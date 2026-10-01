Slovenské UPC od listopadu splyne s O2. Značka zatím zůstane

Společnost UPC Broadband Slovakia k 1. listopadu 2026 zanikne sloučením se svým novým vlastníkem, firmou O2 Slovakia. UPC o změně informuje na stránce věnované spojení s O2. Nový poskytovatel převezme všechny závazky vůči zákazníkům.
Zánik společnosti přitom operátor výslovně odlišuje od budoucnosti obchodního názvu. „Služby budete i nadále využívat pod značkou UPC,“ ujišťuje v odpovědích na zákaznické dotazy. Termín jejího případného nahrazení značkou O2 není známý. Prozatím se nemění ani web, aplikace nebo zákaznická zóna UPC.
Pokračování značky umožňuje dohoda obou stran. Mateřská společnost Liberty Global ve zprávě pro investory uvádí, že kupující straně povolila používat název UPC až tři roky. O2 však nemusí tuto možnost využít po celou dobu, bude to záležet na obchodní a marketingové strategii.
Stávající smlouvy zůstanou platné a zákazníci nemusí podepisovat nové. Podle UPC se nezmění ani doba závazku, podmínky poskytování služeb nebo dohodnuté slevy. Přechod smlouvy na O2 současně neznamená automatické převedení na jeho tarify. Domácnosti budou nadále využívat dosavadní produkty UPC.
Nejviditelnější změnou tedy budou údaje na vyúčtování. Místo UPC se jako poskytovatel objeví O2 Slovakia. Bankovní účet pro úhrady zůstane stejný, měnit se nemusí ani inkaso či trvalý příkaz. Jen při platbě převodem operátor doporučuje uvádět nový název příjemce, aby banka neupozorňovala na nesoulad s majitelem účtu. U loga UPC se objeví drobná informace o příslušnosti ke slovenskému O2.
Prodej a podpora zůstanou rozdělené podle dosavadních produktů. S reklamací služeb UPC se zákazníci mají nadále obracet na jeho kontaktní místa, s produkty O2 na O2. Podle operátora není potřeba měnit ani používaná zařízení.
O dohodě na prodeji slovenského UPC jsme na Lupě psali už v prosinci 2025. O2 Slovakia se tehdy s Liberty Global dohodlo na koupi celé firmy. Dohodnutá cena před zohledněním její hotovosti a dluhů činila 95 milionů eur, přibližně 2,3 miliardy korun. Obchod ještě museli schválit regulátoři.
Úspěšné dokončení transakce oznámila firma O2 Slovakia na konci dubna 2026. Od jara má tedy slovenské UPC nového vlastníka. Listopadové splynutí společností je dalším krokem v začleňování koupené firmy.
Dosavadní majitel přitom ze slovenského podnikání neodchází ze dne na den. Liberty Global se zavázala pomáhat O2 s provozem sítě a informačních systémů až po dobu 42 měsíců od dokončení prodeje. Převod vlastnictví doprovází postupné předávání technického zázemí.
Pro O2 je hlavním přínosem koupě rozsáhlá síť UPC. Podle údajů zveřejněných skupinou PPF je dostupná pro více než 600 tisíc domácností v téměř 80 slovenských městech. Infrastruktura umožňuje poskytovat internetové připojení, televizní služby a volání přes pevnou linku. Tamní protimonopolní úřad obchod schválil 16. dubna. Podle jeho závěrů mají obě firmy dost konkurentů, kteří budou na spojeného operátora vytvářet tlak. U internetového připojení zmínil Slovak Telekom, Orange nebo regionální poskytovatele, u televize také Skylink.
Slovenské O2 patří do skupiny e& PPF Telecom Group, společného podniku PPF a emirátského telekomunikačního koncernu e&. Většinu v ní drží e&, konkrétně polovinu akcií a jednu navíc. PPF vlastní druhou polovinu bez jedné akcie.
Kromě mobilních služeb nabízelo slovenské O2 už před koupí pevný internet a vlastní O2 TV. Generální ředitel Igor Tóth při dokončení obchodu uvedl, že nákupem UPC chce firma urychlit rozvoj internetu a televize. V této souvislosti avizoval také modernizaci televizních služeb, konkrétní podobu ale firma zatím nepředstavila.
Do širších plánů PPF patří mezinárodní expanze značky Oneplay, která v Česku spojilo Voyo a O2 TV. Na Slovensku jsou obě služby zatím samostatně. Záměrem je ale spustit platformu Oneplay postupně na všech trzích, kde PPF podniká prostřednictvím své mediální skupiny CME.
Na dubnové konferenci Shifts jeden ze dvou výkonných ředitelů PPF Didier Stoessel uvedl, že jako první má následovat Rumunsko a po něm Slovensko. Ke změně na rumunském trhu však ještě nedošlo.
Zatímco O2 koupí rozšiřuje svou nabídku pro koncové zákazníky, původní vlastník UPC prochází větší transformací a mění podobu svého evropského podnikání. Některé firmy prodává, jiné spojuje a připravuje k samostatnému obchodování na burze.
Liberty Global dnes své podnikání rozděluje na dvě části. Liberty Telecom zahrnuje operátory, Liberty Growth investice do technologií, médií, sportu a infrastruktury.
Začátkem srpna odkoupila od Vodafonu jeho polovinu nizozemského operátora VodafoneZiggo. Vodafone dostal přibližně miliardu eur, asi 24,4 miliardy korun, a desetiprocentní podíl v nové Ziggo Group. Liberty Global v ní drží zbývajících 90 procent.
Pod novou skupinu patří VodafoneZiggo a podíly v Telenetu v Belgii a Lucembursku. V roce 2027 chce Liberty Global přivést Ziggo Group na amsterdamskou burzu a svůj podíl rozdělit mezi vlastní akcionáře. Ti tak získají akcie další, samostatné firmy. Podobně už oddělila švýcarského operátora Sunrise.
Před vstupem na burzu chce Liberty Global snížit dluhy Ziggo Group. Proto v září dohodla prodej mobilních věží VodafoneZiggo za 669 milionů eur, přibližně 16,3 miliardy korun. Získané peníze mají pomoci se splácením závazků. Jako obvykle se ale ještě čeká na souhlas příslušných regulátorů.
Skupina získává peníze i prodejem dalších investic. Podle výsledků za druhé čtvrtletí od začátku roku utržila z prodejů v části Liberty Growth asi 900 milionů dolarů, zhruba 19,4 miliardy korun. Prodala mimo jiné celý svůj podíl v provozovateli datových center EdgeConneX.
Tržby Liberty Global ve druhém čtvrtletí meziročně klesly o 7,7 procenta na 1,172 miliardy dolarů, přibližně 25,2 miliardy korun. Po přepočtu na stejné měnové kurzy a stejné složení skupiny by pokles činil šest procent. Do tohoto součtu tehdy nepatřily tržby společně vlastněných operátorů Virgin Media O2 a VodafoneZiggo. Skupina za čtvrtletí vykázala ztrátu 357,8 milionu dolarů, asi 7,7 miliardy korun.
Z českého trhu odešla značka UPC už před několika lety, když místní infrastrukturu a zákazníky převzal Vodafone. Zdejší společnosti UPC se s ním sloučily k 1. dubnu 2020 a na rozdíl od Slovenska současně s tím skončila i jejich obchodní značka.
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