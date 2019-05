 »  Španělé mohou žádat o dotace na úpravy společných antén, rozhodla Evropská komise

Evropská komise posuzovala dotační program španělského ministerstva průmyslu, které ze státního rozpočtu vyčlenilo 150 milionů eur na úpravy společných televizních antén. Španělský stát argumentoval, že bez tohoto kroku by opouštění pásma 700 MHz neprobíhalo hladce a mnoho domácností by zůstalo odříznuto od televizního vysílání. Uvolňování pásma by se v tom případě nejspíš muselo odložit.

Komise musela vyhodnotit, jestli nejde o nedovolenou státní podporu, tedy jestli stát může z veřejných peněz proplácet náklady společenství vlastníků jednotek. Došla k závěru, že o nedovolenou podporu nejde, dotace nenarušuje konkurenční prostředí a není v rozporu s pravidly vnitřního trhu v Evropské unii.

„Toto opatření zaměřené na koncové diváky zabraňuje přerušení příjmu televizního vysílání a vzniku informační propasti kvůli nemožnosti upravit přijímací zařízení. Rovněž zajistí přístup k televizním stanicím veřejné služby a sníží náklady některých domácností vzniklé kvůli uvolňování pásma 700 MHz,“ píše se v rozhodnutí podepsaném eurokomisařkou Margrethe Vestagerovou.

Pozemní televizní vysílání je ve Španělsku dominantní platformou, spoléhá na něj 76,6 % domácností. Na druhém místě jsou kabelové a IPTV služby, které využívá 20,6 % domácností. Jen necelá tři procenta sledují satelitní nabídku. Národní plán uvolňování pásma 700 MHz počítá s tím, že do března 2020 bude přeladěno, přičemž v každé oblasti bude přechodné období, kdy se bude vysílat na původních i nových kanálech.

Pásmo 700 MHz představuje zhruba čtvrtinu frekvencí využívaných pro současné pozemní digitální televizní vysílání. Během celého procesu se ale také budou muset reorganizovat stávající kmitočtové příděly. Španělské úřady spočítaly, že půjde o celkem 162 změn frekvencí a změny se dotknou naprosté většiny území. Úpravy bude nutné provést ve zhruba 800 tisících bytových domů, kde jsou společné televizní rozvody.

Stát odhaduje, že výše subvencí se bude pohybovat od 100 do 650 eur na jeden bytový dům, přičemž záleží na tom, pro kolik multiplexů bude potřeba udělat úpravu. Granty rozděluje vládní agentura Red.es. Podmínkou dotace není žádné konkrétní technické řešení, není ani povinné zůstat u pozemního digitálního vysílání. Příjemci grantu – společenství vlastníků jednotek – mohou pro bytové domy zvolit libovolnou zdrojovou technologii příjmu televizních programů. Všechny úpravy však musí provádět autorizované firmy.

Společenství vlastníků mohou žádat o příspěvek na přizpůsobení existující infrastruktury pro nové podmínky anebo na instalaci zcela nové technologie. Stát bude platit obvyklou tržní cenu nejlevnějšího technického řešení, náklady na cokoliv nadstandardního si vlastníci bytů hradí sami.

Nejzazším datem, do něhož Španělé budou moci žádat o úhradu nákladů, je 30. září 2020. Agentura Red.es bude zároveň hlídat, aby příspěvky šly jen do oblastí, které budou uvolňováním pásma 700 MHz reálně dotčeny. Na grant nemají nárok ani bytové domy, ve kterých nebudou nutné pro zachování televizního příjmu žádné složité úpravy.

Podle evropských úředníků budou mít z celého dotačního programu nepřímý prospěch také televizní stanice, operátoři různých platforem i prodejci potřebných zařízení. Zůstane zachován příjem signálu a je jen na rozhodnutí obyvatel, jaká platforma pro ně bude v konkrétní oblasti a domě nejvhodnější.

Komise odsouhlasila španělský plán v dubnu po půlročním zkoumání. Své rozhodnutí oficiálně zveřejnila 22. května po uplynutí lhůty k vyjádření. Ztotožnila se s názorem, že státní dotační program je řešení, bez kterého by se nutné úpravy nestihly v termínu určeném Evropskou komisí. Členské státy by měly uvolnit pásmo 700 MHz do června 2020. Protože jde navíc o účelné financování technologicky neutrálního řešení v dotčených oblastech, neměli evropští úředníci žádné námitky.