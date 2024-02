Basketbal, florbal, házená. Čím chce přitáhnout diváky stanice Sporty TV?

Po delší době se čeští diváci dočkají volně šířené sportovní stanice. Projekt společnosti Perinvest Group se objeví v celoplošné DVB-T2 síti Českých Radiokomunikací. V Multiplexu 23 od začátku března nahradí pozici, která je teď označena jako Test-1. Nebude tedy nutné nic ladit.

Pro majitele televize to nejsou neprobádané vody. Perinvest je zvyklý pořádat velké kulturní, sportovní a společenské události. Má zkušenosti s Davis Cupem, Fed Cupem, Euroleague Basketball Final Four či mezinárodními turnaji NHL v Praze.

Sportovní televizi původně chystal s mediální skupinou A11, nakonec se ale rozhodl pokračovat na vlastní pěst. Jedna z firem ve skupině Perinvest se přímo specializuje na streaming a produkci přenosů na digitálních platformách. Uzavřela také partnerství s druhou hokejovou ligou.

Na mnoha zimních stadionech má kamery s umělou inteligencí, které snímají a distribuují signál z různých utkání. Technika se skládá z kamery se čtyřmi pevnými objektivy umístěnými na delší straně u středové čáry. Když je kamera zapnutá, automaticky sleduje hru podobně jako hlavní kamera při televizním přenosu.





Zápasy druhé hokejové ligy se potom objevují na webu CzechIceHockey.TV, a to v reálném čase i s možností zpětného zhlédnutí. Streamují se také utkání ligy mladších a starších žáků, juniorů i vybraná dorostenecká utkání.

Právě tyto záběry z druhé hokejové ligy využije také nová televize Sporty TV. Záznamy se objeví nejspíš v dopoledním programu. A možná dojde i na živé přenosy. „Nepřijde nám jako špatný nápad dát fanouškům druhé hokejové ligy lepší servis a například v play-off zkusit větší přenos se studiem. Přece jen v té soutěži působí někdejší extraligoví hráči, nebo dokonce bývalí mistři světa,“ říká šéfredaktor Sporty TV Jiří Kalemba.

Zkušený sportovní komentátor, který v letech 2006–2022 pracoval v České televizi a donedávna moderoval na Radiu Prostor, vidí příležitost ve spolupráci s menšími sportovními svazy.

„Chceme poskytnout servis věcem, které ho dosud neměly. Najít příběhy a synergie s obsahem jednotlivých sportovních svazů. Rozhodně se nechceme profilovat jako konkurence ČT Sport nebo O2 TV Sport, naše síla bude snad spočívat v tom, že oslovíme řadu menších sportovních komunit a ve vysílání si zároveň budeme moci dovolit spoustu komerčních partnerských aktivit, které v českém vysílání nejsou běžné. Ať už ve studiích, nebo v propojení sociálních sítí a vysílání,“ přibližuje.

Jiří Kalemba až do konce letošního ledna moderoval na Radiu Prostor. Autor: Radio Prostor

Obsah by neměl být jenom přehledem sportovních statistik, měl by být zábavný a přiblížit lidem zákulisí sportovní televize. „Naše cesta je přes menší komunity a u nich si vybudovat jméno. Lakros, americký fotbal, také basketbal, házená, obecně halové sporty,“ vyjmenovává příklady sportů, se kterými by se Sporty TV mohla spojit.





Základem nabídky halových sportů bude čtveřice basketbal, volejbal, florbal a házená.

„S menšími sportovními svazy mám ze svého televizního působení docela velké zkušenosti a spoustu kontaktů, takže myslím, že to pro ně bude docela dobrý prostor, jak rozšířit své mediální působení,“ podotýká Jiří Kalemba.

U halových sportů se kromě domácích zápasů počítá také se zahraničními utkáními. Sporty TV odvysílá třeba italskou basketbalovou ligu nebo házenkářské národní ligy z různých evropských států. V plánu jsou mládežnické šampionáty. Diváci se možná dočkají boxlakrosu, curlingu nebo české ligy amerického fotbalu. Těšit se mohou na maraton v Římě nebo cyklistický závod Kolem Polska.

Sportovní přenosy a záznamy doplní dokumenty, i v tomto případě to bude kombinace těch českých a nakoupených ze zahraničí. Sporty TV spolupracuje s festivalem Sportfilm Liberec. „Řada věcí, které prošly tímto festivalem, se bude vysílat na tomto kanále,“ potvrzuje Jiří Kalemba.

Program zpestří původní magazínové formáty a talk show. Už dříve Sporty TV ohlásila například televizní koučování s Marianem Jelínkem. Pořad Tess Flow s moderátorkou a influencerkou Terezou Peterovou nabídne rozhovory s celebritami a odborníky zabývajícími se zdravým životním stylem.

Technické zázemí bude mít Sporty TV v pražských Nuslích, kde sídlí firma SAT Plus. Odtud se budou komentovat přenosy a stříhat záznamy. Bude tu také jediné studio, ve kterém Sporty TV bude natáčet své pořady. V posledních týdnech se v něm stavěla dekorace.

Právě kvůli nezbytným přípravám se opakovaně posouval slíbený začátek vysílání. Původně měla televize vysílat od poloviny ledna, pak od 14. února a teď je v plánu 1. března. Tento termín je už podle Jiřího Kalemby definitivní, aby televize stihla zprostředkovat například přenosy z play-off halových sportů.

Sporty TV Autor: Perinvest Group

Velký prostor pro ženský sport

Sporty TV nemůže konkurovat velkým stanicím typu ČT Sport nebo Eurosport, ani takové ambice nemá. Svou cestu vidí v tom, že pokryje oblasti, které se na zavedené stanice z různých důvodů nevejdou.

„Pokud se něco objevuje v televizi, bývají to mužské soutěže. A my se hodně zaměříme i na ženský segment. Hodně prostoru pro něj bude určitě ve florbalu nebo volejbalu. A vzhledem k tomu, že ženský sport celosvětově zažívá velkou vlnu popularity, určitě přinejmenším ve fotbale nebo hokeji, tak si myslím, že bychom měli nabídnout ženského sportu rozhodně mnohem víc, než bývá zvykem na jiných sportovních kanálech.“ Ženská perspektiva by se mohla objevit i v dalších pořadech.

Kromě kamer Perinvestu na zimních stadionech využije Sporty TV pro výrobu a zajištění přenosů technologie firmy Livebox, která má i menší přenosové vozy. V plánu je spolupráce s firmou Livesport, která pro vysílání poskytne sportovní statistiky a její redaktoři už mají zkušenosti s natáčením audiokomentářů. „I to může být cesta pro hledání talentů pro televizní scénu,“ míní Kalemba.





Redakční tým nebude velký, spoléhat bude především na externisty. Kalembovým cílem je vybudovat tým mladých nadšených komentátorů, kteří budou růst společně se stanicí. Divák by na nich měl poznat, že mají ke sportu vztah, baví je a přináší emoce. V týmu komentátorů Sporty TV bude také třeba Tomáš Klement, který má z České televize letité zkušenosti s komentováním volejbalu nebo atletiky.

Ze začátku se bude vysílat 15 hodin denně. „Kromě druhé hokejové ligy tam bude jeden, dva přenosy z halových sportů. Už tam budou dny, kdy některé sporty půjdou proti sobě, tak si vyzkoušíme, jaké to je řešit programové priority,“ těší se Kalemba. Televize sice bude mít internetové stránky a do budoucna nejspíš i aplikaci, se streamováním souběžných přenosů se ale zatím nepočítá.

Pozvolný rozjezd Sporty TV je úmyslný, mimo jiné kvůli velké konkurenci mezinárodních sportovních akcí, které mají tradičně vysokou sledovanost. V květnu bude hokejové mistrovství světa, které se bude navíc hrát v Praze a Ostravě. Od půlky června začne Mistrovství Evropy ve fotbale, v srpnu vypuknou letní olympijské hry v Paříži.

„Bojovat s Eurem a olympijskými hrami něčím, co budete horko těžko vyrábět, je zbytečné. Takže si vyzkoušíme play-off, vybudujeme spolupráce a od září budeme stavět na domácím sportu, mužském a ženském,“ uzavírá Jiří Kalemba.