na Linuxu také vznikla aktivita Open Gaming Collective. Má vylepšovat jádro nebo řešit fork Gamescope, tedy okenního manažera ze Steam Decku.
Polský startup ElevenLabs získal dalších 500 milionů dolarů. Ohodnocen byl na 11 miliard dolarů. ElevenLabs dělají zvukové AI modely, ročně už generuje kolem 300 milionů dolarů. Mezi první investory patří i český fond Credo Ventures, který se zřejmě dočká hodně bohatého exitu.
Texas Instruments za 7,5 miliardy dolarů kupuje firmu Silicon Labs. Slavná firma tak rozšíří své portfolio čipů o Zigbee, Wi-Fi nebo Bluetooth.
Infineon zase získal jednu sekci firmy ams OSRAM. Významný německý hráč si od rakouské firmy za 570 milionů eur odnáší portfolio pro non-optical analog a mixed signal senzory. Firma chce posílit v senzorice pro automotive a průmysl.
Čipový startup Positron získal investici 230 milionů dolarů. Jde o další z firem tvořící čipy pro inferenci, aktuální verze má dosahovat výkonu Nvidia H100 při třetinové spotřebě.
Chystá se modulární kapesní počítač Mecha Comet poháněný Linuxem. Kampaň na Kickstarteru už násobně překonala cíl vybraných peněz. Přístroj bude mít různé magneticky připevnitelné moduly, takže bude ze stroje možné poskládat zařízení dle svých potřeb.
Western Digital (WD) vytvořila 40TB pevné disky. Do budoucna míří i na 60TB verze. Používá se technologie UltraSMR ePMR. Mezi odběratele zatím patří výrobci serverů.
TSMC bude v Japonsku vyrábět nakonec i 3nm procesem. Tamní investice původně mířily na 7nm aktivity, projekt se ale rozšiřuje a celkově vyjde na 17 miliard dolarů.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Postřehy z bezpečnosti: obcházení dvoufaktoru telefonickým podvodem
- Zabezpečení BGP, Segment Routing v Birdu a útoky na Turris, CSNOG 2026
- Zbavte se na webu otravných robotů, vyžeňte je nástrojem go-away
- Fujitsu Esprimo D757 E94+ DTF, neskutečně úsporný 10 let starý repas
- Další zpackaná aktualizace Windows zasekává hry: Nvidia rovnou radí její odinstalaci
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem