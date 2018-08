 »  Skutečně Google sleduje polohu uživatelů i poté, co si sledování vypnuli?

Agentura Associated Press (AP) odhalila, že i když si vypnete sledování polohy v Androidu, Google vaši polohu stejně (čas od času) sleduje. Což by, teoreticky i prakticky, vlastně neměl – v nastavení telefonu či tabletu s Androidem jste sledování polohy deaktivovali. Skutečnost je ta, že řada různorodých služeb stejně polohu zjišťuje, využívá a také často odesílá Googlu. Neděje se to jenom na Androidu, má to probíhat i na iOSu.

Připomeňme, že na Androidu si můžete nechat zapnuté neustálé sledování polohy – systém vám pak umí vytvářet historii míst, kde jste byli, automaticky zaznamenávat aktivity v Google Fit, Mapy Google na základě toho žádají o recenze, různorodé další služby umí reagovat na to, zda jste „doma“, nebo v „práci“. Různorodé funkce je možné vypínat jednotlivě (například deaktivovat historii v Mapách) nebo zakázat využívání polohy zcela – mělo by to být globálním nastavení, které „vypne vše“.

U Applu je to mimochodem o to zajímavější, že zákaz používání polohy by měl fungovat na úrovni operačního systému, a pokud nějaké aplikaci přístup k poloze odepřete, neměla by se k ní prostě vůbec dostat. AP ale ve své zpávě zmiňuje, že „šmírování“ Googlem probíhá i na iPhonech (v iOSu), ale tenhle rozpor nijak jasně nevysvětluje.

Ale zpět k historii v Google Mapách (Location History). V AP přišli na to, že do historie v mapách se mají dostávat údaje i poté, co jste to zakázali. Dostávají se tam totiž od jiných aplikací – ověřit si to můžete tak, že si Location History vypnete a po určité době se ve starém známém přehledu myactivity.google.com podíváte na záznamy (na stejném místě můžete data mazat).

Google Mapy například informaci o poloze a času uloží pokaždé, když si mapy spustíte. Proč to Google dělá a nerespektuje „velký zákaz“, je otázka, osobně bych tipoval na to, že tady vznikají rozpory mezi „lokačními záznamy“ a „vyhledávacími záznamy“. A podobně jako u ostatních míst, kde uniká vaše poloha, ani tady nemusí jít nutně o snahu Googlu „uložit vaši polohu za každou cenu“, ale prostě o zmatek a nedůslednost při tvorbě aplikací.

V AP také zjistili, že vaši polohu předává (ukládá) aplikace pro Počasí. To nepřekvapí, protože právě Počasí většinou povolení ke zjištění polohy sami dáte (chcete přeci jen předpověď pro místo, kde momentálně jste). Otázkou je, co se s těmito informacemi dál děje.

Když už je řeč o Počasí, je nutné dodat, že pokud si pořídíte nějaké další aplikace (které nejsou od Googlu), je více než jisté, že si budou na polohu také sahat, a to bez ohledu na globální nastavení (to se ostatně týká spíše opravdu jenom Googlu). Ještě horší bude, že záplavy aplikací z Google Play se pohybují na pomezí škodlivosti i v tom, že z telefonů vytahují informace, které by nikdy neměly chtít – dost často je důvodem inzerce. Ale tohle se netýká problémů objeveného AP – ten se týká výhradně Googlu.

Co na to říká Google

Google na zjištění reaguje tak, že upozorňuje, že existuje více různých způsobů, jak lokační služby používá. Jak už to tak bývá, v odpovědi zaznělo i obvyklé zaklínadlo o „zlepšení uživatelských zkušeností“. To známe hlavně od Facebooku a patří to ke klasickému PR newspeaku.

There are a number of different ways that Google may use location to improve people’s experience, including: Location History, Web and App Activity, and through device-level Location Services. We provide clear descriptions of these tools, and robust controls so people can turn them on or off, and delete their histories at any time.

Jakkoliv se to „dá“ chápat, není to dostačující vysvětlení ani omluva. Pokud si někdo (v dobré víře a důvěře) vypne Historii polohy (Location history), tak očekává, že se skutečně nic takového nikde zaznamenávat nebude. Google je alespoň transparentní v tom, že tyhle záznamy uvádí v přehledu, byť je tady poměrně oprávněná otázka, co všechno si nechává pro sebe.

Vypnout to jde, ale…

Google navíc říká, že ono další zaznamenávání je možné vypnout, ale musíte přepnout do Web and App Activity. Doporučení je to logické (vypadá to, že většina oněch záznamů o poloze skutečně souvisí s aktivitami na webu a v aplikacích, nikoliv s prostou polohou telefonu), ale patří do tradičního postupu „uděláme to pro uživatele co nejvíce složité“.

Odpovídá tomu ostatně i to, že v myactivity.google.com skutečně najdete tyhle záznamy rozházené pod řadou různorodých služeb. Vedlejší efekt vynutí Web and App Activity ale je, že se vám nebudou ukládat informace o hledání a některé další užitečné věci.

Celé je to nakonec i v souladu s tím, že po vypnutí Location History se objem zaznamenávaných polohových dat zásadně zmenší. S aktivním sledováním polohy budete mít k dispozici opravdu detailní trasy vašeho pohybu. S vypnutým to budou „kusovky“ – v praxi se můžete mrknout na test v ‘Location history’ off? Google's still tracking you. Podstatné je, že i z těchto dat zcela jistě půjde poznat, kde bydlíte i kde pracujete.

Jakkoliv je pravda, že pokud uživatel „něco vypne“, tak by to opravdu mělo být vypnuté, Google je v tomto ohledu alespoň transparentní. V Activity Controls je varování, že i přes vypnutí se mohou data o poloze a aktivitě stále objevit. A zároveň je na této stránce vidět, jak složité a komplexní se „sledování aktivit“ stalo. Na základě výše popsaného navíc byly informace o různých cestách zjištění polohy na web doplněny.

AP také připomíná aféru z roku 2017, kdy magazín Quartz zjistil, že Google sleduje uživatele Androidu pomocí shromažďování identifikací všech BTS, se kterými si jejich telefon povídá. Google tehdy tvrdil, že data nepoužíval, a na zjištění zareagoval změnou – tuto informaci již nesleduje. Nezbývá než doufat, že Google přestane mlžit a doplňovat informace do Nápovědy a postará se o nápravu i v tomto novém případu.

TIP: Vaši kompletní historii přímo v mapě najdete na www.google.com/maps/timeline. Umí docela dost dobře zaznamenávat třeba i to, na co používáte různé fitness aplikace. Ale bez chyb také není (viz obrázek níže):

Co s tím vším?

Není to jednoduché, to je asi z předchozích řádků vidět. Jenže pokud je někde uvedeno „You can turn off Location History at any time. With Location History off, the places you go are no longer stored.“ („Historii polohy můžete kdykoli vypnout. Když je Historie pohybu vypnutá, místa, která navštívíte, už nejsou ukládána“), tak by to také mělo platit. Bez výjimek, kliček a uchovávání polohy „nějak jinak“.

Pokud už si někdo v zařízení „centrálně“ vypne zjišťování polohy, tak by to mělo platit pro všechny aplikace. Zádrhel je samozřejmě v tom, že vypnutí GPS nemusí znamenat vypnutí A-GPS, a už vůbec to nemusí znamenat, že aplikace si polohu neurčí jinak (BTS, IP adresy, nejbližší Wi-Fi atd).