 »  Smart Prague: Z Prahy má být chytré město, stavět se bude i datové centrum

Z Prahy by se mohlo stát takzvané chytré město. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) představila iniciativu Smart Prague, o které už v minulosti mluvila. Jde o vizi na několik let, která má proměnit zejména tři oblasti: energetiku, dopravu a smart governance (úřady a podobně). Zapojit se má i kreativní průmysl. Ovšem prozatím jediné, co skutečně vzniklo, je web a logo.

„Pro mě osobně je to používání nových technologií, abychom zpříjemnili život občanům, usnadnili podnikání a zvýšili kvalitu života,“ říká primátorka k tomu, jak pojem smart city chápe. Zároveň uvádí, že se chce inspirovat u dalších evropských měst, například Manchesteru, Lipska nebo Eindhovenu.

Magistrát také nabízí čísla, která mají mít na vývoj města vliv. V roce 2030 má v Praze být kolem 1,8 milionu obyvatel, přes milion automobilů a přes 1,5 milionu cestujících v městské hromadné dopravě denně, což bude potřeba řešit.

Městské datové centrum a big data

Praha má zatím stanoveny jen první předběžné cíle. V dopravě to začíná již představenou předplacenou kartou Lítačka, do roku 2020 má mít nicméně pražská MHD kompletní vybavení bezkontaktními terminály pro placení. Objevit se mají také nabíjecí stanice pro automobily, v první fázi jich má být sto.



Autor: Hlavní město Praha Nabíjecí stanice.

Budovy, které bude město stavět z veřejných financí, mají být projektovány jako energeticky úsporné stavby. Vzniknout má rovněž chytré pouliční osvětlení, „inteligentní“ popelnice a zkoumat se budou také možnosti využití tepla produkovaného metrem. Do roku 2018 se mají rozběhnout i pilotní projekty kolem bioodpadu.

Digitalizovat se má i samotný magistrát a služby směrem k občanům a vzniknou i aplikace pro turisty. Zde ovšem Praha nabízí až dost vzdálený termín v roce 2030, kdy by smart governance měla být kompletně elektronizovaná.

Zajímavé je i to, že město chce do roku 2020 vybudovat vlastní datové centrum, které má analyzovat a sbírat „real time data a big data“ a pohánět ICT systém města napojený na rozpočet, zajišťující komunikaci se subjekty, zprostředkovávat open data, otevřít virtuální tržiště a podobně.



Autor: Hlavní město Praha Možnosti financování.

„Smartifikovat“ se má i historické centrum, využít se má i internet věcí. Ve městské dopravě se má rovněž zpřístupnit wi-fi a konečně i mobilní signál.

Ne jen z peněz města

Hlavní město nechce chytré projekty přímo a kompletně financovat, respektive se počítá se zapojením soukromého sektoru. „Praha chce být koordinátorem myšlenek, které vzniknou. Důležitá pro nás bude spolupráce veřejného sektoru, škol, občanů a soukromého sektoru,“ říká Krnáčová. Praha má ideálně vytvořit podmínky, zajistit infrastrukturu a tak dále.

Hlásit se je možné už nyní, konkrétně na webu. Instituce nebo občané mohou zasílat nápady, město je pak vyhodnotí a zajistí jim podporu. Vzniknout mají komunitní koordinátoři a městská kancelář. Praha pracuje i s myšlenkou vytvoření nějaké „inovační čtvrti“, která je vidět třeba v Berlíně v oblasti letiště. Prvním krokem může být i nedávné otevření akcelerátoru Prague Startup Centre v paláci Adria.

Krnáčová pro koncept Smart Prague vytvořila poradní sbor. „Nebyli v něm žádní politici, pouze úředníci a podobně, je to iniciativa paní primátorky,“ odpověděl poradce šéfky magistrátu Martin Vodička na dotaz Lupy, proč zastupitelé z Pirátů o Smart Prague až do oficiálního představení skoro nic nevěděli.

Praha uspořádá první konference, které se mají chytrému městu věnovat. Konkrétně 25. května se bude mluvit o finančních možnostech a nástrojích, 22. června pak o dopravě. Další setkání mají následovat po létě.