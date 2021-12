Souboj mapových titánů: vyrovnají se nové Mapy.cz mapám Googlu?

Od úterý si široká veřejnost může v rámci beta verze vyzkoušet novou podobu a rozšířené funkce map od Seznamu. Mapy.cz dostaly do vínku obdobný design jako inovovaný katalog firem Firmy.cz, a obecně zapadají do nové podoby služeb, které Seznam v poslední době spouští.

Jenže snaha o unifikaci může být vzhledem k odlišnému zaměření jednotlivých služeb problematická a právě nové Mapy.cz jsou toho důkazem. „Uživatelům aplikace jde hlavně o mapu samotnou, již ne tolik o obsah, který je identický s běžným vyhledáváním a novým portálem Firmy.cz," říká Tomáš Ludvík, šéf oddělení User Experience v konzultační agentuře Dobrý web (agenturu vlastní společnost Internet Info, která je vydavatelem Lupy – pozn. redakce).

Upozaděná mapa

Naráží tak především na to, že se vyhledávání a ovládání na nových seznamáckých mapách přesunulo do bočního panelu, umístěného v pravé části obrazovky. Je možné ho zmenšit nebo úplně vypnout (není k dispozici ani vyhledávací pole), ale na homepage zabírá skoro celou obrazovku.



Nová podoba homepage Mapy.cz

Tímto řešením se Seznam výrazně odlišil od konkurenčního Googlu, který u svých map zůstává věrný tradičnímu konceptu vyhledávacího pole v pravém horní části obrazovky.



Homepage Google Maps a důraz na mapu.

Podle Ludvíka Google více chápe, že hlavní pointou je mapa samotná, proto také využívá 100 % plochy obrazovky. Na druhou stranu větší boční panel umožňuje Seznamu zobrazit o konkrétním místě mnohem více informací. Patrné je to z následujících screenshotů. Zatímco z popisku u Google se dozvíte pouze, že v místě se nachází policejní oddělení, Seznam nabízí i praktickou informaci o úředních hodinách.



Velký panel, více informací.



Minimalismus v podání Googlu.

Ovládání na mobilu

Zatímco na desktopu je nová podoba Mapy.cz spíše otázkou zvyku a osobních preferencí, na mobilních zařízeních se mapy neovládají úplně pohodlně. „Hlavní devizou by měl být responsive design, ten se ale vyloženě nedaří a aplikace se ovládá velmi nekomfortně na tabletu i na smartphone,“ míní Ludvík.

Na některých mobilech například při zadávání dotazu zmizí část vyhledávacího okénka a nedá se tak využít našeptávač, na jiných jsou problémy s posouváním mapy. Zde se ale sluší připomenout, že se stále jedná o beta verzi a leccos se ještě před ostrým spuštěním může vychytat a opravit. Pokud tedy na nějakou chybu na nových mapách narazíte, dejte o tom Seznamu vědět.

Je tu ale další problém – pokud spustíte Mapy.cz na menším displeji mobilního telefonu, můžete nabýt dojmu, že nejste na mapách, ale v katalogu firem. Displeji totiž vévodí panel ovládání a v něm se standardně zobrazují výsledky hledání. Zadáte-li do vyhledávacího pole adresu s číslem popisným, nezobrazí se vám objekt na mapě, ale jako záznam nejčastěji z katalogu Firmy.cz, a to skoro přes celou obrazovku. Pokud chce vidět mapu, musíte na ni přepnout. Navíc se mi nikde nepodařilo najít funkci pro vyhledání aktuální polohy, která je zrovna na mobilním telefonu velmi praktická.

Mnohem komfortněji se hledá prostřednictvím mobilních aplikací. Jejich uživatelé ale nebudou moci využívat některé nové funkce, Seznam totiž v dohledné době nepočítá s jejich implementací i do mobilních aplikací. Na druhé straně už teď nabízejí i bezkonkurenční možnost stáhnout si celou mapu ČR do telefonu nebo tabletu a využívat ji i v offline režimu.

Našeptávač

Důležitou součástí map je i našeptávač, který ulehčuje proces hledání. S tím zatím lépe pracuje Google, když jej přizpůsobuje místu, kde se uživatel aktuálně nachází, a to bez ohledu na to, zdali se připojuje prostřednictvím mobilního zařízení či desktopu. Podle Ludvíka se Seznamu bohužel nepodařilo našeptávač vylepšit - nebere ohled na vaši současnou polohu. Naproti tomu vyhledávací pole v Google Mapy preferuje vaše uložená místa a lokalitu, kde se nacházíte, podotýká Ludvík.

Seznam sice v rámci nových funkcí nabízí i záložku „Moje“, do které si uživatelé mohou uložit oblíbená místa či trasy. Vyžaduje pochopitelně přihlášení k seznamáckému účtu, když jsme ale chtěli uložit vybrané vlastní body, nepodařilo se nám k účtu na Seznamu přihlásit. I ti, kterým se to podařilo, ale netuší, k čemu vlastně má sloužit. „Bohužel jsem nepřišel na to, jak tuto funkci prakticky využít,“ potvrzuje Ludvík.

Není také úplně zřejmé, na jakém principu funguje upřednostňování výpisů v našeptávači. Když například hledáte Národní 5 v Praze, Google vám v našeptávači na prvním místě zobrazí Národní 5, Praha, zatímco Seznam ji v nových mapách zobrazuje až na šestém místě, v současné verzi byste dokonce pražskou Národní 5 hledali marně. Nebo například zkoušíte najít Novotného lávku v Praze. Googlu stačí pět prvních písmen a nabídne vám v našeptávači Novotného lávka. Mapy.cz ke správnému návrhu v našeptávači potřebují zadat Novotného láv. Zdá se, že Google na rozdíl od Seznamu upřednostňuje v našeptávači lokality/ulice podle toho, jak často jsou uživateli hledány.

Zajímavý je také odlišný přístup v prohledávání okolí požadované lokality. Pro účely srovnání jsem zvolil adresu Zborovská 15 a hledal v blízkosti tohoto objektu policejní služebnu.



Google v okolí Zborovské 15 našel dvě různé policejní služebny.

Zatímco Google omezil hledání jen na ty nejbližší a zobrazil v mapě dvě pracoviště policie ve Zborovské ulici v těsné blízkosti zvoleného objektu, nové Mapy.cz nalezly služebny v podstatně širším okolí.



Mapy.cz nabídly standardně služebny v mnohem větším rádiusu.

Nepovedená Panorama

Kromě nového designu se Mapy.cz dočkaly i nových funkcí, které Google v Česku zprovoznil už před nějakou dobou. Nepochybně velká očekávání vkládali v Seznamu do služby Panorama. Záměr pořídit panoramatické fotografie celého Česka oznámili zástupci firmy před rokem. Tvrdili tehdy, že hlavní rozdíl mezi Street View a Panoramou má být v kvalitě a pokrytí.

Zatímco Google pořizuje snímky zhruba každých 20 metrů, Seznam se rozhodl, že bude fotit co tři metry. Původně se první snímky měly objevit v mapách loni v říjnu, nakonec ale přicházejí až nyní a jejich kvalita je na první pohled horší než u Street View.

Pražská Zborovská ulice v podání Google Street View.

Stejná ulice v podání služby Panorama na Mapy.cz.

Snímky nevynikají ostrostí a mnoho lokalit trpí stejným neduhem – tmavostí. Problém byl možná v tom, že auta dodavatelských firem jezdila i v době, kdy nebyly pro focení úplně ideální podmínky.



Jedna z ulic na periferii Prahy v podání Google Street View.



Stejné místo v podání Panoramy.

S kvalitou snímků není spokojeno ani samotné vedení Seznamu a generální ředitel Pavel Zima se už nechal slyšet, že stávající lokality budou nafoceny znovu, a to za využití vlastního interního řešení s výrazně vyšším počtem kamer a větším rozlišením. Původní řešení bude využíváno už jen pro snímání silnic třetích tříd.

Jízdní řády

Dalším velkým tahákem nových seznamáckých map je podpora jízdních řádů a jejich implementace do plánovače tras. K dispozici jsou zatím jízdní řády pražské integrované dopravy a brněnského dopravního podniku. Google spustil obdobnou službu už loni a na rozdíl od Seznamu se mu podařilo s pražským dopravním podnikem dojednat bezplatné poskytování dat. Naproti tomu Seznam musí za pražské jízdní řády platit.

Z následujících screenshotů je patrné, že Seznam více než Google klade důraz na zastávkové jízdní řády. Po zadání konkrétní zastávky se zobrazí stejně jako v případě Googlu linky, které ji obsluhují, ale zároveň i zastávková tabla s odjezdy v daný čas (nejde o aktuální odjezd, ale o odjezd podle jízdního řádu).



Google nabízí jen pouhý přehled linek bez možnosti pokliku na zastávkový jízdní řád.

Co se týče plánování trasy, zobrazuje Google všechny nalezené varianty v mapě, naopak Seznam do mapy zanáší pouze konkrétně vybrané spojení.



Vyhledání spojení prostřednictvím MHD včetně jízdních řádů na mapách Googlu.



Vyhledání spojení prostřednictvím MHD včetně jízdních řádů na Mapy.cz.

Přestože Google byl v Česku první, kdo implementoval do map i vyhledávání v jízdních řádech, Seznam jej už brzy může, co do počtu dostupných spojení, překonat. V polovině dubna totiž přidá do map i všechny tuzemské vlakové spoje a postupně i další spoje autobusové. Vše bude záviset na jednání s provozovateli linkové dopravy.

Seznam.cz prozatím vzdal možnost, že by se zatím dál snaží data získat i z celostátního systému jízdních řádů spravovaných společností CHAPS. Ministerstvo dopravy by mohlo do konce letošního roku schválit vyhlášku, která data z celostátního systému jízdních řádů zpřístupní. Google má kromě Brna a pražské aglomerace ve svých mapách k dispozici zatím jen spoje autobusové společnosti Student Agency.

Mapové podklady



Mapy.cz umožňují přepínat mezi několika různými druhy map.

Tradičně silnou stránkou Seznamu jsou mapové podklady. Zatímco Google nabízí jen klasickou mapu a pohled z ptačí perspektivy, Mapy.cz jsou k dispozici například v turistické, cyklistické, ale i zimní verzi, nechybí ani tři letecké mapy, na kterých je možné porovnat proměnu lokalit v čase. Začátkem dubna se objevily také haptické mapy, určené nevidomé a slabozraké.

Základní verzi map má Seznam propracovanější. I v nejzapadlejších vískách na nich najdete například autobusovou zastávku. Většina objektů je opatřena popisným číslem, které byste na Google mapách hledali marně. Seznam má na rozdíl od Googlu vlastní kartografickou redakci, kterou získal akvizicí digitální divize společnosti Planstudio. Ta se stará o aktualizace map a ověřuje tipy od uživatelů, Google jde naproti tomu cestou crowdsourcingu.

„Co lze Googlu vytknout, je kvalita mapových podkladů, které nemají dostatečný kontrast. Při zoomu jsou vidět přechody mezi dlaždicemi,“ upozorňuje Ludvík. Naopak přibližování a oddalování na Mapy.cz funguje plynule bez zmiňovaného „dlaždicování“.

Kdo má lepší API

A jaké možnosti obě mapové služby poskytují vývojářům? Požádali jsme jednoho z nich, Vojtěcha Dubrovského, aby porovnal API Google Maps a betaverze Mapy.cz: