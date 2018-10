Hacker Igigi si udělal náročnější konec roku a pohackoval, co mu přišlo pod ruku. Kromě drobnějších a méně známých serverů se údajně naboural do slovenské jedničky Azet.sk, kde zaujmou zejména databáze trackující konkurenční komunitní servery a pak českou autoklasiku Auto.cz. Podrobnosti a přehled dalších průniků je na igigiho blogu. Co s tím? Pravděpodobně je igigi dobrou připomínkou toho, že dbát na bezpečnost webů by se mělo.

Doba čtení: do minuty