Starlink na tyči aneb Jak jsem zprovoznil satelitní připojení a našel cestu z informačního pralesa

Jako mnoho jiných i mě v karanténě napadlo, že místo z Prahy bych mohl pracovat odněkud „ze zeleného“. V červenci 2021 jsem se tedy ocitl v obci o šedesáti stálých obyvatelích, kde není kanalizace, topí se uhlím a jediná společenská událost za celý rok je soutěž pořádaná místním sborem dobrovolných hasičů.

Internet zde lze získat od místního wifinisty, ale s parametry horšími než špatné LTE. Telefonní linky nejsou a mobilní operátoři v lokalitě nenabízí připojení na doma ani s použitím svých externích jednotek. Zkrátka, informační prales.

Pár měsíců jsem přežíval s vysoce ziskovým (17 bBi) LTE klientem Mikrotik RBLHGGR&R11e-LTE6, připojeným na jedinou „viditelnou“ BTS v 10 MHz pásmu 20. Vzdálenou 5 km. Za lesem. Download někdy i 10 Mb/s, ale při uploadu nad 3 Mb/s letí latence do závratných výšin a spojení je nepoužitelné. Omezil jsem tedy upload na 2 Mb/s, download pro zbytek rodiny v pracovní době také na 2 Mb/s a objednal Starlink.

Jaké jsou mé zkušenosti se Starlinkem? Podívejte se:

Nevidět pro stromy satelit

Během čekání jsem sledoval, jak nad námi létají satelity, ale hlavně, jak přibývají pozemní stanice, které se zdály být pro zprovoznění klíčové. Existuje více stránek, na kterých lze satelity sledovat (žádná od SpaceX). Já jsem používal starlink.sx. Jako jedna z mála umí po zadání lokality vyhodnocovat dostupnost signálu v čase. Zároveň v ní lze nastavit minimální elevace (výška satelitu nad obzorem) a priorita elevace, což je u mě kvůli stromům na sever od domu bohužel velmi aktuální (na severní polokouli má přijímač mířit na sever, na jižní polokouli na jih).

Výzva k potvrzení objednávky dorazila 20. října 2021. Obsahovala sedmidenní lhůtu k potvrzení, což je určitě lepší, než aby mi zničehonic zmizelo z účtu 13 tisíc Kč. Bod pro Muska. Po potvrzení si Starlink strhnul peníze a ještě ten den byla objednávka odeslána službou DHL Express s dodáním za 5 dnů.

Asi hodinu po potvrzení jsem si doobjednal ještě montážní adaptér na anténní stožár. U této objednávky si Starlink nenaúčtoval poštovné, předpokládal jsem tedy, že zásilky spojí do jedné, což by byl skvěle pro-klientský přístup. Jak se ale ukázalo, objednávky jsou odesílány z různých míst USA, a tudíž jako oddělené zásilky. Jde tedy buď o chybu, nebo velkorysost.



Autor: Marek Suk Doručeno.

Doručení proběhlo hladce, jak je u DHL zvykem, a přijímač šel rovnou na střechu. Připojení navázal během pár minut a pak se začaly dít věci. Výhled z mé střechy je totiž částečně blokován stromy. Starlink tvrdil, že mám očekávat výpadky každé zhruba 2 minuty, ale znáte to, člověk si říká, že to asi tak horké nebude, že se poskytovatel jistí a raději varuje nejhorší možnou predikcí, aby byl klient nakonec překvapen, jak dobře to funguje.

Bohužel se ukázalo, že u Starlinku si na nic takového nehrají, a když odhadují výpadky v intervalu dvou minut, budou výpadky v intervalu dvou minut, a to pravidelně a dlouhodobě. Pár dní jsem čekal, jestli si to nesedne, jestli klient nebude časem preferovat satelity s vyšší elevací, ale nestalo se. Klient se cca každé dva týdny aktualizoval a po těchto aktualizacích a následném restartu to občas vypadalo, že to bude lepší, ale po čase se vše vrátilo do starých kolejí.



Autor: Marek Suk První instalace na střeše. Stromy included

Starlink na tyči

Začal jsem se tedy poohlížet po místě s lepším výhledem. Bohužel můj pozemek je stromy ze severu kryt velmi kvalitně, takže bylo jasné, že bude klienta potřeba umístit mimo něj. Chvíli jsem uvažoval o dohodě se sousedy a využití jejich střechy, ale pak jsem si všiml dvou sloupů cca 50 metrů od nás. Jsou vysoké, oproti mému umístění v dolíku jsou na kopci a výhled z mé střechy je na ně slušný. Maje předchozí zkušenosti s poskytováním internetu přes Wi-Fi v menším městě, začal jsem zkoumat možnosti.

První sloup, velmi vhodný, nový a stabilní, vlastní ČEZ Distribuce. Jak jsem seznal, snaží se také šířit konektivitu, staví sítě paralelně s elektrickým vedením. Nejspíš proto chtějí od případné budoucí poskytovatelské konkurence za umístění každého jednoho zařízení na jejich sloup poplatek 1500 Kč. Měsíčně! Pro mě by to znamenalo další náklad minimálně 3 000 Kč za měsíc, takže jsem začal zjišťovat, komu patří vedlejší sloup veřejného osvětlení. No, sloup, spíš taková fórová betonová tyč, nahoře průměr maximálně 10 cm. Montovat na to něco většího bych se bál, ale nic jiného k dispozici nebylo.

Druhý sloup, jak se ukázalo, patří obci. Požádal jsem starostu o pronájem, ten se přijel podívat, popovídali jsme a vypadalo to, že se věc vyřídí velmi rychle. Začal jsem vymýšlet konstrukční řešení, které by sloup nepoškodilo, ale uneslo by jak Starlink, tak další potřebnou infrastrukturu.



Autor: Marek Suk Sloup kandidát

Nakonec jsme se starostou dospěli k řešení pomocí třímetrového paralelního stožáru, uchyceného na třech místech tak, aby nekompromitoval integritu lampy. Sice jsem si kvůli tomu musel vyrobit vlastní nerezové U třmeny, protože takhle velké nikde neprodávají, ale práce pokračovaly vesele dále a já čekal na finální souhlas starosty.

Volání přes Wi-Fi

Ten ale musel nejdříve zveřejnit „Záměr pronájmu“ a počkat měsíc, jestli to někomu nebude vadit. Naštěstí nevadilo, pročež jsem dostal zelenou s tím, že smlouvu dořešíme později. Navíc mi pan starosta půjčil na víkend i žebřík, který používají pro opravy veřejného osvětlení. Co na tom, že to byl stejný typ, který za sebou tahala Máňa ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny (1978), byl dost vysoký a skoro i stabilní. Příležitost naučit se operovat s jeho kladkami byla jen bonus navíc.



Autor: Marek Suk

Po víkendu stráveném v mrazu, větru, sněžení a šest metrů nad zemí bylo hotovo. Starlink si povídal se satelity bez výpadků a 60GHz spoj s propustností 1,5 Gb/s ho pohodlně vysílal ke mně na střechu. Telekonference ani VPNky nepadaly, rychlost nešla pod 150 Mb/s, občas se podívala i nad 300, latence se držela mezi 30 a 50 ms a všechno se zdálo být růžové.

Zároveň se ale ukázalo, že některé problémy, které jsem přičítal pravidelným výpadkům, jimi způsobené nebyly. Předně nefunkčnost volání přes Wi-Fi. Bydlím v místě, kde člověk občas musí jít pro signál na kopec a volání uvnitř budov je vzdálený sen. Proto je Wi-Fi volání absolutní nutnost.

Jiní uživatelé Starlinku po světě s ním problémy nemají, a tak jsem začal pátrat u T-Mobilu. Ukázalo se, že T-Mobile Wi-Fi volání umožňuje pouze v rámci ČR a geolokaci provádí přes IP adresy. Jelikož Starlink IPv4 adresy nakoupil nedávno a všude možně po světě, některé z nich jsou v pomaleji aktualizovaných geolokačních službách stále označeny původní zemí a Wi-Fi volání z nich tím pádem s českým T-Mobilem nefunguje. V RIPE je lokace správně, čili Starlink je z obliga.

Po probrání tohoto problému s techniky T-Mobilu mě informovali, že mají v implementaci geolokace chybu, pracují na jejím odstranění a děkují mi za nahlášení.

Problém jsem nakonec vyřešil. Hlavní router je propojený VPNkou do mé druhé domácnosti, čili stačilo zjistit adresu serveru pro Wi-Fi volání a naroutovat provoz na ni přes VPN. Takto se na VoWiFi server připojuji z IP adresy druhé domácnosti a všechno funguje.

Musk versus Zuckerberg

Další nepříjemnost je, že procházení Facebooku a Instagramu je na Starlinku podobně rychlé jako na 2G síti. Toto je už rok známý problém, technici obou společností na tom prý intenzivně pracují, ale nelepší se to. Jeden by si pomyslel, že nevraživost mezi Muskem a Zuckerbergem asi nebude jen bulvární téma.

Každopádně řešení pro mě bylo dost jednoduché. Zjistit si seznam IP adres, které používají servery firmy Meta (https://github.com/SecOps-Institute/FacebookIPLists/blob/mas­ter/facebook_ipv4_cidr_bloc­ks.lst) a – stejně jako v případě problému s Wi-Fi voláním – naroutovat provoz na ně přes VPN a druhou domácnost.

Jak vidno, Starlink potřebuje opravdu dobrý výhled a má své mouchy. Pokud ale máte znalosti a energii tyto neduhy vyřešit, odmění se vám připojením, které bylo donedávna v mé lokalitě nemyslitelné a ani ve městě vám ostudu neudělá. A teď mě omluvte, jdu si sednout na terasu, dát si kafe, kochat se lesem a k tomu streamovat film ve 4K.